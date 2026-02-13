Metal Gear Solid 4: Τέλος στην αποκλειστικότητα του PS3 – Έρχεται σε PC και νέες κονσόλες

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν δύο δεκαετίες, αμέτρητες φήμες και μια τεχνολογική «μυθολογία» που ήθελε το παιχνίδι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αρχιτεκτονική του Cell επεξεργαστή. Ωστόσο, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, ο τίτλος που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά στο PS3, παύει να είναι αποκλειστικός και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος για όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου State of Play, όπου η Konami επιβεβαίωσε αυτό που η gaming κοινότητα ζητούσε επιτακτικά: την ένταξη του MGS4 στη νέα συλλογή Metal Gear Solid: Master Collection. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά από το 2008 που η περιπέτεια του Old Snake θα είναι playable εκτός του οικοσυστήματος της Sony, ανοίγοντας το δρόμο για εκατομμύρια νέους παίκτες να βιώσουν το κλείσιμο του έπους των Patriots.

Σπάζοντας τον «κώδικα» του Cell

Για χρόνια, η μεταφορά του MGS4 σε άλλα συστήματα θεωρούνταν ένα τεχνικό αδιέξοδο. Η κοινή πεποίθηση ήταν πως ο κώδικας του παιχνιδιού ήταν τόσο βαθιά ριζωμένος στην πολύπλοκη και μοναδική αρχιτεκτονική του επεξεργαστή Cell του PlayStation 3, που οποιαδήποτε απόπειρα port θα απαιτούσε ουσιαστικά την επαναδημιουργία του τίτλου από το μηδέν.

Αυτή η τεχνική ιδιαιτερότητα είχε μετατρέψει το Guns of the Patriots σε ένα σπάνιο φαινόμενο για τα δεδομένα της βιομηχανίας: έναν AAA τίτλο τεράστιου βεληνεκούς που παρέμενε «όμηρος» σε hardware παλαιότερης γενιάς. Η Konami φαίνεται πως ξεπέρασε τους σκόπελους, πιθανότατα μέσω προηγμένων μεθόδων emulation ή εκτενούς recoding, επιτρέποντας στο παιχνίδι να τρέξει εγγενώς σε σύγχρονο hardware.

Πού και πότε θα παίξουμε

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το Metal Gear Solid 4 θα είναι διαθέσιμο αργότερα εντός του έτους. Η λίστα των πλατφορμών είναι εντυπωσιακή και καλύπτει όλο το φάσμα της αγοράς:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC (μέσω Steam)

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Για τους κατόχους Xbox και PC, η είδηση είναι ιστορική, καθώς θα έχουν για πρώτη φορά πρόσβαση στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της σειράς.

Master Collection Vol. 2: Περισσότερο από ένα απλό port

Η κυκλοφορία του MGS4 εντάσσεται στο πλαίσιο του δεύτερου κύματος των συλλογών της Konami. Αν και οι λεπτομέρειες για το πλήρες περιεχόμενο της συλλογής παραμένουν υπό εξέταση, η εταιρεία φρόντισε να δώσει κίνητρα στους πιστούς οπαδούς.

Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε πως θα υπάρχει συνέργεια (cross-save bonuses) με το πρώτο Master Collection. Οι παίκτες που διαθέτουν save data από την πρώτη συλλογή (που κυκλοφόρησε το 2023 και περιλάμβανε τα MGS 1, 2 και 3) θα ξεκλειδώνουν αποκλειστικά in-game αντικείμενα τόσο στο MGS4 όσο και στο Metal Gear Solid: Peace Walker, το οποίο επίσης αναμένεται να περιλαμβάνεται στο πακέτο.

Επιπλέον, η συλλογή θα εμπλουτιστεί με ψηφιακά βιβλία που εμβαθύνουν στο σενάριο και τους χαρακτήρες, καθώς και τα αυθεντικά soundtracks, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία αρχειοθέτησης της ιστορίας του Solid Snake.

Η επιστροφή του Old Snake

Το Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots κυκλοφόρησε το 2008 και αποτέλεσε το αφηγηματικό φινάλε της ιστορίας του Solid Snake, παρουσιάζοντας τον ήρωα γηρασμένο και κουρασμένο, να μάχεται σε ένα πεδίο μάχης που κυριαρχείται από ιδιωτικούς στρατούς (PMCs) και νανομηχανές.

Είχε δεχθεί διθυραμβικές κριτικές για τα γραφικά του, την κινηματογραφική του σκηνοθεσία και το συναισθηματικό βάθος της ιστορίας, παρόλο που δέχθηκε κριτική για τη μεγάλη διάρκεια των cutscenes του. Η δυνατότητα να βιώσει κανείς ξανά στιγμές όπως η μάχη με τον Liquid Ocelot ή η εμβληματική σκηνή στον διάδρομο με τα μικροκύματα, αυτή τη φορά σε υψηλή ανάλυση και με σταθερό frame rate, αποτελεί δέλεαρ για κάθε gamer.

Οι προπαραγγελίες και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.