Canon EOS R: Επίσημα η νέα full frame mirrorless κάμερα της εταιρείας [Video]

Επικεντρωμένη στο EOS R System, η Canon έχει δημιουργήσει μια σειρά από εργαλεία, τα οποία βασίζονται στις νέες απαιτήσεις των φωτογράφων και των κινηματογραφιστών του μέλλοντος, επεκτείνοντας παράλληλα τα όρια της απεικόνισης – την EOS R, νέους φακούς RF και αξεσουάρ που προσφέρουν περισσότερη δυνατότητες και δημιουργική ελευθερία από κάθε άλλη φορά, για συναρπαστικά φωτογραφικά ταξίδια. Ο νέος φακός EF-M 32mm f/1.4 STM – ένας καινοτομικός φακός 32mm για το EOS M System – και οι EF 400mm f/2.8L IS III USM και EF 600mm f/4L IS III USM, δύο επαναστατικοί, ελαφρείς επαγγελματικοί υπερ-τηλεφακοί, εξασφαλίζουν την πρόσβαση, σε φωτογράφους και κινηματογραφιστές, στα καλύτερα εργαλεία για να διηγούνται τις ιστορίες τους.

Τρεις νέοι μετατροπείς επιτρέπουν σε περισσότερους 70 φακούς των σειρών EF και EF5 να συνεργαστούν με το καινοτομικό νέο EOS R System, προσθέτοντας νέα λειτουργικότητα σε υπάρχοντα οπτικά, ενώ διατηρούν τα εξαιρετικά επίπεδα απόδοσης και λειτουργικότητας σε συνδυασμό που είχαμε μέχρι τώρα με τις EOS DSLR. O μετατροπέας της μοντούρας Canon προσθέτει τον δακτύλιο ελέγχου που απαντάται στους φακούς RF, κάτι που επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν το ίδιο σύστημα λειτουργίας είτε χρησιμοποιούν φακούς RF, EF, ή EF-S. Ο μετατροπέας που διαθέτει υποδοχή για την τοποθέτηση συρταρωτού (drop-in) φίλτρου, δίνει τη δυνατότητα χρήσης μιας ποικιλίας φίλτρων, κυκλικής πόλωσης ή μεταβλητό ND. Ιδανικό για κινηματογραφιστές και χρήση με φακούς στους οποίους είναι δύσκολο να προσαρμόσει κανείς φίλτρα, το μεταβλητής πυκνότητας φίλτρο ND επιτρέπει τον έλεγχο της έκθεσης, ενώ το φίλτρο κυκλικής πόλωσης μειώνει τις αντανακλάσεις και ενισχύει τον χρωματικό κορεσμό. Και οι δύο περιπτώσεις είναι ιδανικές για τη λήψη εκπληκτικών εικόνων, τις οποίες χρειάζονται οι απαιτητικοί δημιουργοί ιστοριών.

Με το γρήγορο διάφραγμά του, ο ευέλικτος στάνταρ zoom φακός RF 28-70mm f/2L USM παρέχει νέα επίπεδα δημιουργικότητας, καθώς γίνεται ο πρώτος στον κόσμο στάνταρ zoom φακός συμβατός με full frame, προσφέροντας φωτεινότητα f/2 σε όλο το εύρος του zoom. Επιπλέον, ο κύλινδρος του φακού διαθέτει μηχανισμό απορρόφησης των κραδασμών, που επιτυγχάνει εξαιρετική αντοχή στα κτυπήματα, για ανθεκτικότητα και στιβαρότητα. Τέλος, ο RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM, ένας υπερ-ταχύς φακός macro 35mm f/1.8, είναι ιδανικός για λήψεις στο δρόμο, για ταξίδια και κοντινές φωτογραφήσεις, προσφέροντας μια φυσική ευρυγώνια προοπτική, κοντινή εστίαση και υβριδικό σταθεροποιητή εικόνας (Hybrid IS). Η εστίαση, το διάφραγμα και το σύστημα οδήγησης του IS ενσωματώνονται όλα στη μονάδα.

