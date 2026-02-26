Τα δωρεάν games του PS Plus για τον Μάρτιο

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε τα δωρεάν παιχνίδια της βαθμίδας PlayStation Plus Essential για τον Μάρτιο του 2026.

Η λίστα περιλαμβάνει τέσσερις τίτλους: PGA Tour 2K25 , Monster Hunter Rise , Slime Rancher 2 και The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road .

, , και . Τα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα για προσθήκη στη βιβλιοθήκη των συνδρομητών (Essential, Extra, Premium) από την Τρίτη 3 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026.

Προσφέρεται ένας ισορροπημένος συνδυασμός από sports simulators, action RPGs, χαλαρωτικά adventure και αχανή MMORPGs.

Εντυπωσιακή προσθήκη το πακέτο του ESO, το οποίο περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι και πολλαπλά expansions, προσφέροντας εκατοντάδες ώρες περιεχομένου.

Ποια είναι τα δωρεάν παιχνίδια του PS Plus για τον Μάρτιο του 2026;

Τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus Essential για τον Μάρτιο του 2026 είναι τα PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 και The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road. Οι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι για λήψη στις κονσόλες PS4 και PS5 από τις 3 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου 2026, αποκλειστικά για τους ενεργούς συνδρομητές της υπηρεσίας.

Η ανακοίνωση της Sony για τον πρώτο μήνα της άνοιξης φέρνει μια σαφή στρατηγική επιλογή: την προσφορά τίτλων που απαιτούν χρόνο και αφοσίωση, ενισχύοντας το λεγόμενο "engagement" των παικτών. Αντί για σύντομες, γραμμικές single-player εμπειρίες, η εταιρεία επιλέγει παιχνίδια-υπηρεσίες και τίτλους με τεράστιο replayability.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS4, PS5)

Η ZeniMax Online Studios (υπό την ομπρέλα της Microsoft) συνεργάζεται με το PlayStation για να διαθέσει ένα από τα πλουσιότερα πακέτα MMORPG που έχουν εμφανιστεί ποτέ στην υπηρεσία. Το πακέτο Gold Road δεν περιορίζεται στο βασικό παιχνίδι (Tamriel Unlimited), αλλά δίνει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα από Chapters.

Κλίμακα και Περιεχόμενο: Μιλάμε για περισσότερες από 300 ώρες καθαρού περιεχομένου (quests, dungeons, trials).

Τεχνική Απόδοση (PS5): Το παιχνίδι τρέχει σε native 4K ανάλυση με κλειδωμένα 30fps στο Fidelity Mode ή σε δυναμικό 4K στα 60fps στο Performance Mode, εξασφαλίζοντας ομαλή εμπειρία κατά τη διάρκεια απαιτητικών μαχών PvP (Cyrodiil).

Monster Hunter Rise (PS4, PS5)

Η μεταφορά του επιτυχημένου action-RPG της Capcom στις κονσόλες της Sony αποτέλεσε τεχνικό επίτευγμα και τώρα προσφέρεται στο ευρύ κοινό του PS Plus. Το Monster Hunter Rise διατηρεί τον πυρήνα του κυνηγιού γιγάντιων τεράτων, αλλά εισάγει νέους μηχανισμούς μετακίνησης.

Μηχανισμοί και Gameplay: Η προσθήκη του "Wirebug" επιτρέπει κάθετη μετακίνηση στον χάρτη και νέα, αλυσιδωτά combos στις μάχες, αυξάνοντας δραματικά τον ρυθμό της δράσης σε σύγκριση με το προγενέστερο Monster Hunter: World .

RE Engine και PS5: Η μηχανή γραφικών της Capcom αποδίδει εξαιρετικά. Η έκδοση για το PS5 προσφέρει επιλογές για 4K/60fps ή 1080p/120fps (για όσους διαθέτουν συμβατές οθόνες HDMI 2.1), με σχεδόν μηδενικούς χρόνους φόρτωσης (loading times) χάρη στον SSD.

Η μηχανή γραφικών της Capcom αποδίδει εξαιρετικά. Η έκδοση για το PS5 προσφέρει επιλογές για 4K/60fps ή 1080p/120fps (για όσους διαθέτουν συμβατές οθόνες HDMI 2.1), με σχεδόν μηδενικούς χρόνους φόρτωσης (loading times) χάρη στον SSD. Ανταπόκριση DualSense: Ενσωματώνει βασική απτική ανάδραση, κυρίως κατά τη χρήση βαρέων όπλων (π.χ., Great Sword), αν και δεν εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες των adaptive triggers.

PGA Tour 2K25 (PS4, PS5)

Η 2K Games επιστρέφει με την ετήσια κυκλοφορία του κορυφαίου εξομοιωτή γκολφ. Απευθύνεται ξεκάθαρα σε μια πιο εξειδικευμένη (niche) κατηγορία αθλητικών gamers.

Ρεαλισμός και Φυσική: Το PGA Tour 2K25 δίνει τεράστια έμφαση στη φυσική της μπάλας και την επίδραση του ανέμου και του εδάφους. Ο μηχανισμός του "swing" μέσω του αναλογικού μοχλού απαιτεί ακρίβεια χιλιοστού.

Το δίνει τεράστια έμφαση στη φυσική της μπάλας και την επίδραση του ανέμου και του εδάφους. Ο μηχανισμός του "swing" μέσω του αναλογικού μοχλού απαιτεί ακρίβεια χιλιοστού. Τεχνικός Τομέας: Βελτιωμένος φωτισμός και ρεαλιστική απεικόνιση των διάσημων γηπέδων μέσω τεχνολογίας laser scanning.

Βελτιωμένος φωτισμός και ρεαλιστική απεικόνιση των διάσημων γηπέδων μέσω τεχνολογίας laser scanning. Προσέγγιση: Αν και το άθλημα δεν είναι δημοφιλές στην Ελλάδα, η χαλαρωτική φύση του παιχνιδιού και το τεχνικό του βάθος μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό "palate cleanser" ανάμεσα σε πιο απαιτητικούς τίτλους.

Slime Rancher 2 (PS5)

Ένας τίτλος αποκλειστικά για την τρέχουσα γενιά (μόνο PS5) που συνδυάζει στοιχεία farming simulation, εξερεύνησης σε πρώτο πρόσωπο (first-person) και διαχείρισης πόρων.

Οπτική Αναβάθμιση: Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι, το Slime Rancher 2 προσφέρει μια πανδαισία χρωμάτων στο νέο περιβάλλον του "Rainbow Island", με εντυπωσιακά particle effects και volumetric φωτισμό που αναδεικνύουν τη δύναμη του PS5.

Οπτική Αναβάθμιση: Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι, το Slime Rancher 2 προσφέρει μια πανδαισία χρωμάτων στο νέο περιβάλλον του "Rainbow Island", με εντυπωσιακά particle effects και volumetric φωτισμό που αναδεικνύουν τη δύναμη του PS5.

Η διαδικασία συλλογής των διαφορετικών "Slimes", η διατροφή τους και η πώληση των "Plorts" τους για την αναβάθμιση του εξοπλισμού, παραμένει εξαιρετικά εθιστική. Διαθεσιμότητα: Αποτελεί μια εξαιρετική "feel-good" επιλογή για όλες τις ηλικίες, ιδανική για σύντομα sessions παιχνιδιού (pick-up and play).

Η άποψη του Techgear

Ο Μάρτιος του 2026 βρίσκει το PlayStation Plus Essential να επενδύει στη σχέση αξίας-χρόνου (value per hour). Δεν βλέπουμε τον τυπικό blockbuster "κράχτη" δράσης, αλλά τέσσερα παιχνίδια που αθροιστικά μπορούν να απασχολήσουν έναν παίκτη για μήνες.

Η ευκαιρία να μπουν νέοι παίκτες στον κόσμο του Tamriel με το πακέτο Gold Road είναι το αδιαμφισβήτητο "βαρύ πυροβολικό" του μήνα. Παράλληλα, το Monster Hunter Rise επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ισχυρή συνεργασία Sony και Capcom, προσφέροντας αψεγάδιαστο τεχνικό performance στο PS5.

Η προσθήκη του Slime Rancher 2 ως PS5 native τίτλου υποδηλώνει τη σταδιακή (αλλά σταθερή) απομάκρυνση των προσφορών από το οικοσύστημα του PS4, ωθώντας το κοινό στη μετάβαση στη νέα γενιά hardware. Συνολικά, πρόκειται για έναν ισορροπημένο μήνα που δίνει προτεραιότητα στο βάθος των μηχανισμών και στο online multiplayer, εδραιώνοντας τη χρησιμότητα της συνδρομητικής υπηρεσίας της Sony.