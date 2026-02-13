«Βόμβα» από Sony: Έρχεται Remake της τριλογίας God of War, ενώ κυκλοφόρησε σήμερα prequel παιχνίδι!

Η Sony επιφύλασσε μια διπλή έκπληξη για τους λάτρεις του God of War κατά τη διάρκεια του State of Play, προκαλώντας ενθουσιασμό στην παγκόσμια gaming κοινότητα. Σε μια παρουσίαση που τίμησε τα 20 και πλέον χρόνια ιστορίας του franchise, η εταιρεία επιβεβαίωσε τις φήμες για την επιστροφή στις ελληνικές ρίζες του Kratos, ανακοινώνοντας ένα πλήρες Remake της αρχικής τριλογίας, ενώ παράλληλα διέθεσε άμεσα (shadow drop) έναν ολοκαίνουργιο τίτλο στο PlayStation 5.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο TC Carson, ο εμβληματικός ηθοποιός που χάρισε τη φωνή του στον Kratos κατά την ελληνική περίοδο της σειράς, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στον ρόλο που τον καθιέρωσε.

Επιστροφή στην Αρχαία Ελλάδα: God of War Trilogy Remake

Η είδηση που κυριάρχησε είναι η επίσημη επιβεβαίωση ότι η Santa Monica Studio εργάζεται πάνω σε ένα ολοκληρωτικό ριμέικ των τριών πρώτων παιχνιδιών που ξεκίνησαν τον μύθο του «Φαντάσματος της Σπάρτης». Αν και οι λεπτομέρειες ήταν φειδωλές, καθώς το project βρίσκεται σε «πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης», η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα teaser που αποκάλυψε τον τίτλο, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια σύγχρονη αναβίωση των κλασικών hack-and-slash τίτλων.

Η ομάδα ανάπτυξης ζήτησε την υπομονή των παικτών, τονίζοντας πως θα χρειαστεί καιρός μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Ωστόσο, η δέσμευση της Santa Monica είναι σαφής: «Όταν επιστρέψουμε με νεότερα, στοχεύουμε να είναι κάτι μεγάλο», δήλωσε εκπρόσωπος του στούντιο, αφήνοντας υποσχέσεις για μια εμπειρία που θα εκμεταλλεύεται πλήρως την τεχνολογία του PS5.

God of War: Sons of Sparta – Διαθέσιμο Τώρα στο PS5

Ενώ το Remake αποτελεί το «κυρίως πιάτο» του μέλλοντος, η Sony φρόντισε να ικανοποιήσει άμεσα την πείνα των fans με την κυκλοφορία του God of War: Sons of Sparta. Πρόκειται για έναν τίτλο που ξεφεύγει από την πεπατημένη των 3D action games, υιοθετώντας μια 2D action-platformer προσέγγιση.

Το παιχνίδι αναπτύχθηκε από τη Mega Cat Studios (γνωστή από το franchise Backyard Baseball), με τη συγγραφική υποστήριξη της ομάδας της Santa Monica Studio —των ίδιων ανθρώπων πίσω από τα αριστουργηματικά God of War (2018) και Ragnarök.

Το σενάριο του Sons of Sparta εστιάζει στα νεανικά χρόνια του Kratos και στη σχέση του με τον αδελφό του, Deimos. Οι παίκτες καλούνται να επιβιώσουν από τη σκληρή εκπαίδευση της «Αγωγής» στην αρχαία Σπάρτη, μια περίοδο που σφυρηλάτησε τον χαρακτήρα του ήρωα πριν γίνει το όργανο καταστροφής του Ολύμπου. Ο TC Carson επιστρέφει ως αφηγητής της ιστορίας, ενσαρκώνοντας την ενήλικη εκδοχή του Kratos.

Αφήνοντας πίσω τις Λεπίδες του Χάους, ο νεαρός Kratos μάχεται χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό δόρυ και την ασπίδα των Σπαρτιατών. Το παιχνίδι υπόσχεται έντονη δράση ενάντια σε πλήθος εχθρών, ενώ δεν λείπει το στοιχείο της μαγείας. Οι παίκτες θα μπορούν να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους μέσω των «Gifts of Olympus», θεϊκών αντικειμένων που προσδίδουν ειδικές ικανότητες στη μάχη.

Τιμή και Διαθεσιμότητα

Το God of War: Sons of Sparta είναι ήδη διαθέσιμο αποκλειστικά στο PlayStation 5, με την τιμή της απλής έκδοσης να ανέρχεται στα €29.99.