Horizon Hunters Gathering: Η Sony αποκαλύπτει επίσημα το co-op μέλλον του franchise

Η φημολογία ετών έλαβε τέλος σήμερα, με τη Sony να αποκαλύπτει επίσημα το επόμενο μεγάλο βήμα για το franchise του Horizon. Ο τίτλος αυτού, Horizon Hunters Gathering, ένα παιχνίδι που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον μετά-αποκαλυπτικό κόσμο της σειράς, εισάγοντας για πρώτη φορά dedicated co-op μηχανισμούς δράσης.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω του επίσημου PlayStation Blog και συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό trailer που αναδεικνύει τη δυναμική της ομάδας απέναντι στα κολοσσιαία ρομποτικά θηρία που κυριαρχούν στο τοπίο.

Συνεργασία, Στρατηγική και Επιβίωση

Σε αντίθεση με τις μοναχικές περιπέτειες της Aloy στο Zero Dawn και το Forbidden West, το Horizon Hunters Gathering εστιάζει στη συνέργεια. Οι παίκτες καλούνται να σχηματίσουν ομάδες (έως τρεις κυνηγοί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες) και να αναλάβουν αποστολές που απαιτούν συντονισμό και τακτική σκέψη.

Η Guerrilla Games φαίνεται να έχει επενδύσει σημαντικά στη διαφοροποίηση των ρόλων. Οι παίκτες δεν θα χειρίζονται απλώς κλώνους της Aloy, αλλά θα μπορούν να επιλέξουν χαρακτήρες από διάφορες φυλές του παιχνιδιού (Nora, Carja, Oseram και Banuk), με τον καθένα να φέρνει στο πεδίο της μάχης ξεχωριστές ικανότητες (skills) και εξοπλισμό.

Το gameplay βασίζεται στην αρχή «κυνήγα ή γίνε το θήραμα». Η αντιμετώπιση ενός Thunderjaw ή ενός Slaughterspine δεν είναι πλέον υπόθεση ενός ατόμου. Το παιχνίδι ενθαρρύνει τη χρήση παγίδων από τον έναν παίκτη, την απόσπαση προσοχής από τον άλλον και τη στοχευμένη ζημιά σε συγκεκριμένα εξαρτήματα της μηχανής από τον τρίτο. Αυτή η δομή θυμίζει τη λογική των "Monster Hunter" τίτλων, αλλά με την ταχύτητα και τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει τη μηχανή γραφικών Decima.

Επιστροφή στις ρίζες με νέα τεχνολογία

Οπτικά, το Horizon Hunters Gathering δείχνει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες του PlayStation 5, προσφέροντας πυκνή βλάστηση, ρεαλιστικούς φωτισμούς και εξαιρετικά λεπτομερή μοντέλα μηχανών. Το περιβάλλον δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο, αλλά ως εργαλείο επιβίωσης, με την κάθετη κίνηση και την κάλυψη να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Guerrilla επιβεβαίωσε πως το παιχνίδι θα διαθέτει ένα πλούσιο σύστημα παραμετροποίησης (customization). Οι κυνηγοί θα μπορούν να κατασκευάζουν πανοπλίες και όπλα από τα εξαρτήματα που συλλέγουν, δημιουργώντας μοναδικά builds που ταιριάζουν στο στυλ παιχνιδιού τους. Είτε προτιμάτε την αθόρυβη προσέγγιση με τόξα ακριβείας, είτε την κατά μέτωπο επίθεση με εκρηκτικά και βαριά όπλα Oseram, το παιχνίδι φαίνεται να προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία.

Η στρατηγική της Sony στα Live Service Games

Η κυκλοφορία του Horizon Hunters Gathering αποτελεί κομβικό σημείο για τη στρατηγική της Sony. Η εταιρεία έχει εκφράσει την επιθυμία της να εμπλουτίσει το portfolio της με τίτλους που έχουν διάρκεια στο χρόνο, χωρίς όμως να θυσιάζει την αφηγηματική ποιότητα για την οποία είναι γνωστή.

Το νέο πόνημα της Guerrilla καλείται να γεφυρώσει αυτό το χάσμα: να προσφέρει μια εμπειρία που κρατάει το ενδιαφέρον των παικτών ζωντανό για μήνες ή και χρόνια, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο παραγωγής των single-player τίτλων της σειράς. Αναμένεται να δούμε πώς θα λειτουργήσει το μοντέλο εξέλιξης του παιχνιδιού και αν θα υπάρξουν seasonal updates με νέες περιοχές και μηχανές.

Τι γνωρίζουμε για την κυκλοφορία

Αν και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα, η ανακοίνωση αφήνει να εννοηθεί ότι το project βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Το παιχνίδι αναπτύσσεται πρωτίστως για το οικοσύστημα του PlayStation 5, ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ταυτόχρονη ή πολύ κοντινή χρονικά κυκλοφορία σε PC, ακολουθώντας την πιο επιθετική πολιτική της Sony στο συγκεκριμένο χώρο τα τελευταία χρόνια.