Ningtendo PXBOX 5: Μια modder ένωσε σε ένα κουτί τα PS5, Xbox και Switch 2!

Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε gamer ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη σύγχρονη ψυχαγωγία, η απάντηση είναι σχεδόν πάντα η ίδια: η αποκλειστικότητα. Θες να παίξεις Spider-Man; Χρειάζεσαι PlayStation. Θες Halo; Πρέπει να έχεις Xbox. Θες το νέο Mario; Μονόδρομος το Switch. Μια νεαρή modder και YouTuber από την Κίνα, γνωστή ως «小宁子 XNZ», αποφάσισε να δώσει τη δική της, ριζοσπαστική λύση σε αυτόν τον κατακερματισμό, δημιουργώντας την απόλυτη παιχνιδομηχανή: το Ningtendo PXBOX 5.

Η είδηση, που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες δεν αφορά απλώς άλλη μια περίπτωση «Frankenstein» υπολογιστή. Πρόκειται για ένα θαύμα βιομηχανικού σχεδιασμού και μικρομηχανικής. Η XNZ κατάφερε να ενσωματώσει το hardware ενός PlayStation 5, ενός Xbox Series X και του ολοκαίνουργιου Nintendo Switch 2 σε ένα ενιαίο κουτί, το οποίο καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στο γραφείο.

Η έμπνευση για το εγχείρημα προήλθε από έναν παλιό γνώριμο της τεχνολογίας: το Mac Pro του 2013 (γνωστό και ως «trash can»). Υιοθετώντας την τριγωνική αρχιτεκτονική της Apple, η δημιουργός τοποθέτησε τις μητρικές πλακέτες των τριών κονσολών σε διάταξη πρίσματος, επιτρέποντας σε όλες να μοιράζονται έναν κεντρικό πυρήνα ψύξης.

Μηχανική ακρίβεια και τεχνικές

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της κατασκευής δεν είναι η ιδέα, αλλά η εκτέλεση. Αντί να χρησιμοποιήσει έτοιμα εξαρτήματα, η XNZ στράφηκε στην παραδοσιακή μέθοδο της χύτευσης, προσαρμοσμένη στη σύγχρονη εποχή με τη χρήση 3D εκτυπωτή.

Συγκεκριμένα, σχεδίασε και εκτύπωσε το περίπλοκο σύστημα ψύξης χρησιμοποιώντας πλαστικό PLA. Στη συνέχεια, δημιούργησε ένα καλούπι από γύψο γύρω από το πλαστικό μοντέλο και το έψαλε σε κλίβανο, λιώνοντας το πλαστικό και αφήνοντας το κενό για να χυθεί το υγρό αλουμίνιο. Το αποτέλεσμα είναι μια ενιαία, συμπαγής ψύκτρα που διαχειρίζεται τα θερμικά φορτία και των τριών συστημάτων ταυτόχρονα, με τη βοήθεια ενός και μόνο ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης στη βάση.

Λειτουργικότητα και Switch 2 «τοστιέρα»

Πέρα από την ψύξη, η διαχείριση της ενέργειας αποτέλεσε έναν ακόμα γρίφο. Το Ningtendo PXBOX 5 τροφοδοτείται από ένα κοινό τροφοδοτικό GaN 250W. Δεδομένου ότι το σύνολο της κατανάλωσης θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες του τροφοδοτικού αν λειτουργούσαν όλα μαζί, η XNZ εγκατέστησε ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου βασισμένο σε Arduino.

Το σύστημα αυτό αναγνωρίζει ποια κονσόλα θέλει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης και διοχετεύει την ενέργεια και το σήμα HDMI αποκλειστικά σε αυτήν, θέτοντας τις άλλες σε αδράνεια. Ο χειρισμός γίνεται μέσω ενός κομψού πάνελ στο επάνω μέρος, ενώ μια λωρίδα LED αλλάζει χρώμα ανάλογα με το ενεργό σύστημα: Μπλε για το PS5, Πράσινο για το Xbox και Κόκκινο για το Switch 2.

Ίσως η πιο χαριτωμένη λεπτομέρεια αφορά την κονσόλα της Nintendo. Επειδή το Switch 2 είναι υβριδική συσκευή και πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί για φορητή χρήση, η modder σχεδίασε έναν μηχανισμό που θυμίζει... τοστιέρα. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το Switch 2 αναδύεται από την κορυφή της κατασκευής, έτοιμο για να το πάρει ο χρήστης μαζί του.

«Σταματήστε τον Πόλεμο»

Το εξωτερικό περίβλημα, ντυμένο με μαύρη καρυδιά και διάφανα ακρυλικά στοιχεία, δίνει στην κατασκευή μια premium αίσθηση που λείπει από τα εργοστασιακά προϊόντα της Sony και της Microsoft. Ωστόσο, το μήνυμα της XNZ στο τέλος του βίντεο είναι αυτό που κέρδισε το κοινό.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η δημιουργία του Ningtendo PXBOX 5 δεν ήταν απλώς μια επίδειξη δεξιοτήτων, αλλά μια δήλωση: «Ελπίζω αυτό να χρησιμεύσει ως υπενθύμιση σε όσους συνεχίζουν να φτιάχνουν αποκλειστικά παιχνίδια. Σταματήστε αυτό που κάνετε. Σταματήστε τον πόλεμο των κονσολών!».

Σε μια εποχή που ο χώρος στο έπιπλο της τηλεόρασης είναι περιορισμένος και τα καλώδια πολλά, η λύση της XNZ φαντάζει ονειρική. Αν και δεν πρόκειται να δούμε κάτι τέτοιο στα ράφια των καταστημάτων (λόγω προφανών νομικών και ανταγωνιστικών ζητημάτων), το project αποδεικνύει πως όταν η κοινότητα των gamers παίρνει την κατάσταση στα χέρια της, τα όρια του hardware απλώς παύουν να υφίστανται.

Προς το παρόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θαυμάσουμε την εφευρετικότητα της XNZ και να ζηλέψουμε -καλοπροαίρετα- το μοναδικό setup στον κόσμο που παίζει Zelda, God of War και Forza χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις ούτε καν θύρα HDMI στην τηλεόραση.