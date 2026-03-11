Διαθέσιμο το Ghost of Yōtei Legends στο PS5: Δωρεάν DLC με νέες κλάσεις και Co-Op Mode

Σύνοψη

Το Ghost of Yōtei Legends είναι πλέον διαθέσιμο στο PlayStation 5.

Προσφέρεται ως δωρεάν DLC για όλους τους κατόχους του βασικού τίτλου, Ghost of Yōtei.



Η πρόσβαση στο νέο online co-op multiplayer mode γίνεται μέσω της ενημέρωσης λογισμικού 1.5.



Περιλαμβάνει τρία είδη αποστολών (Survival, Story, Incursion) και τέσσερις διαθέσιμες κλάσεις παικτών: Samurai, Archer, Mercenary και Shinobi.



Ένα νέο, εξαιρετικά απαιτητικό Raid ενάντια στον Λόρδο Saito θα προστεθεί με μελλοντικό patch τον Απρίλιο.

Το πολυαναμενόμενο Ghost of Yōtei Legends είναι πλέον επίσημα διαθέσιμο στο οικοσύστημα του PlayStation 5. Η Sucker Punch προσφέρει τη νέα αυτή εκτενή προσθήκη ως εντελώς δωρεάν DLC για όλους τους χρήστες που έχουν ήδη στην κατοχή τους το βασικό παιχνίδι, το Ghost of Yōtei. Η πρόσβαση στο νέο περιεχόμενο πραγματοποιείται άμεσα μέσω της λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης έκδοσης 1.5. Η συγκεκριμένη επέκταση μεταφέρει τη δράση από τη μοναχική εμπειρία του campaign σε ένα απαιτητικό online co-op multiplayer περιβάλλον, εστιάζοντας στη στρατηγική συνεργασία των παικτών απέναντι σε νέες, υπερφυσικές προκλήσεις.

Τι είναι ακριβώς το Ghost of Yōtei Legends;

Το Ghost of Yōtei Legends αποτελεί το online co-op multiplayer mode του τίτλου, στο οποίο οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν στενά με φίλους για να αντιμετωπίσουν τερατώδεις και υπερφυσικές εκδοχές της εχθρικής φατρίας των Yōtei Six. Για τη συμμετοχή απαιτείται μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο, ενεργός λογαριασμός PlayStation Network και συνδρομή στην υπηρεσία PlayStation Plus, η οποία υπόκειται σε αυτόματη ανανέωση.

Αναλυτικά τα είδη αποστολών

Η δομή του Legends mode κατηγοριοποιείται σε τρία βασικά είδη αποστολών, σχεδιασμένα να καλύπτουν διαφορετικά στυλ παιχνιδιού και μεγέθη ομάδων.

Survival Mode: Σε αυτό το περιβάλλον επιβίωσης, ομάδες αποτελούμενες από έως και τέσσερις παίκτες πρέπει να συνεργαστούν αρμονικά για να αποκρούσουν διαδοχικά κύματα εχθρών. Η δυσκολία κλιμακώνεται σταθερά σε καθέναν από τους τέσσερις διαθέσιμους χάρτες του παιχνιδιού. Ο πυρήνας της τακτικής βασίζεται στον έλεγχο περιοχών μέσα στον χάρτη. Η επιτυχής υπεράσπιση μιας τοποθεσίας ανταμείβει την ομάδα με ένα "Blessing", παρέχοντας άμεσα πλεονεκτήματα στη μάχη. Αντιστρόφως, η απώλεια του ελέγχου εξαπολύει ένα "Curse", δημιουργώντας συνθήκες μειονεκτήματος για την ομάδα. Η ποικιλομορφία εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι κάθε χάρτης ενσωματώνει τα δικά του, απολύτως μοναδικά Blessings και Curses.

Story Mode: Σχεδιασμένο αποκλειστικά για εμπειρία δύο ατόμων. Οι παίκτες συνεργάζονται ανά ζεύγη προκειμένου να φέρουν εις πέρας μια αυστηρά καθορισμένη σειρά από 12 συνολικά αποστολές, εμβαθύνοντας στην υπερφυσική μυθολογία της επέκτασης.



Incursions: Η ολοκλήρωση κάθε σετ τριών αποστολών Story λειτουργεί ως κλειδί που ξεκλειδώνει τα Incursions. Τα Incursions αποτελούν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας, απαιτούν πλήρη ομάδα τεσσάρων παικτών και έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την άλωση ενός οχυρού που ανήκει σε ένα από τα μέλη των Yōtei Six. Η κορύφωση αυτών των επιθέσεων μεταφράζεται σε θεαματικές μάχες εναντίον γιγαντιαίων, υπερφυσικών οντοτήτων, όπως το Spider, το Oni, το Kitsune ή το Snake.

Οι 4 κλάσεις χαρακτήρων και η εξέλιξη εξοπλισμού

Η δημιουργία ιδανικών συνεργειών στην ομάδα επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής της κατάλληλης κλάσης. Το Ghost of Yōtei Legends ενσωματώνει τέσσερις διακριτές κατηγορίες πολεμιστών: Samurai, Archer, Mercenary και Shinobi. Αν και όλες οι κλάσεις μοιράζονται τη βασική δυνατότητα χρήσης ενός katana και ενός όπλου μακράς εμβέλειας, διαφοροποιούνται πλήρως στο κύριο όπλο, το στυλ μάχης και τις ειδικές ικανότητες.

Samurai: Αποτελεί την κατεξοχήν δύναμη μετωπικής σύγκρουσης. Χειρίζεται το βαρύ ōdachi και πλεονεκτεί έχοντας πρόσβαση στο ευρύτερο φάσμα τύπων όπλων εντός του παιχνιδιού.

Αποτελεί την κατεξοχήν δύναμη μετωπικής σύγκρουσης. Χειρίζεται το βαρύ ōdachi και πλεονεκτεί έχοντας πρόσβαση στο ευρύτερο φάσμα τύπων όπλων εντός του παιχνιδιού. Archer: Εξειδικεύεται στις καταστροφικές επιθέσεις από απόσταση. Φέρει ένα επιπλέον όπλο μακράς εμβέλειας στον βασικό του εξοπλισμό, ενώ για την προστασία του σε μάχες σώμα με σώμα κάνει χρήση του yari (δόρυ).



Mercenary: Διακρίνεται για την ευελιξία του, χρησιμοποιώντας διπλό katana. Το οπλοστάσιό του συμπληρώνεται από μια μεγάλη ποικιλία ικανοτήτων (utility skills) που εστιάζουν στη λειτουργικότητα και την υποστήριξη στο πεδίο της μάχης.



Shinobi: Ο κυρίαρχος του stealth. Αξιοποιεί το παραδοσιακό kusarigama και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που προωθούν τις αθόρυβες προσεγγίσεις και τις τακτικές αιφνιδιασμού.

Το σύστημα προόδου διασφαλίζει ότι, καθώς οι παίκτες ολοκληρώνουν in-game επιτεύγματα, κάθε κλάση κερδίζει τα δικά της αποκλειστικά κοσμητικά αντικείμενα πανοπλίας. Επιπροσθέτως, εκτός από τα τυπικά λάφυρα που συλλέγονται κατά την άνοδο επιπέδων, η επιτυχής ολοκλήρωση προκλήσεων υψηλότερης δυσκολίας ανταμείβει τους χρήστες με σπάνια, θρυλικά όπλα και εξελιγμένο εξοπλισμό.

Νέα Social χαρακτηριστικά και το μελλοντικό Raid

Συνειδητοποιώντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των απαιτητικών αποστολών, η ομάδα ανάπτυξης εισήγαγε το νέο διαδραστικό Legends lobby. Πρόκειται για έναν ασφαλή χώρο όπου οι παίκτες μπορούν να εξασκηθούν στις τεχνικές μάχης και την τοξοβολία. Παράλληλα, προσφέρει επιλογές ψυχαγωγίας, επιτρέποντας στους χρήστες να προκαλέσουν τους φίλους τους σε παρτίδες Zeni Hajiki ή να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά τους διεκδικώντας το υψηλότερο σκορ στο Bamboo Strike.

Για όσους επιθυμούν να καταγράψουν τις περιπέτειές τους, η εξαιρετικά δημοφιλής λειτουργία Photo Mode επιστρέφει πλήρως παραμετροποιημένη για το co-op περιβάλλον, επιτρέποντας τη δημιουργία εντυπωσιακών φωτογραφιών δράσης με τους συμπαίκτες κατά την κλιμάκωση στα υψηλότερα επίπεδα.

Τέλος, η υποστήριξη του τίτλου δεν σταματά στο λανσάρισμα της έκδοσης 1.5. Όπως αποκαλύφθηκε, η κοινότητα πρέπει να προετοιμαστεί για τον Απρίλιο. Σε μελλοντική ενημέρωση, θα προστεθεί ένα νέο Raid, το οποίο χαρακτηρίζεται ως η «απόλυτη δοκιμασία», ρίχνοντας τις ομάδες στη μάχη απέναντι στα υπόλοιπα μέλη των Yōtei Six, συμπεριλαμβανομένου του Δράκου και αυτού καθαυτού του Saito.

Με τη ματιά του Techgear

Η διάθεση του Ghost of Yōtei Legends ως δωρεάν ενημέρωση—και όχι ως αυτόνομο επί πληρωμή πακέτο—επιβεβαιώνει τη φιλοκαταναλωτική στρατηγική της Sucker Punch, εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη της κοινότητας. Το βάθος του περιεχομένου είναι εντυπωσιακό για ένα free update: η ύπαρξη τριών διακριτών modes, η παραμετροποίηση 4 κλάσεων και η υπόσχεση ενός Raid endgame τον Απρίλιο, διασφαλίζουν τεράστιο replayability. Στην ελληνική αγορά, όπου η τιμή των premium τίτλων για το PS5 αποτελεί συχνά εμπόδιο, ο διπλασιασμός του ωφέλιμου περιεχομένου του Ghost of Yōtei αυξάνει κατακόρυφα το "Value for Money" του βασικού παιχνιδιού. Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα υποστήριξης που αναμένεται να κρατήσει ενεργούς τους servers για πολλούς μήνες.