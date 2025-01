Captain America: Brave New World, ένα βήμα πριν τον πόλεμο στο νέο trailer

Ο πόλεμος πλησιάζει στο τελευταίο trailer της επερχόμενης ταινίας Captain America: Brave New World των Marvel Studios.

«Η χώρα χρειάζεται τον Captain America», λέει ο πρόεδρος Thaddeus Ross που υποδύεται ο Harrison Ford στον Sam Wilson (Anthony Mackie). Μετά από μια επίθεση στον Λευκό Οίκο, ο Sam πιστεύει ότι ο στενός κύκλος του προέδρου έχει εκτεθεί. Κάποιος θέλει να υποκινήσει έναν πόλεμο και να ξεκινήσει μια διεθνή σύγκρουση. Με τον χρόνο να τρέχει, ο Sam τρέχει να βρει τον εγκέφαλο πίσω από το περιστατικό πριν ο κόσμος βυθιστεί στο χάος. Και ο Sam θα πρέπει να ενεργήσει γρήγορα πριν ο Ross και η προσωπικότητα του Red Hulk εξαπολύσουν τον όλεθρο.

Το Captain America: Brave New World σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του Mackie ως ο νέος Captain America σε ταινία της Marvel. Αφού ο Steve Rogers του παρέδωσε την ασπίδα στους Avengers: Endgame, ο Sam δέχτηκε τελικά τον μανδύα του Captain America στο τέλος της σειράς The Falcon and the Winter Soldier.

Ο Julius Onah σκηνοθετεί το Brave New World από ένα σενάριο στο οποίο συνέβαλε μαζί με τους Peter Glanz, Rob Edwards, Malcolm Spellman και Dalan Musson. Παραγωγοί είναι οι Kevin Feige και Nate Moore, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Louis D'Esposito και Charles Newirth. Εκτός από τους Mackie και Ford, ο Captain America: Brave New World πρωταγωνιστούν οι Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler και Tim Blake Nelson.

Το Captain America: Brave New World έρχεται στους κινηματογράφους στις 13 Φεβρουαρίου 2025.