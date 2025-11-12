Bumi: Το ανθρωποειδές ρομπότ από την Κίνα που κοστίζει όσο ένα smartphone

Στην Κίνα, η ρομποτική μπαίνει και επισήμως στα σπίτια και τα σχολεία, όχι μέσα από κάποιο πανάκριβο ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά μέσω ενός μικρού ανθρωποειδούς που κοστίζει όσο ένα καλό κινητό. Το όνομά του είναι Bumi, και πρόκειται για τη νέα δημιουργία της startup Noetix Robotics με έδρα το Πεκίνο. Με τιμή 9.998 γουάν (περίπου 1.370 ευρώ), το Bumi θεωρείται ήδη το φθηνότερο ανθρωποειδές ρομπότ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ στην αγορά.

Η Noetix το χαρακτηρίζει ως «το πρώτο καταναλωτικό ανθρωποειδές κάτω από τα 10.000 γουάν» και φιλοδοξεί να το μετατρέψει σε έναν «σύντροφο μάθησης» και προσωπικό βοηθό για όλους. Δεν πρόκειται για κάποιο πειραματικό μοντέλο ή παιδικό παιχνίδι, αλλά για ένα πραγματικό δίποδο ρομπότ, ικανό να περπατά, να διατηρεί την ισορροπία του και να εκτελεί κινήσεις με εντυπωσιακή ομαλότητα μέχρι και να χορεύει, όπως δείχνουν τα πρώτα demo βίντεο.

Με ύψος μόλις 94 εκατοστά και βάρος 12 κιλά, το Bumi δεν προσπαθεί να ανταγωνιστεί τα πανάκριβα μοντέλα της Unitree, της UBTECH ή της Apptronik. Αντίθετα, ανοίγει μια εντελώς νέα κατηγορία: αυτή των μικρών, ελαφριών και οικονομικών ανθρωποειδών, σχεδιασμένων κυρίως για εκπαιδευτική χρήση και οικιακή ψυχαγωγία.

Το μυστικό της χαμηλής του τιμής βρίσκεται στον έξυπνο σχεδιασμό του. Η Noetix έχει βασιστεί σε ελαφριά σύνθετα υλικά και μια απλουστευμένη, αρθρωτή δομή που μειώνει το κόστος παραγωγής. Το σύστημα ελέγχου κίνησης είναι εσωτερικής ανάπτυξης και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ομαλές κινήσεις χωρίς την ανάγκη ακριβών μηχανισμών. Παράλληλα, η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή εμπειρία, ενσωματώνοντας λειτουργίες προγραμματισμού τύπου “drag-and-drop”, εύκολες για μαθητές και αρχάριους προγραμματιστές.

Το Bumi τροφοδοτείται από μπαταρία 48 volt, με χωρητικότητα 3,5 Ah, προσφέροντας αυτονομία έως δύο ωρών ανά φόρτιση — αρκετή για ένα σχολικό μάθημα ή μια σειρά από δοκιμές στο σπίτι. Εκτός από την κινητικότητα, το ρομπότ διαθέτει αναγνώριση φωνής και μπορεί να αλληλεπιδρά φυσικά με τον χρήστη, απαντώντας σε ερωτήσεις, παίζοντας παιχνίδια ή παραδίδοντας σύντομα μαθήματα. Η Noetix το παρουσιάζει ως έναν «ψηφιακό βοηθό με ανθρώπινη παρουσία», σχεδιασμένο για να κάνει τη μάθηση πιο διαδραστική και την τεχνολογία πιο προσιτή.

Η εταιρεία δεν είναι καινούργια στο πεδίο της ανθρωποειδούς ρομποτικής. Το προηγούμενο μοντέλο της, το Noetix N2, είχε ξεπεράσει τις 2.500 παραγγελίες και είχε μάλιστα συμμετάσχει σε μια «μισή μαραθώνια» διοργάνωση αφιερωμένη σε δίποδα ρομπότ. Με το Bumi, η Noetix στοχεύει πλέον στο ευρύ κοινό, επιδιώκοντας να φέρει τη ρομποτική έξω από τα εργαστήρια και μέσα στα σπίτια.

