Το νέο Fable έρχεται το φθινόπωρο στο PlayStation!

Η Microsoft και η Playground Games επισημοποίησαν μέσω του PlayStation Blog ότι το πολυαναμενόμενο reboot του Fable θα κυκλοφορήσει στο PlayStation 5 το ερχόμενο φθινόπωρο. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη βιομηχανία του gaming, καταρρίπτοντας τα παραδοσιακά τείχη των αποκλειστικοτήτων που χώριζαν τα στρατόπεδα των Xbox και PlayStation για δεκαετίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο τίτλος δεν αποτελεί απλώς ένα remake ή sequel της αρχικής τριλογίας της Lionhead Studios, αλλά μια «νέα αρχή» για το franchise. Ο Ralph Fulton, Γενικός Διευθυντής και Game Director στην Playground Games, ξεκαθάρισε πως στόχος της ομάδας είναι να διατηρήσει το πνεύμα και το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ της σειράς, προσαρμόζοντάς τα όμως στις απαιτήσεις του σύγχρονου RPG κοινού.

Το Fable στο PS5 υπόσχεται να φέρει τους παίκτες αντιμέτωπους με ηθικά διλήμματα, όπου ο ηρωισμός δεν ορίζεται από το «άσπρο ή μαύρο», αλλά από τις γκρίζες ζώνες των επιλογών μας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ακόμη και οι μικρότερες πράξεις μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες, επηρεάζοντας τη γνώμη των κατοίκων της Albion και διαμορφώνοντας τον κόσμο γύρω σας. Και ναι, οι κότες παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι του «χάους» που μπορείτε να προκαλέσετε.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνικές λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν αφορά το σύστημα μάχης. Η Playground Games εισάγει μια νέα φιλοσοφία που ονομάζει «weaving». Αυτό το σύστημα επιτρέπει στους παίκτες να εναλλάσσουν με απόλυτη ροή τις επιθέσεις τους, συνδυάζοντας σπαθί (melee), τόξο (ranged) και μαγεία. Σκοπός είναι ο κάθε παίκτης να δημιουργήσει τη δική του μοναδική «ταυτότητα μάχης», προσαρμόζοντας το στυλ του ανάλογα με τον εχθρό και την περιστάση.

Επιπλέον, ο κόσμος της Albion παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ένας πλήρως ανοιχτός κόσμος (open world). Δεν πρόκειται απλώς για ένα σκηνικό όπου διαδραματίζεται η ιστορία, αλλά για έναν ζωντανό οργανισμό. Οι NPCs (Non-Playable Characters) διαθέτουν δικές τους ρουτίνες, σχέσεις και, το κυριότερο, μνήμη. Θα θυμούνται τις πράξεις σας, θα σας κουτσομπολεύουν και θα αντιδρούν όχι μόνο στις μεγάλες αποφάσεις της πλοκής, αλλά και στις μικρές καθημερινές σας αλληλεπιδράσεις.

Στο τεχνικό κομμάτι, το Fable δείχνει να εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες της νέας γενιάς κονσολών. Η πρώτη γεύση από το σενάριο τοποθετεί τον ήρωα στο κατόπι ενός μυστηριώδους ξένου που έχει παγώσει ολόκληρο το χωριό, μια αφετηρία που υπόσχεται να συνδυάσει το παραμυθένιο στοιχείο με τη σύγχρονη αφήγηση δράσης. Τα γραφικά, όπως φάνηκε και από το συνοδευτικό υλικό, αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τα σκοτεινά δάση και τα γραφικά χωριουδάκια, παντρεύοντας την κωμωδία με τη σκοτεινή φαντασία.

Η έλευση του παιχνιδιού στο PS5 αναμένεται να αξιοποιήσει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χειριστηρίου DualSense, προσφέροντας πιθανότατα απτική ανάδραση σε κάθε χτύπημα σπαθιού ή ξόρκι, αν και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο κομμάτι τους επόμενους μήνες.

Με την κυκλοφορία να ορίζεται για το Φθινόπωρο του 2026, οι επόμενοι μήνες αναμένονται καυτοί. Η Playground Games υποσχέθηκε πως θα αποκαλύψει περισσότερα για τους χαρακτήρες, τα quests και τους μηχανισμούς όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία διάθεσης.