Captain America: Brave New World, πρώτο trailer με Harrison Ford και...Red Hulk

Το 2025 θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα για το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel με πολλούς τρόπους. Μετά από ένα χρόνο και πλέον καθυστερήσεων, αναδιαμορφώσεων και δεύτερων σκέψεων, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από το μεγαλύτερο franchise ταινιών κόμικς που έγινε ποτέ, επιστρέφει στις αίθουσες με τέσσερις ταινίες, και όλα ξεκινούν με το Captain America: Brave New World.



Το πρόσφατα δημοσιευμένο teaser της Marvel για την τέταρτη ταινία Captain America δείχνει τον Sam Wilson να στρατολογείται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Thaddeus "Thunderbolt" Ross, για έναν επίσημο στρατιωτικό ρόλο ως Captain America, καθώς και μια απόπειρα δολοφονίας του Ross και τον άνθρωπο που ήταν γνωστός ως Falcon να εμπλέκεται σε μια κυβερνητική συνωμοσία. Υπάρχει και ένας νέος Hulk στην Ουάσινγκτον σε ένα σύντομο tease του Red Hulk.

Στο Brave New World επιστρέφουν χαρακτήρες από τη σειρά The Falcon and the Winter Soldier του Disney+, όπως ο Anthony Mackie ως Sam Wilson/Captain America, ο Danny Ramirez ως Joaquin Torres (ο Falcon του Sam Wilson ως Cap στα κόμικς) και ο Carl Lumbly ως Isaiah Bradley. Αλλά αναμειγνύει αυτούς τους χαρακτήρες με έναν πολύ παλαιότερο πυλώνα της Marvel Studios: το The Incredible Hulk του 2008. Ο Tim Blake Nelson θα ολοκληρώσει τη μεταμόρφωσή του στον κακό του Hulk, γνωστό ως Leader, ενώ η Liv Tyler θα επαναλάβει το ρόλο της ως η πρώην αγαπημένη του Bruce Banner, Betty Ross. Ο Harrison Ford θα υποδυθεί τον στρατηγό Thaddeus Ross (αντικαθιστώντας τον αείμνηστο William Hurt), ο οποίος, και πάλι, είναι πλέον ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, ο Seth Rollins και ο Giancarlo Esposito έχουν αναλάβει ρόλους που δεν έχουν ανακοινωθεί.



Το Brave New World είχε μια δύσκολη πορεία προς τους κινηματογράφους, με τα κύρια γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023, ενώ ακολούθησαν εκτεταμένα επαναληπτικά γυρίσματα για αρκετούς μήνες το 2024. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να βγει στους κινηματογράφους στις 14 Φεβρουαρίου 2025. Η Marvel θα ολοκληρώσει το 2025 με τρεις ακόμη ταινίες: Thunderbolts*, The Fantastic Four και Blade.