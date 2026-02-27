Marvel's Wolverine: Η Insomniac Games ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας

Σύνοψη

Η Insomniac Games ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά μέσω επίσημης ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα πως το Marvel's Wolverine θα κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο τίτλος αποτελεί αποκλειστικότητα του οικοσυστήματος του PlayStation 5 (PS5 και PS5 Pro), αξιοποιώντας στο έπακρο το τρέχον hardware της Sony.

Η στρατηγική επιλογή του Σεπτεμβρίου τοποθετεί την κυκλοφορία του παιχνιδιού δύο μήνες ακριβώς πριν από την προγραμματισμένη έλευση του Grand Theft Auto 6 (Νοέμβριος 2026).

Πρόκειται για μια αμιγώς single-player, narrative-driven εμπειρία με αισθητά πιο σκοτεινό και βίαιο ύφος συγκριτικά με τα παιχνίδια Spider-Man.

Στην ελληνική αγορά, η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 79,99€, ακολουθώντας την εμπορική πολιτική των first-party τίτλων της Sony.

Το Marvel's Wolverine Έρχεται στο PS5: Αναλυτική ματιά στην κυκλοφορία της Insomniac

Με μια λιτή αλλά απόλυτα σαφή ανάρτηση στα επίσημα κανάλια της στα κοινωνικά δίκτυα, η Insomniac Games επιβεβαίωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του Marvel's Wolverine.

Το πολυαναμενόμενο game, το οποίο ανακοινώθηκε αρχικά το φθινόπωρο του 2021, θα βρίσκεται στα ράφια των καταστημάτων και στο ψηφιακό κατάστημα του PlayStation Network στις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από το μήνυμα "Let's cut to the chase", αποφεύγοντας τις μεγάλες παρουσιάσεις τύπου State of Play και εστιάζοντας απευθείας στην ουσία της είδησης, επιτρέποντας πλέον στους κατόχους της κονσόλας να προσθέσουν το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών τους (wishlist).

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έρχεται να επιβεβαιώσει τον ρόλο της Insomniac Games ως του πιο παραγωγικού στούντιο υπό την ομπρέλα των PlayStation Studios για την τρέχουσα γενιά. Παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης κυβερνοεπίθεσης το 2023 η οποία οδήγησε σε διαρροή πηγαίου κώδικα και εσωτερικών εγγράφων, η ομάδα ανάπτυξης κατάφερε να τηρήσει το χρονοδιάγραμμά της.

Το Marvel's Wolverine αποτελεί τον τέταρτο μεγάλο τίτλο του στούντιο για το PS5, ακολουθώντας τα Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart και Marvel's Spider-Man 2.

Τεχνικό υπόβαθρο: Αξιοποίηση του PlayStation 5

Το Marvel's Wolverine αναπτύσσεται αποκλειστικά για την τρέχουσα γενιά hardware. Χωρίς τους περιορισμούς του παλαιότερου hardware (PS4), η Insomniac Games χρησιμοποιεί την αναβαθμισμένη in-house μηχανή γραφικών της για να αποδώσει πρωτοφανή επίπεδα λεπτομέρειας. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά, το παιχνίδι θα προσφέρει:

Κορυφαία χρήση του DualSense: Η τεχνολογία απτικής ανάδρασης (haptic feedback) και οι σκανδάλες δυναμικής αντίστασης (adaptive triggers) θα προσομοιώνουν την αίσθηση των επιθέσεων, την αντίσταση που προβάλλουν τα περιβάλλοντα στα αδαμάντινα νύχια του Logan, καθώς και τον αντίκτυπο των χτυπημάτων (visceral combat feedback).

Η τεχνολογία απτικής ανάδρασης (haptic feedback) και οι σκανδάλες δυναμικής αντίστασης (adaptive triggers) θα προσομοιώνουν την αίσθηση των επιθέσεων, την αντίσταση που προβάλλουν τα περιβάλλοντα στα αδαμάντινα νύχια του Logan, καθώς και τον αντίκτυπο των χτυπημάτων (visceral combat feedback). Εκμηδένιση των Loading Times: Αξιοποιώντας τον προσαρμοσμένο NVMe SSD του PS5, οι μεταβάσεις μεταξύ των κινηματογραφικών σκηνών (cutscenes) και του gameplay θα είναι απολύτως άμεσες, όπως ακριβώς είδαμε και στο Marvel's Spider-Man 2.

Αξιοποιώντας τον προσαρμοσμένο NVMe SSD του PS5, οι μεταβάσεις μεταξύ των κινηματογραφικών σκηνών (cutscenes) και του gameplay θα είναι απολύτως άμεσες, όπως ακριβώς είδαμε και στο Marvel's Spider-Man 2. Υποστήριξη PS5 Pro: Το παιχνίδι αναμένεται να φέρει την ετικέτα "PS5 Pro Enhanced" κατά την κυκλοφορία του. Αυτό μεταφράζεται στην εκμετάλλευση της τεχνολογίας PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) για διατήρηση υψηλού ρυθμού ανανέωσης (60fps) με ταυτόχρονη ενεργοποίηση προηγμένων τεχνικών Ray-Tracing.

Αφηγηματική προσέγγιση και Gameplay μηχανισμοί

Σε αντίθεση με τον ελαφρύ και συχνά χιουμοριστικό τόνο των περιπετειών του Peter Parker και του Miles Morales, το Marvel's Wolverine χαρακτηρίζεται ως μια πολύ πιο σκοτεινή, ώριμη (αναμένεται ηλικιακή ταξινόμηση PEGI 18) και ωμή προσέγγιση στον χαρακτήρα. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του Logan —με τον ηθοποιό Liam McIntyre (γνωστός από το Gears of War 4) να δανείζει τη φωνή του στον πρωταγωνιστή— ο οποίος παλεύει με τα ένστικτά του και το βίαιο παρελθόν του.

Η δράση είναι εστιασμένη στις μάχες σώμα με σώμα, ενσωματώνοντας μηχανισμούς τεμαχισμού και άμεσης αναπλήρωσης υγείας, στοιχεία απολύτως συνυφασμένα με τη φύση του χαρακτήρα. Τα τοπία που θα επισκεφθούν οι παίκτες, όπως μαρτυρούν και τα πρόσφατα trailers, ποικίλλουν από το Madripoor και τα χιονισμένα τοπία του Καναδά μέχρι τους αστικούς δρόμους του Τόκιο, υποδηλώνοντας μια semi-open world ή hub-based δομή, αντί για έναν ενιαίο ανοιχτό χάρτη.

Με τη ματιά του Techgear

Η επίσημη επιβεβαίωση της ημερομηνίας του Marvel's Wolverine πιστοποιεί αυτό που γνωρίζουμε ήδη στους τεχνολογικούς και gaming κύκλους: η Insomniac Games σηκώνει σχεδόν εξ ολοκλήρου το βάρος της παραγωγής αποκλειστικού περιεχομένου (first-party output) για τη Sony σε αυτή τη γενιά.

Η επιλογή να ανακοινωθεί η ημερομηνία μέσω μιας απλής ανάρτησης, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά events της βιομηχανίας, δείχνει την απόλυτη αυτοπεποίθηση του στούντιο για το προϊόν που ετοιμάζει. Από τεχνικής πλευράς, αναμένουμε να δούμε πώς το DualSense θα μεταφράσει την αίσθηση του βάρους των επιθέσεων και την υφή των υλικών κατά τις συγκρούσεις. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο παραμένει ο περιορισμένος, πιο γραμμικός ίσως σχεδιασμός του χάρτη σε σύγκριση με το Spider-Man, γεγονός που θα επιτρέψει στους developers να εξωθήσουν την οπτική πιστότητα (fidelity) και τα in-engine physics του PS5 στα απόλυτα όρια τους.