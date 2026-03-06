Επίσημο: Η Microsoft επιβεβαιώνει το Xbox επόμενης γενιάς

Σύνοψη

Η Microsoft επιβεβαίωσε επίσημα την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς Xbox υπό την κωδική ονομασία Project Helix.

Η νέα κονσόλα θα υποστηρίζει εγγενώς τόσο τίτλους του οικοσυστήματος Xbox όσο και παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC games).

Η στρατηγική αλλαγή καταργεί τα όρια μεταξύ console και PC gaming, καθιστώντας το νέο Xbox ένα εξειδικευμένο, προσιτό "σαλόνι PC".

Η ανακοίνωση βάζει οριστικό τέλος στις φήμες που ήθελαν τη Microsoft να εγκαταλείπει την παραγωγή gaming hardware.

Η Microsoft καταργεί τα όρια μεταξύ Console και PC με το νέο Xbox

Η βιομηχανία του gaming παρακολουθεί μια θεμελιώδη αλλαγή στρατηγικής από το τμήμα Xbox της Microsoft. Μετά από μήνες διαρροών και αβεβαιότητας σχετικά με τη δέσμευση της εταιρείας στο hardware, υψηλόβαθμα στελέχη επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς κονσολών. Υπό την κωδική ονομασία Project Helix, το νέο σύστημα δεν αποτελεί απλώς μια γραμμική αναβάθμιση επεξεργαστικής ισχύος και γραφικών, αλλά μια ριζική αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο καταναλώνεται το λογισμικό. Η Microsoft επιχειρεί να φέρει την ανοιχτή αρχιτεκτονική του PC στο κλειστό, βελτιστοποιημένο περιβάλλον της κονσόλας, δημιουργώντας ένα υβριδικό σύστημα που υποστηρίζει τίτλους και από τις δύο πλατφόρμες.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ευρύτερη πολιτική της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, η οποία εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών (όπως το Xbox Game Pass) ανεξαρτήτως της συσκευής του τελικού χρήστη. Με το Project Helix, η Microsoft παραδίδει ένα hardware που λειτουργεί ως το απόλυτο όχημα για την οικοδεσπότηση ολόκληρου του οικοσυστήματος των Windows gaming.

Τι είναι το Project Helix και τι παιχνίδια θα υποστηρίζει;

Το Project Helix αποτελεί την κωδική ονομασία της επόμενης γενιάς κονσολών Xbox της Microsoft. Η βασική του καινοτομία έγκειται στην εγγενή υποστήριξη και εκτέλεση τόσο παραδοσιακών παιχνιδιών του οικοσυστήματος Xbox όσο και τίτλων που προορίζονται για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC games), ενοποιώντας πλήρως τις δύο πλατφόρμες σε ένα κοινό hardware χωρίς την ανάγκη cloud streaming.

Εγγενής εκτέλεση PC τίτλων: Δεν πρόκειται για cloud λύση, αλλά για τοπική επεξεργασία (native execution) μέσω ενός προσαρμοσμένου πυρήνα Windows.

Δεν πρόκειται για cloud λύση, αλλά για τοπική επεξεργασία (native execution) μέσω ενός προσαρμοσμένου πυρήνα Windows. Απεριόριστη συμβατότητα (Backwards Compatibility): Πλήρης υποστήριξη του υπάρχοντος καταλόγου Xbox (Original, 360, One, Series X/S).

Πλήρης υποστήριξη του υπάρχοντος καταλόγου Xbox (Original, 360, One, Series X/S). Ενοποιημένο Storefront: Πρόσβαση τόσο στο παραδοσιακό Xbox Store όσο και σε PC storefronts (όπως το Steam ή το Epic Games Store, αναλόγως των τελικών αδειοδοτήσεων).

Η τεχνική αρχιτεκτονική πίσω από την ενοποίηση

Για να επιτευχθεί η εγγενής αναπαραγωγή PC τίτλων σε μια κονσόλα, η Microsoft βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ομοιότητα της αρχιτεκτονικής x86 που μοιράζονται πλέον τα PC και οι σύγχρονες κονσόλες. Ωστόσο, η πρόκληση δεν είναι το hardware, αλλά το λογισμικό και η διαχείριση των πόρων. Το λειτουργικό σύστημα του Project Helix αναμένεται να αποτελεί μια εξαιρετικά παραμετροποιημένη, "ελαφριά" έκδοση των Windows. Αυτή η έκδοση θα εκτελεί ένα hypervisor που θα μπορεί να απομονώνει τους πόρους για τα αποκλειστικά παιχνίδια του Xbox, εξασφαλίζοντας την κλασική σταθερότητα της κονσόλας, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει ένα ειδικό περιβάλλον (container ή VM) για την εκτέλεση μη τροποποιημένων αρχείων .exe των παιχνιδιών του PC.

Η ενσωμάτωση του DirectX και του DirectStorage είναι δεδομένη, εξασφαλίζοντας κορυφαίες ταχύτητες φόρτωσης και αξιοποίηση των SSD νέας γενιάς. Οι κατασκευαστές παιχνιδιών για PC δεν θα χρειάζεται να κάνουν "port" τους τίτλους τους στο Xbox; το hardware θα τους διαβάζει και θα τους αναπαράγει με δυναμική προσαρμογή των ρυθμίσεων γραφικών (auto-detect settings), ακριβώς όπως συμβαίνει όταν εγκαθιστούμε ένα παιχνίδι σε έναν νέο υπολογιστή.

Η στρατηγική απομάκρυνση από τον παραδοσιακό ανταγωνισμό

Με το Project Helix, η Microsoft δεν ανταγωνίζεται πλέον απευθείας το PlayStation της Sony στον άξονα των αποκλειστικών τίτλων ή των πωλήσεων. Αντιθέτως, διευρύνει την αγορά της. Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι ένα τεράστιο ποσοστό παικτών επιθυμεί την ελευθερία και τη βιβλιοθήκη του PC gaming, αλλά αποθαρρύνεται από το υψηλό κόστος κτήσης μιας ισχυρής κάρτας γραφικών, την πολυπλοκότητα του στησίματος ενός υπολογιστή (PC building) και τα προβλήματα συμβατότητας με drivers.

Το νέο Xbox λειτουργεί ως ένας "Δούρειος Ίππος". Προσφέρει την ευκολία της κονσόλας (plug-and-play στην τηλεόραση) με την ανοιχτή βιβλιοθήκη του PC. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στη Microsoft να κεφαλαιοποιήσει το τεράστιο μερίδιο αγοράς του Windows στο gaming, φέρνοντας την πλατφόρμα στο σαλόνι. Παράλληλα, εξασφαλίζει ότι η συνδρομητική υπηρεσία PC Game Pass αποκτά ένα αποκλειστικό, απόλυτα βελτιστοποιημένο hardware για να ανθίσει, αυξάνοντας δραματικά τους συνδρομητές.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά

Η άφιξη μιας συσκευής όπως το Project Helix παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Διαχρονικά, το gaming hardware στη χώρα μας αντιμετωπίζει την πρόκληση της τιμολόγησης. Ένα αξιοπρεπές gaming PC ικανό να τρέξει τίτλους νέας γενιάς σε αναλύσεις 1440p ή 4K κοστίζει, στην ελληνική αγορά (λόγω ΦΠΑ και εξόδων εισαγωγής), συχνά πάνω από 1.200 με 1.500 ευρώ. Αν το Project Helix διατηρήσει την κλασική τιμολόγηση μιας κονσόλας (γύρω στα 500-600 ευρώ στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής), προσφέροντας όμως πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Steam ή του Epic Games Store, η δυναμική της αγοράς θα αλλάξει ριζικά.

Οι Έλληνες καταναλωτές αποκτούν μια εξαιρετικά οικονομική εναλλακτική έναντι του ακριβού PC building, ενώ διατηρούν την πρόσβαση σε φθηνότερα ψηφιακά παιχνίδια (PC key stores) και δωρεάν multiplayer (εφόσον ακολουθηθεί η πολιτική του PC gaming). Αυτό το μοντέλο ταιριάζει απόλυτα στην τοπική αγοραστική δύναμη, καθιστώντας το νέο Xbox ίσως την πιο δελεαστική πρόταση "value for money" για τους εγχώριους gamers τα επόμενα χρόνια.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιβεβαίωση του Project Helix είναι η ομολογία της Microsoft ότι το παραδοσιακό μοντέλο της κονσόλας έχει εξαντλήσει τη δυναμική του. Μετατρέποντας το Xbox σε ένα συμπαγές, προσιτό "PC σαλονιού", η εταιρεία λύνει το μεγαλύτερο πρόβλημα του PC gaming: το δυσβάσταχτο κόστος εισόδου. Εάν η εκτέλεση των Windows τίτλων είναι όντως απρόσκοπτη και δεν εγκλωβίζεται πίσω από περιορισμούς του λειτουργικού συστήματος της κονσόλας, μιλάμε για την πιο ουσιαστική εξέλιξη στο gaming hardware της τελευταίας δεκαετίας. Το στοίχημα πλέον είναι η σωστή υλοποίηση του UI (ώστε ο χρήστης να μην νιώθει ότι παλεύει με ένα λειτουργικό υπολογιστή με το χειριστήριο) και φυσικά, η τιμολόγηση. Η Microsoft δείχνει να διαβάζει σωστά την αγορά, εγκαταλείποντας τις στείρες μάχες των αποκλειστικοτήτων και εστιάζοντας στην καθολική προσβασιμότητα.