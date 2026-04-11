Castlevania: Belmont's Curse - Το νέο trailer αποκαλύπτει και το νέο gameplay

Το Castlevania: Belmont's Curse είναι ο νέος 2D action-exploration τίτλος της Konami, που αναπτύσσεται από την Evil Empire και θα κυκλοφορήσει το 2026 για PS5, Xbox Series X|S, Switch και PC. Η ιστορία διαδραματίζεται στο Παρίσι του 1499 και επικεντρώνεται σε έναν απόγονο του Trevor Belmont, ο οποίος χρησιμοποιεί το θρυλικό μαστίγιο Vampire Killer για να εξερευνήσει έναν μη-γραμμικό χάρτη και να εξοντώσει διεφθαρμένες ιστορικές φιγούρες.

Η χρονική τοποθέτηση του νέου παιχνιδιού προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τους γνώστες της σειράς. Το Belmont's Curse διαδραματίζεται ακριβώς στο 1499. Αυτό τοποθετεί τα γεγονότα 23 χρόνια μετά το κλασικό Castlevania III: Dracula's Curse (του 1989) και 20 χρόνια μετά το Castlevania: Curse of Darkness (του 2005). Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια νέα δαιμονική απειλή, καθώς το κάστρο του Δράκουλα υλοποιείται απευθείας στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο τοπικός κλήρος, αδυνατώντας να περιορίσει τα τέρατα που κατακλύζουν τους δρόμους του Παρισιού, ζητά τη βοήθεια του Trevor Belmont και της συζύγου του, Sypha Belnades. Ο Trevor, έχοντας πλέον αποσυρθεί από την ενεργό δράση, παραδίδει το εμβληματικό μαστίγιο Vampire Killer στον απόγονό του (έναν νέο, ανώνυμο μέχρι στιγμής Belmont), αναθέτοντας του την αποστολή να σώσει την πόλη.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της πλοκής είναι η ενσωμάτωση πραγματικών ιστορικών προσώπων της γαλλικής ιστορίας, τα οποία έχουν διαφθαρεί από τις σκοτεινές δυνάμεις. Το νέο gameplay trailer, το οποίο παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Triple-I Showcase, επιβεβαιώνει πως ένα από τα βασικά bosses του παιχνιδιού θα είναι η Ιωάννα της Λωρραίνης (Joan of Arc), η οποία παρουσιάζεται ως μια θανάσιμη απειλή.

Η ανάπτυξη του τίτλου έχει ανατεθεί στην Evil Empire και τη Motion Twin, τα στούντιο που βρίσκονται πίσω από την τεράστια επιτυχία του Dead Cells και του εξαιρετικού DLC Return to Castlevania. Παρά το ιστορικό της ομάδας ανάπτυξης, η Konami ξεκαθάρισε κατηγορηματικά πως το Belmont's Curse δεν είναι roguelite ή roguelike παιχνίδι.

Πρόκειται για μια αυστηρή επιστροφή στη φόρμουλα που καθιερώθηκε με το Symphony of the Night. Ο χάρτης είναι ενιαίος, μη-γραμμικός και διαθέτει τα κλασικά save rooms, συστήματα fast travel και χάρτη που συμπληρώνεται σταδιακά. Η εξερεύνηση απαιτεί την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων για την πρόσβαση σε νέες περιοχές, ακολουθώντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του είδους.

Το οπλοστάσιο του νέου Belmont είναι πλούσιο. Το βασικό εργαλείο παραμένει το μαστίγιο, το οποίο όμως έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο μηχανισμών. Πλέον, δεν χρησιμεύει μόνο για επιθέσεις (με δυνατότητα χτυπημάτων από πολλαπλές γωνίες), αλλά αποτελεί απαραίτητο εργαλείο πλοήγησης. Ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Vampire Killer για να αιωρηθεί πάνω από μεγάλα κενά, να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα και να ανακαλύψει κρυμμένα δωμάτια.

Πέρα από το μαστίγιο, οι παίκτες θα έχουν στη διάθεση τους παραδοσιακά όπλα, όπως σπαθιά, καθώς και μαγικά ξόρκια. Η ομάδα ανάπτυξης έχει επιβεβαιώσει πως τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της σειράς επιστρέφουν αυτούσια: οι τοίχοι θα κρύβουν μυστικά και αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένου του κλασικού κομματιού κρέατος για την αναπλήρωση της υγείας).

Οπτικά, το παιχνίδι εγκαταλείπει τις πρόσφατες 3D προσεγγίσεις (όπως η σειρά Lords of Shadow) και επιστρέφει στην 2D προοπτική. Η καλλιτεχνική διεύθυνση υιοθετεί ένα πιο έντονο, πολύχρωμο ύφος, το οποίο διατηρεί τις gothic καταβολές του franchise, αλλά τις προσαρμόζει σε μια πιο σύγχρονη και καθαρή απεικόνιση. Τα περιβάλλοντα που επιβεβαιώθηκαν περιλαμβάνουν τους φλεγόμενους δρόμους του Παρισιού, το εσωτερικό της Παναγίας των Παρισίων και τα σκοτεινά μπουντρούμια του κάστρου, γεμάτα παγίδες και γρίφους που απαιτούν στρατηγική σκέψη.

Για τους κατόχους PC, η επίσημη σελίδα του παιχνιδιού στο Steam αποκάλυψε τις ελάχιστες και προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος. Οι προδιαγραφές διατηρούνται σε λογικά πλαίσια, εξασφαλίζοντας προσβασιμότητα σε ευρύ φάσμα συστημάτων.

Ελάχιστες απαιτήσεις

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11

Επεξεργαστής: Intel Core i5 8400

Μνήμη RAM: 8 GB

Κάρτα Γραφικών: NVIDIA GeForce GTX 1650

DirectX: Έκδοση 11

Αποθηκευτικός Χώρος: 8 GB

Προτεινόμενες απαιτήσεις

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11

Επεξεργαστής: Intel Core i5 10400

Μνήμη RAM: 16 GB

Κάρτα Γραφικών: NVIDIA GeForce RTX 3060

DirectX: Έκδοση 11

Αποθηκευτικός Χώρος: 8 GB

Οι δημιουργοί προτείνουν τη χρήση χειριστηρίου (με υποστήριξη για DualSense μέσω USB) για τη βέλτιστη εμπειρία gameplay.

Το παιχνίδι αποτελεί μέρος των εορτασμών για την 40ή επέτειο της σειράς Castlevania, με την Konami να έχει ήδη επιβεβαιώσει πως υπάρχουν και άλλα projects υπό ανάπτυξη. Το Castlevania: Belmont's Curse προγραμματίζεται για το 2026 και θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch και PC (Steam).