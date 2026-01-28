PS Plus Φεβρουάριος 2026: Αποκαλύφθηκαν τα 4 δωρεάν games για όλους τους συνδρομητές

Η Sony υποδέχεται τον Φεβρουάριο με μια τετράδα δωρεάν τίτλων για την υπηρεσία του PlayStation Plus, φέρνοντας στο προσκήνιο παιχνίδια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων. Από την ωμή δύναμη του ρινγκ και την παγωμένη επιβίωση σε εξωγήινους ωκεανούς, μέχρι ψυχεδελικές διαστημικές περιπέτειες και αερομαχίες που κόβουν την ανάσα, ο μήνας που έρχεται υπόσχεται έντονες συγκινήσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στο PlayStation Blog, από την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, οι συνδρομητές όλων των βαθμίδων (Essential, Extra, Premium) θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στη βιβλιοθήκη τους τέσσερις εξαιρετικούς τίτλους: το Undisputed, το Subnautica: Below Zero, το Ultros και το Ace Combat 7: Skies Unknown.

Ας δούμε αναλυτικά τι μας περιμένει.

Undisputed (PS5)

Για χρόνια, οι φίλοι του αθλητισμού και ειδικότερα της πυγμαχίας αναζητούσαν έναν τίτλο που να αποδίδει με ρεαλισμό την ένταση του αθλήματος. Το Undisputed έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας την πιο αυθεντική εμπειρία μποξ που έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα παιχνίδι ξύλου, αλλά για μια προσομοίωση που απαιτεί στρατηγική και διαχείριση αντοχής. Με πάνω από 70 αδειοδοτημένους μαχητές, το παιχνίδι δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια, διαθέτοντας πάνω από 50 διαφορετικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το στυλ του κάθε αθλητή. Από το Career Mode, όπου ξεκινάτε από ερασιτεχνικά τουρνουά για να φτάσετε στην κορυφή, μέχρι το βαθύ σύστημα δημιουργίας χαρακτήρα, το Undisputed στο PS5 είναι ο τίτλος που περίμεναν οι λάτρεις του είδους για να φορέσουν ξανά τα γάντια τους.

Subnautica: Below Zero (PS4, PS5)

Αλλάζοντας εντελώς κλίμα, η Sony μας μεταφέρει στον παγωμένο πλανήτη 4546B. Το Subnautica: Below Zero αποτελεί τη συνέχεια του εξαιρετικά επιτυχημένου παιχνιδιού επιβίωσης, αλλά αυτή τη φορά οι προκλήσεις είναι ακόμη πιο ακραίες.

Ο παίκτης καλείται να επιβιώσει σε ένα εχθρικό, αρκτικό περιβάλλον, ερευνώντας την εξαφάνιση της αδελφής του πρωταγωνιστή. Η μαγεία του τίτλου κρύβεται στην ισορροπία μεταξύ της εξερεύνησης του βυθού και της ανάγκης για κατασκευή καταφυγίων και εργαλείων. Τα υποθαλάσσια τοπία είναι μαγευτικά, όμως η ομορφιά τους κρύβει θανάσιμους κινδύνους. Είναι μια εμπειρία που συνδυάζει την αγωνία με την περιέργεια, ιδανική για όσους θέλουν να χαθούν σε έναν ξένο κόσμο.

Ultros (PS4, PS5)

Ίσως η πιο ιδιαίτερη προσθήκη του μήνα, το Ultros είναι ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει αμέσως χάρη στην εικαστική του ταυτότητα. Με την υπογραφή του El Huervo (γνωστού από το Hotline Miami), ο τίτλος προσφέρει ένα ψυχεδελικό ταξίδι επιστημονικής φαντασίας.

Το παιχνίδι συνδυάζει στοιχεία μάχης σώμα με σώμα απέναντι σε κοσμικές οντότητες, με πιο ήρεμες στιγμές... κηπουρικής. Ναι, καλά διαβάσατε. Μέσα στον «Σαρκοφάγο», ο παίκτης καλείται να φροντίσει τη χλωρίδα, δημιουργώντας μια παράξενη αλλά γοητευτική αντίθεση. Ο μηχανισμός της χρονικής λούπας (time loop) επιτρέπει την επανεκκίνηση σε κομβικά σημεία, ξεκλειδώνοντας νέα μονοπάτια και ικανότητες. Πρόκειται για ένα «διαμαντάκι» που αξίζει την προσοχή όσων αναζητούν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Η λίστα ολοκληρώνεται με έναν βετεράνο των ουρανών. Το Ace Combat 7 δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς αποτελεί τον κορυφαίο εκπρόσωπο των arcade flight simulators.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός επίλεκτου πιλότου, συμμετέχοντας σε αερομαχίες υψηλής έντασης με φόντο έναν φωτορεαλιστικό ουρανό. Η αίσθηση της ταχύτητας, τα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την πτήση και η ποικιλία των μαχητικών αεροσκαφών (μοντέρνων και φουτουριστικών) συνθέτουν ένα πακέτο αδρεναλίνης. Ακόμα και για όσους δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με τη σειρά, το Skies Unknown είναι η ιδανική ευκαιρία για να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο πιλοτήριο.