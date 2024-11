Captain America: Brave New World, δείτε το πρώτο ολοκληρωμένο trailer!

Η Marvel Studios παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο trailer για την ταινία Captain America: Brave New World στο πρώτο D23 fan event της Βραζιλίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του πρωταγωνιστή Anthony Mackie ως ο νέος Captain America μετά την τηλεοπτική μίνι σειρά της τέταρτης φάσης του 2021, The Falcon and the Winter Soldier.

Πρόκειται για την πέμπτη ταινία της Πέμπτης Φάσης του MCU, σε σκηνοθεσία του Julius Onah (The Cloverfield Paradox) και βασισμένη στα γεγονότα όχι μόνο του F&WS αλλά και της ταινίας του 2008, The Incredible Hulk. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή:

Μετά τη συνάντησή του με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Thaddeus Ross, τον οποίο υποδύεται ο Harrison Ford στο ντεμπούτο του στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, ο Sam βρίσκεται στη μέση ενός διεθνούς επεισοδίου. Πρέπει να ανακαλύψει την αιτία πίσω από μια μοχθηρή παγκόσμια συνωμοσία πριν ο πραγματικός εγκέφαλος αιματοκυλίσει ολόκληρο τον κόσμο.

Εκτός από τον Mackie και τον Ford, στο καστ συμμετέχουν η Liv Tyler ως κόρη του προέδρου, Betty Ross, και ο Tim Blake Nelson ως Samuel Sterns, οι οποίοι επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους από την ταινία «The Incredible Hulk» του 2008. (Ο Ford αντικαθιστά τον αείμνηστο William Hurt, ο οποίος είχε υποδυθεί τον Ross σε εκείνη την προηγούμενη ταινία.) Ο Carl Lumbley υποδύεται τον Isaiah Bradley, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο του στο F&WS ως βετεράνος του πολέμου της Κορέας, ο οποίος είχε φυλακιστεί κρυφά και του είχε χορηγηθεί ο ορός Super Soldier παρά τη θέλησή του, υπομένοντας 30 χρόνια πειραματισμών.

Η Rosa Salazar υποδύεται τη Rachel Leighton, ο Danny Ramirez τον Joaquin Torres και η Shira Haas τη Ruth Bat-Seraph. Ο Giancarlo Esposito θα εμφανιστεί επίσης ως Sidewinder, το alter ego του καθηγητή οικονομικών Seth Voelker, ο οποίος αποκτά τη δύναμη της τηλεμεταφοράς μέσω ενός μανδύα (δώρο του Αιγύπτιου θεού Set) και δημιουργεί μια εγκληματική οργάνωση που στα κόμικς ονομάζεται The Serpent Society.

Το πρώτο teaser κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, με ένα τελικό πλάνο που παρουσίαζε τον Red Hulk, το alter ego του Thaddeus Ross. Υπήρξε επίσης ένα αποκλειστικό κλιπ που παρουσιάστηκε στο San Diego Comic-Con τον ίδιο μήνα, επικεντρωμένο σε μια εκδήλωση του Λευκού Οίκου που πραγματοποιήθηκε από τον Ross παρουσιάζοντας ένα απόθεμα αδαμαντίου, το αποτέλεσμα μιας «ουράνιας μάζας» που αναδύθηκε στον Ινδικό Ωκεανό και είναι πλέον το πιο πολύτιμο στοιχείο στον πλανήτη.

Το νέο trailer ξεκινά με τον Sam/Captain America να επισκέπτεται τον Isaiah στη φυλακή. Ο Isaiah δεν θυμάται τι υποτίθεται ότι έχει κάνει, αλλά το trailer μας δείχνει την εμπλοκή του σε μια απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Ross. «Ό,τι κι αν είναι αυτό, Cap, πρόσεχε», λέει ο Isaiah στον Sam. Μαθαίνουμε ότι ήταν πέντε εκτελεστές σε μια συντονισμένη τρομοκρατική επίθεση. Ο Sam είναι αποφασισμένος να βρει την άκρη του νήματος για να αποτρέψει το ξέσπασμα ενός πολέμου. Αλλά η λαγότρυπα φαίνεται ότι μπορεί να φτάσει πολύ βαθιά, όταν ο Sam δέχεται ένα τηλεφώνημα που τον ρωτάει: «Αναρωτιέσαι ποτέ ποιος κοροϊδεύει ποιον;». Κάποιος άλλος κινεί τα νήματα και ο Sam φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα παγιδευτεί και αυτός. Το trailer τελειώνει με την πλήρη μεταμόρφωση του Ross σε Red Hulk και μια μάχη σώμα με σώμα με τον Sam.

Το Captain America: Brave New World αναμένεται στους κινηματογράφους στις 14 Φεβρουαρίου 2025.