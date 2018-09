Canon PowerShot SX70 HS: Η νέα bridge camera με σταθερό φακό, 65x οπτικό zoom και εμφάνιση DSLR

Η ισχύς της Canon PowerShot SX70 HS οφείλεται στον τεχνολογίας αιχμής και υπερταχύ επεξεργαστή εικόνας DIGIC 8 , ο οποίος παράγει υψηλής ανάλυσης εικόνες, βίντεο 4K Ultra High Definition και φωτογράφηση συνεχούς λήψης σε ρυθμό 10 fps (frames per second – καρέ ανά δευτερόλεπτο). Η αυτόματη εστίαση χαρακτηρίζεται από ταχύτατη απόκριση και προσαρμοστικότητα, ακόμη και κάτω από χαμηλό φωτισμό και η συνεχής εστίαση είναι δυνατή σε φωτογράφηση 5,7 fps, επιτρέποντας έτσι την εύκολη λήψη των αυθόρμητων στιγμών.

