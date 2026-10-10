Bloodaxe: Πρώτο teaser trailer για τη νέα ιστορική σειρά από τον δημιουργό του Vikings

Σύνοψη

Το Bloodaxe αποτελεί τη νέα ιστορική δραματική σειρά 8 επεισοδίων του Amazon Prime Video, με την υπογραφή του δημιουργού του Vikings, Michael Hirst.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιανουαρίου 2027, με το σύνολο των επεισοδίων να διατίθεται την ίδια ημέρα στην πλατφόρμα.

Η πλοκή εστιάζει στην άνοδο του Νορβηγού ηγέτη Erik Bloodaxe και της συζύγου του Gunnhild κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα, μέσα από ένα πρίσμα πολιτικών συγκρούσεων και προδοσιών.

Η παραγωγή έχει ήδη εξασφαλίσει το πράσινο φως για τη δημιουργία μιας δεύτερης σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ιρλανδία.

Το Bloodaxe είναι η νέα ιστορική σειρά δράσης του Amazon Prime Video, η οποία αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 20 Ιανουαρίου 2027, αποτελούμενη από οκτώ επεισόδια που θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα. Δημιουργία των Michael Hirst και Horatio Hirst, η τηλεοπτική σειρά αφηγείται την αιματηρή διεκδίκηση του νορβηγικού θρόνου από τον Erik Bloodaxe τον 10ο αιώνα, έχοντας μάλιστα ήδη ανανεωθεί επίσημα για δεύτερη σεζόν.

Η ανακοίνωση του επερχόμενου ιστορικού δράματος πραγματοποιήθηκε μέσα από την αποκάλυψη του πρώτου teaser trailer κατά τη διάρκεια ενός ειδικού πάνελ στο New York Comic Con, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες γύρω από το επόμενο μεγάλο εγχείρημα του ανθρώπου που καθιέρωσε τη σκανδιναβική μυθολογία στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν τόσο οι επικεφαλής της παραγωγής όσο και τα κεντρικά πρόσωπα του καστ, προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από την κλίμακα και την αισθητική κατεύθυνση του νέου πρότζεκτ.

Η μετακίνηση του Michael Hirst στο οικοσύστημα του Prime Video επιβεβαιώνει τη διάθεση της Amazon να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στο είδος της ιστορικής μυθοπλασίας, επιδιώκοντας να προσελκύσει τους εκατομμύρια θεατές που παραδοσιακά ακολουθούσαν τις παραγωγές του, αρχικά μέσω του History Channel και μετέπειτα μέσα από τη συχνότητα του Netflix.

Η αφήγηση τοποθετείται χρονικά στον 10ο αιώνα, μια περίπλοκη γεωπολιτικά χρονική συγκυρία για τη Βόρεια Ευρώπη, επικεντρώνοντας την προσοχή της στην άνοδο του Erik Bloodaxe. Τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ο Xavier Molyneux, ο οποίος καλείται να αποδώσει την ψυχοσύνθεση ενός αδίστακτου επιδρομέα που μάχεται λυσσαλέα για να εδραιώσει την κυριαρχία του στον θρόνο της Νορβηγίας. Στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του Gunnhild, ευρέως γνωστή και ως "Μητέρα των Βασιλιάδων", την οποία ενσαρκώνει η Jessica Madsen, προσδίδοντας ένα έντονο πολιτικό και διπλωματικό βάθος στην ιστορία. Η κοινή τους πορεία προς την απόλυτη εξουσία ξετυλίγεται μέσα από έναν λαβύρινθο αμείλικτων αντιπαλοτήτων, διαρκώς μεταβαλλόμενων συμμαχιών και βίαιων προδοσιών, καθώς ηγεμόνες από ολόκληρη τη Σκανδιναβική χερσόνησο αλλά και ένας ισχυρός Άγγλος μονάρχης εμπλέκονται άμεσα σε αυτή την πολυεπίπεδη σύγκρουση.

Όπως ακριβώς συνέβη και με τις προηγούμενες τηλεοπτικές του επιτυχίες, το δημιουργικό όραμα του Hirst αντλεί τη δυναμική του από τη δεξιοτεχνική ανάμειξη των καταγεγραμμένων ιστορικών γεγονότων με τους θρύλους του σκανδιναβικού κόσμου. Οι πολιτικές ίντριγκες για την κατάληψη της εξουσίας και οι σφοδρές πολεμικές συγκρούσεις αναμένεται να βρεθούν ξανά στο επίκεντρο της αφήγησης, διατηρώντας τα στοιχεία εκείνα που κατέστησαν το πρωτότυπο Vikings ένα παγκόσμιο φαινόμενο κατά τη διάρκεια των έξι σεζόν που προβλήθηκε από το 2013 έως το 2020. Η εμπειρία που αποκόμισε ο δημιουργός ως εκτελεστικός παραγωγός στο sequel Vikings: Valhalla δείχνει να αποτελεί τον οδηγό για τη δόμηση ενός ακόμα πιο ώριμου και σκοτεινού τηλεοπτικού σύμπαντος.

Η εμπιστοσύνη της Amazon στη δυναμική του περιεχομένου αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι το Bloodaxe έχει ήδη εξασφαλίσει μια δεύτερη σεζόν πριν καν κάνει πρεμιέρα ο πρώτος κύκλος. Τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή σε τοποθεσίες της Ιρλανδίας, διατηρώντας την ίδια γεωγραφική βάση παραγωγής που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς και για τα προηγούμενα project του Hirst, εξασφαλίζοντας έτσι την αυθεντικότητα των τοπίων και την υψηλή ποιότητα της κινηματογράφησης. Το πλούσιο καστ της σειράς συμπληρώνεται από αξιόλογους ηθοποιούς όπως οι Karlis Arnolds Avots, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Sisse Marie, Rune Temte και Jesper Christensen.

Το Bloodaxe θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 20 Ιανουαρίου 2027.