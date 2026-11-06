Other Worlds: Ανακοινώθηκε επίσημα η prequel σειρά του Stranger Things, έρχεται το 2028!

Σύνοψη

Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα τη νέα live-action prequel σειρά με τίτλο «Other Worlds: A Stranger Things Adventure», η οποία προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα το 2028.

Η πλοκή μεταφέρεται στη δεκαετία του 1950, συστήνοντας ολοκαίνουργιους χαρακτήρες, ήρωες και ανταγωνιστές, δεκαετίες πριν από τα γεγονότα που αφορούν την παρέα του Hawkins.

Χρέη showrunner αναλαμβάνει η βραβευμένη σεναριογράφος Kate Trefry σε στενή συνεργασία με τους αδερφούς Duffer, ενώ τα πρώτα τρία επεισόδια θα σκηνοθετήσει ο Joe Wright.

Τα γυρίσματα της νέας παραγωγής θα πραγματοποιηθούν στο Νέο Μεξικό, επεκτείνοντας τη μυθολογία του franchise με ένα εντελώς ανεξάρτητο και πρωτότυπο σενάριο.

Το «Other Worlds: A Stranger Things Adventure» αποτελεί τη νέα live-action prequel σειρά του Netflix που καταφθάνει στις οθόνες μας το 2028, μεταφέροντας την πλοκή στη δεκαετία του 1950. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή της Kate Trefry και των αδερφών Duffer, εισάγοντας ένα εντελώς νέο καστ χαρακτήρων και εξερευνώντας τα πρώιμα μυστικά του σύμπαντος του Stranger Things.

Η επίσημη ανακοίνωση από το Netflix, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των καθιερωμένων εορτασμών για την Ημέρα του Stranger Things (Stranger Things Day) στις 6 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνει τις μακροχρόνιες φήμες γύρω από την επέκταση του δημοφιλέστερου ίσως franchise της συνδρομητικής πλατφόρμας.

Οι ιθύνοντες της εταιρείας επέλεξαν στρατηγικά να αποκαλύψουν τον τίτλο και το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας της νέας spin-off σειράς, επιχειρώντας να διατηρήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού ενόψει της πολυαναμενόμενης πέμπτης και τελευταίας σεζόν της κεντρικής σειράς. Η απόφαση να μεταφερθεί η αφήγηση στη δεκαετία του 1950 αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημιουργική κατεύθυνση, καθώς απομακρύνεται οριστικά από την έντονη νοσταλγία των 80s που καθόρισε την αρχική επιτυχία, προσφέροντας το κατάλληλο έδαφος για την εξερεύνηση των απαρχών των υπερφυσικών φαινομένων που ταλαιπώρησαν αργότερα την πόλη του Hawkins.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα σκιαγραφούν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο δεν επαναπαύεται απλώς στην αναγνωρισιμότητα του brand. Η βραβευμένη σεναριογράφος Kate Trefry αναλαμβάνει τα ηνία ως showrunner, συνεργαζόμενη στενά με τους δημιουργούς Matt και Ross Duffer, οι οποίοι διατηρούν τον ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών μέσω της νεοσύστατης εταιρείας τους Upside Down Pictures. Αξίζει να σημειωθεί πως το βάρος της σκηνοθετικής καθοδήγησης για τα τρία πρώτα επεισόδια έχει ανατεθεί στον καταξιωμένο δημιουργό Joe Wright, γνωστό για την κινηματογραφική του αρτιότητα σε ταινίες όπως το Pride & Prejudice και το Darkest Hour.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία της παραγωγής, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, εγκαταλείποντας την γνώριμη τοποθεσία της Ατλάντα που φιλοξένησε την κεντρική σειρά τα προηγούμενα χρόνια. Η αλλαγή του γεωγραφικού σκηνικού συνάδει απόλυτα με την υπόσχεση των δημιουργών για την εισαγωγή ολοκαίνουργιων ηρώων και ανταγωνιστών, αποδεσμεύοντας την πλοκή από τους περιορισμούς που θα επέβαλλε η διαρκής παρουσία γνώριμων προσώπων. Οι αδερφοί Duffer έχουν επανειλημμένα τονίσει πως η νέα σειρά θα αποτελεί μια αυτόνομη ιστορία με δική της μυθολογία, αποφεύγοντας την εύκολη λύση της άμεσης σύνδεσης με τους υπάρχοντες χαρακτήρες, έστω κι αν αναπόφευκτα θα υπάρχουν υποκρυπτόμενοι θεματικοί δεσμοί με το θεατρικό έργο Stranger Things: The First Shadow που καλύπτει παρόμοια χρονική περίοδο.

Η μετατόπιση προς τα 1950s προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες για την ενσωμάτωση του ιστορικού πλαισίου του Ψυχρού Πολέμου, των πρώιμων κυβερνητικών πειραμάτων και της αυξανόμενης παράνοιας απέναντι στο άγνωστο, στοιχεία που ταιριάζουν άψογα με την ατμόσφαιρα μυστηρίου που απαιτεί ο τίτλος. Το Netflix ποντάρει τεράστια ποσά στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος,στοχεύοντας στη δημιουργία ενός διευρυμένου τηλεοπτικού σύμπαντος ικανού να ανταγωνιστεί τα τεράστια franchises της Disney, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της συνδρομητικής του βάσης πολύ μετά τους τίτλους τέλους της ιστορίας της Eleven και του Mike.