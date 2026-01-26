Forza Horizon 6: Μας ταξιδεύει στην Ιαπωνία στις 19 Μαΐου

Η Playground Games βάζει τέλος στην αναμονή και επιβεβαιώνει αυτό που η κοινότητα των racing games συζητούσε εδώ και χρόνια. Το Forza Horizon 6 είναι γεγονός, έχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας και, ναι, μας ταξιδεύει τελικά στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο νέος τίτλος της σειράς θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου 2026 για Xbox Series X|S και PC, ενώ θα είναι διαθέσιμος από την πρώτη μέρα στην υπηρεσία Xbox Game Pass. Για όσους επιλέξουν την Premium έκδοση, η εκκίνηση θα δοθεί νωρίτερα, με το Early Access να ξεκινά στις 15 Μαΐου.

Η Ιαπωνία όπως δεν την έχουμε ξαναδεί

Η τοποθεσία αποτελούσε το μεγαλύτερο ερωτηματικό, αλλά και τον διακαή πόθο των fans. Η Playground Games δεν περιορίστηκε απλώς σε μια τυπική αναπαράσταση. Ο χάρτης του Forza Horizon 6 είναι ο μεγαλύτερος που έχει δημιουργηθεί ποτέ για τη σειρά, περιλαμβάνοντας εμβληματικές τοποθεσίες όπως το όρος Φούτζι και το Χοκάιντο.

Ωστόσο, το εντυπωσιακότερο στοιχείο είναι η κλίμακα του αστικού περιβάλλοντος. Το Τόκιο που θα κληθούμε να εξερευνήσουμε είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από οποιαδήποτε πόλη έχουμε δει σε προηγούμενα Forza Horizon. Οι δημιουργοί υπόσχονται μια αυθεντική αίσθηση της ιαπωνικής κουλτούρας αυτοκινήτου, με τους δρόμους να φωτίζονται από νέον πινακίδες και ορεινές διαδρομές (touge) που προκαλούν τις οδηγικές μας ικανότητες.

Από «superstar» σε «τουρίστα»

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές αφορά το σύστημα προόδου (progression system). Σε αντίθεση με τους προηγούμενους τίτλους όπου ο παίκτης ξεκινούσε ως καθιερωμένος σταρ των αγώνων, στο Forza Horizon 6 ξεκινάτε ως «τουρίστας».

Μαζί με δύο συντρόφους, τον Jordy και τη Mei, φτάνετε στην Ιαπωνία ως αουτσάιντερ που πρέπει να χτίσει τη φήμη του από το μηδέν. Αυτή η αλλαγή έρχεται να απαντήσει στην κριτική που δέχτηκε το προηγούμενο παιχνίδι για την έλλειψη ουσιαστικής πρόκλησης στην εξέλιξη της καριέρας.

Κτίζοντας το δικό μας σπίτι

Η κοινότητα ζητούσε περισσότερη εξατομίκευση και η Playground Games ανταποκρίθηκε με το νέο χαρακτηριστικό «The Estate». Εμπνευσμένο από το ιαπωνικό concept των «Akiya» (εγκαταλελειμμένα ακίνητα), οι παίκτες θα μπορούν να αγοράζουν γη και να χτίζουν από το μηδέν τον δικό τους χώρο.

Δεν μιλάμε απλώς για ένα σπίτι, αλλά για τη δυνατότητα δημιουργίας ολόκληρων εγκαταστάσεων, από ένα κρυφό ορεινό καταφύγιο μέχρι μια προσωπική πίστα αγώνων, χρησιμοποιώντας τα in-game credits.

Τα features που ζητούσε το κοινό

Ίσως η πιο ευχάριστη έκπληξη να βρίσκεται στις λεπτομέρειες που ζητούσαν επίμονα οι παίκτες στα forums:

Βάψιμο παραθύρων: Δυνατότητα τοποθέτησης βινυλίων και σχεδίων στα παράθυρα των αυτοκινήτων είναι εδώ.

Δυνατότητα τοποθέτησης βινυλίων και σχεδίων στα παράθυρα των αυτοκινήτων είναι εδώ. Νέο Aero & Body Kits: Το παιχνίδι λανσάρεται με ανανεωμένα αεροδυναμικά βοηθήματα (Forza Aero) που δεν καταστρέφουν την αισθητική του αυτοκινήτου, καθώς και νέα body kits για επιλεγμένα μοντέλα.

Το παιχνίδι λανσάρεται με ανανεωμένα αεροδυναμικά βοηθήματα (Forza Aero) που δεν καταστρέφουν την αισθητική του αυτοκινήτου, καθώς και νέα body kits για επιλεγμένα μοντέλα. Car Meets: Εμπνευσμένα από το θρυλικό Daikoku Parking Area, υπάρχουν πλέον μόνιμα σημεία συνάντησης στον χάρτη όπου οι παίκτες μπορούν να παρκάρουν, να επιδεικνύουν τα οχήματά τους και να κατεβάζουν ρυθμίσεις και liveries άμεσα.

Στόλος και τεχνικός τομέας

Το γκαράζ του Forza Horizon 6 θα περιλαμβάνει στο λανσάρισμα πάνω από 550 αυτοκίνητα. Τα εξώφυλλα του τίτλου κοσμούν δύο μοντέλα της Toyota: το ολοκαίνουργιο 2025 GR GT Prototype και το 2025 Toyota Land Cruiser, σηματοδοτώντας την έμφαση τόσο στην ταχύτητα όσο και στην off-road εξερεύνηση.

Ένα νέο χαρακτηριστικό, το «The Journal», προσθέτει μια νότα συλλεκτικής μανίας, καλώντας τους παίκτες να καταγράφουν ψηφιακά αναμνηστικά, τοιχογραφίες και αξιοθέατα, ενισχύοντας τον ρόλο της εξερεύνησης.

Τι ισχύει για τις πλατφόρμες

Ενώ το παιχνίδι αποτελεί βασικό τίτλο για το οικοσύστημα του Xbox (Series X/S, PC, Cloud), υπάρχουν αναφορές ότι η Microsoft θα ακολουθήσει τη νέα της στρατηγική πολλαπλών πλατφορμών. Πληροφορίες θέλουν τον τίτλο να καταφθάνει και στο PlayStation 5 αργότερα μέσα στο 2026, αν και η ημερομηνία της 19ης Μαΐου αφορά αποκλειστικά τις πλατφόρμες της Microsoft.