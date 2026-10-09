Zodiac: Ανακοινώθηκε επίσημα η live-action παραγωγή της Marvel για το Disney+

Σύνοψη

Η Marvel Television ανακοίνωσε επίσημα τη νέα live-action σειρά Zodiac κατά τη διάρκεια του φετινού New York Comic Con, διαψεύδοντας τις φήμες περί πλήρους εγκατάλειψης των τηλεοπτικών παραγωγών.

Ο επικεφαλής streaming και τηλεόρασης, Brad Winderbaum, επιβεβαίωσε πως το project θα έχει τη μορφή κατασκοπευτικού θρίλερ, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για την άνοιξη του 2027 στο Λονδίνο.

Η πρεμιέρα της σειράς αναμένεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Disney+ μέσα στο 2028, ενώ η διαδικασία ανεύρεσης των ηθοποιών για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Το λογότυπο της σειράς κρύβει σημαντικά στοιχεία για την πλοκή, καθώς ο σχεδιασμός του παραπέμπει ευθέως στον ζωδιακό τροχό αλλά και στο χαρακτηριστικό έμβλημα της ειρηνευτικής δύναμης SHIELD.

Παρά την πρόσφατη ακύρωση της δεύτερης σεζόν του Wonder Man, το τηλεοπτικό τμήμα της Marvel διατηρεί τρία έως πέντε νέα projects σε ενεργό στάδιο ανάπτυξης, επενδύοντας παράλληλα σημαντικά στο τμήμα του animation.

Η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού τοπίου της Marvel Studios επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις για τους συνδρομητές του Disney+, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις έντονες φήμες των τελευταίων μηνών που ήθελαν την αμερικανική εταιρεία να εγκαταλείπει οριστικά τις ακριβές live-action παραγωγές.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του New York Comic Con, οι ιθύνοντες της Marvel Television προχώρησαν στην επίσημη αποκάλυψη ενός νέου project με τον τίτλο Zodiac, επιδιώκοντας να εισάγουν ένα σκοτεινό κατασκοπευτικό θρίλερ στο ήδη εκτεταμένο υπερηρωικό σύμπαν τους. Ο επικεφαλής των τμημάτων streaming, τηλεόρασης και animation της εταιρείας, Brad Winderbaum, βρέθηκε στο επίκεντρο των ανακοινώσεων επιβεβαιώνοντας μπροστά στο κοινό πως η παραγωγή έχει ήδη δρομολογηθεί με εξαιρετικά σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

Η επιλογή της ονομασίας Zodiac δεν αποτελεί απλώς μια τυχαία δημιουργική απόφαση αλλά παραπέμπει άμεσα σε διάφορες πανίσχυρες εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων αντλούν τις κωδικές τους ονομασίες, την ιεραρχία τους και τις ικανότητές τους από τα δώδεκα ζώδια του δυτικού αστρολογικού κύκλου. Υπό την ηγεσία συνήθως της αινιγματικής φιγούρας του Taurus, οι ομάδες αυτές έχουν λειτουργήσει διαχρονικά ως βασικοί και εξαιρετικά επικίνδυνοι ανταγωνιστές των Avengers καθώς και της παγκόσμιας ειρηνευτικής δύναμης SHIELD.

Παρόλο που παραμένει μέχρι στιγμής ασαφές εάν η τηλεοπτική μεταφορά θα ακολουθήσει πιστά την πολύπλοκη δομή αυτής της παλαιάς φρουράς των supervillains, οι πρώτες οπτικές ενδείξεις από το επίσημο λογότυπο της σειράς πυροδοτούν ήδη ενδιαφέρουσες αναλύσεις από τους μελετητές της ποπ κουλτούρας. Το γράμμα "O" στον τίτλο έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να παραπέμπει ευθέως στον παραδοσιακό ζωδιακό τροχό, ενώ το γράμμα "A" ενσωματώνει απόλυτα ξεκάθαρα τον χαρακτηριστικό αετό που κοσμεί το γνωστό έμβλημα της SHIELD, συνδέοντας άμεσα την πλοκή με το παρελθόν της οργάνωσης του Nick Fury.

Η εγκληματική οργάνωση Zodiac έχει επίσης εμφανιστεί ως μια μυστική, σκιώδης σύμπραξη ηγετών από διάφορες αντίπαλες παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διαβόητων Hydra, SHIELD και The Hand. Αυτή η εξαιρετικά ασυνήθιστη και εύθραυστη συμμαχία είχε ενορχηστρωθεί αρχικά από έναν μυστηριώδη άνδρα που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Aries, ο οποίος μέσα από μια ανατρεπτική πλοκή αποκαλύφθηκε τελικά πως ήταν ο ίδιος ο Leonardo Da Vinci, έχοντας ως απώτερο σκοπό την ανάκτηση μιας σειράς εξαιρετικά ισχυρών αρχαίων τεχνολογικών αντικειμένων. Σε εκείνο το εξαιρετικά περίπλοκο αφηγηματικό τόξο συμμετείχαν ιστορικοί χαρακτήρες όπως ο ίδιος ο Nick Fury και ο νεότερος αδελφός του Jake Fury, ο βετεράνος Dum Dum Dugan των Howling Commandos, ο αδίστακτος Baron Strucker, καθώς και ο διαβόητος πράκτορας της Hydra με το όνομα Daniel Whitehall, ευρύτερα γνωστός και ως Kraken.

Τα κύρια γυρίσματα του Zodiac αναμένεται να ξεκινήσουν στην πόλη του Λονδίνου την άνοιξη του 2027, ενώ η τελική πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς στην πλατφόρμα του Disney+ τοποθετείται χρονικά μέσα στο 2028.