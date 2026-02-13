Marvel Tōkon: Fighting Souls – Ημερομηνία κυκλοφορίας και η αποκάλυψη των X-Men

Η Sony και η Arc System Works προχώρησαν σε μια εντυπωσιακή αποκάλυψη κατά τη διάρκεια του τελευταίου State of Play, βάζοντας τέλος στην αναμονή για το πολυαναμενόμενο fighting game τους. Το Marvel Tōkon: Fighting Souls απέκτησε πλέον επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε η παρουσία των θρυλικών X-Men στο βασικό ρόστερ του παιχνιδιού, μια κίνηση που ενθουσίασε τους fans του είδους και του σύμπαντος της Marvel.

Ραντεβού τον Αύγουστο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει στις 6 Αυγούστου για PlayStation 5 και PC. Η ημερομηνία αυτή τοποθετεί τον τίτλο στην καρδιά της καλοκαιρινής περιόδου, δίνοντας στους παίκτες άπλετο χρόνο να εξερευνήσουν το βάθος που υπόσχεται η Arc System Works, το στούντιο που έχει χτίσει τη φήμη του με αριστουργήματα όπως το Guilty Gear και το Dragon Ball FighterZ.

Η επιλογή της Sony να συνεργαστεί με τους μάστορες του anime-style fighting για το "Tōkon" (που στα ιαπωνικά παραπέμπει στο "μαχητικό πνεύμα") δείχνει την πρόθεσή της να προσφέρει έναν τίτλο που δεν βασίζεται μόνο στο βαρύ όνομα της Marvel, αλλά και σε στιβαρούς μηχανισμούς μάχης.

Η επιστροφή των μεταλλαγμένων

Το σημαντικότερο ίσως κομμάτι της παρουσίασης αφορούσε το ρόστερ. Ενώ γνωρίζαμε για την ύπαρξη του τίτλου από την περσινή ανακοίνωση, η συμμετοχή των X-Men ήταν το μεγάλο ερωτηματικό. Η Sony διέλυσε κάθε αμφιβολία, παρουσιάζοντας τέσσερις εμβληματικούς μαχητές που θα είναι διαθέσιμοι από την πρώτη μέρα:

Storm: Η "Θεά" των καιρικών φαινομένων αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο. Οι δυνάμεις της της επιτρέπουν να ελέγχει τον άνεμο και τον κεραυνό, προσφέροντας πιθανότατα εξαιρετικό έλεγχο του χώρου και εναέριες επιθέσεις που θα δυσκολέψουν τους αντιπάλους που προτιμούν τη μάχη σώμα με σώμα. Magik: Η Illyana Rasputin, μια από τις πιο αγαπητές ηρωίδες των κόμικς τα τελευταία χρόνια, φέρνει στο παιχνίδι τον μοναδικό συνδυασμό μαγείας και ξιφομαχίας. Οπλισμένη με το Soulsword, αναμένεται να είναι ένας χαρακτήρας υψηλής τεχνικής, ικανός να τιμωρεί τα λάθη των αντιπάλων με γρήγορα χτυπήματα και τηλεμεταφορές. Wolverine: Ο Logan δεν θα μπορούσε να λείπει. Με τα αδαμάντινα νύχια του και το χαρακτηριστικό του στυλ μάχης, περιγράφεται ως "σημαδεμένος από τη μάχη αλλά αλύγιστος". Αναμένουμε έναν καθαρόαιμο rushdown χαρακτήρα, που θα πιέζει ασταμάτητα και θα βασίζεται στην ταχύτητα και την επιθετικότητα. Danger: Η μεγάλη έκπληξη του ρόστερ. Πρόκειται για την τεχνητή νοημοσύνη του Danger Room των X-Men, η οποία απέκτησε αυτονομία και φυσική υπόσταση. Η παρουσία της Danger προσθέτει ένα ενδιαφέρον στοιχείο στο lore, ενώ ως μαχητής πιθανότατα θα χρησιμοποιεί φουτουριστική τεχνολογία και παγίδες, αντικατοπτρίζοντας την προέλευσή της ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έγινε θανάσιμη απειλή.

Επεισοδιακή ιστορία και συνεργασία με τη Marvel

Η Arc System Works δεν αρκείται μόνο στο multiplayer. Το Marvel Tōkon: Fighting Souls θα διαθέτει ένα επεισοδιακό campaign, το σενάριο του οποίου γράφτηκε σε άμεση συνεργασία με τη Marvel. Η ιστορία υπόσχεται να δημιουργήσει ένα αυτόνομο σύμπαν, όπου ήρωες και κακοποιοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια νέα, άγνωστη μέχρι στιγμής απειλή. Αυτή η προσέγγιση θυμίζει τις επιτυχημένες τακτικές άλλων fighting games που επενδύουν πλέον σοβαρά στο single-player περιεχόμενο για να κρατήσουν το ενδιαφέρον των παικτών ζωντανό.

Εκδόσεις, τιμές και pre-orders

Η Sony ξεκαθάρισε και το τοπίο γύρω από την τιμολόγηση, ακολουθώντας το παραδοσιακό μοντέλο αγοράς και όχι την free-to-play οδό.

Standard Edition: Στα € 59.99 .

Στα € . Deluxe Edition: Στα € 84.99 .

Στα € . Ultimate Edition: Στα €99.99, η οποία θα περιλαμβάνει το "Year 1 Character Pass" και επιπλέον διακοσμητικά αντικείμενα.

Οι προπαραγγελίες ανοίγουν στις 19 Φεβρουαρίου και όσοι εμπιστευτούν τον τίτλο νωρίς, θα λάβουν τρία αποκλειστικά lobby cosmetics: το Infinity Gauntlet, τον Baby Groot και το Cosmic Surfboard.