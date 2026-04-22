Devil May Cry: Το νέο trailer για τη 2η σεζόν φέρνει την επική σύγκρουση Dante και Vergil

Το Netflix προχώρησε στη δημοσίευση του πρώτου επίσημου trailer για τη δεύτερη σεζόν της animated σειράς Devil May Cry, ανεβάζοντας κατακόρυφα τις προσδοκίες των οπαδών του δημοφιλούς franchise της Capcom. Μετά από την εξαιρετική αποδοχή του πρώτου κύκλου, ο showrunner Adi Shankar (γνωστός από το επιτυχημένο Castlevania) επιστρέφει για να συνεχίσει το όραμά του, ενσωματώνοντας αυτή τη φορά στοιχεία από τα πιο κρίσιμα και συζητημένα κεφάλαια των βιντεοπαιχνιδιών.

Το νέο trailer δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης σχετικά με την κατεύθυνση της πλοκής: στο επίκεντρο βρίσκεται η περίπλοκη σχέση και η αναπόφευκτη βίαιη σύγκρουση των Υιών του Sparda. Ταυτόχρονα, η σειρά κάνει μια τολμηρή επιλογή, εισάγοντας χαρακτήρες από το πιο αμφιλεγόμενο παιχνίδι της σειράς (Devil May Cry 2), αποδεικνύοντας τη διάθεση της παραγωγής να εμπλουτίσει το υπάρχον lore με τον δικό της, ανανεωμένο τρόπο.

Ενώ τα προηγούμενα teasers εστίαζαν απλώς στην επιστροφή του Dante, το ολοκληρωμένο trailer της δεύτερης σεζόν καταδύεται στη βαθύτερη μυθολογία της σειράς. Η επίσημη σύνοψη αναφέρει ξεκάθαρα πως ο Dante καλείται να αντιμετωπίσει τη μόνη δύναμη που αντικατοπτρίζει τη δική του: τον αποξενωμένο δίδυμο αδερφό του, Vergil. Οι εσωτερικοί δαίμονες του πρωταγωνιστή, καθώς και τα τραύματα από την παιδική του ηλικία και την απώλεια της οικογένειάς του, αποτελούν τον κεντρικό συναισθηματικό άξονα του νέου κύκλου.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη που προέκυψε από το trailer αφορά τους κύριους ανταγωνιστές. Η αδερφική διαμάχη πιθανότατα θα τεθεί προσωρινά στον πάγο, καθώς οι δύο τους καλούνται να αντιμετωπίσουν διπλή απειλή. Αρχικά, βλέπουμε τον Mundus, τον de facto κυβερνήτη του Δαιμονικού Βασιλείου και κεντρικό κακό του πρώτου Devil May Cry. Ο Mundus είναι ο δαίμονας που ηττήθηκε από τον Sparda, τον πατέρα των Dante και Vergil, και ο οποίος ευθύνεται άμεσα για τη διάλυση της οικογένειάς τους.

Επιπλέον, το trailer επιβεβαιώνει την παρουσία του Arius, του βασικού ανταγωνιστή από το Devil May Cry 2. Ο Arius είναι ένας σύγχρονος μάγος και αδίστακτος επιχειρηματίας, ο οποίος στα βιντεοπαιχνίδια επιδίωξε να αποκτήσει τις θεϊκές δυνάμεις του δαίμονα άρχοντα Argosax. Η ενσωμάτωση του συγκεκριμένου χαρακτήρα δείχνει ότι ο Shankar δεν φοβάται να αγγίξει υλικό από ένα παιχνίδι που ιστορικά έχει δεχθεί έντονη κριτική, δίνοντάς του ενδεχομένως μια πιο σκοτεινή και συνεκτική τηλεοπτική μεταφορά.

Το οπτικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, διατηρώντας το χαρακτηριστικό γρήγορο τέμπο και την υπερβολή που καθόρισε τα παιχνίδια της Capcom. Η παραγωγή υποστηρίζεται και πάλι από το Studio Mir, το νοτιοκορεάτικο στούντιο animation που βρίσκεται πίσω από έργα όπως τα X-Men '97 και Dota: Dragon's Blood. Στον τομέα του ήχου, η απόφαση να διατηρηθεί ο Johnny Yong Bosch ως η φωνή του Dante κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συνέχεια και συνέπεια που αναζητούν οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί.

Η δεύτερη σεζόν της animated σειράς Devil May Cry θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στις 12 Μαΐου 2026 μέσα από την πλατφόρμα του Netflix.