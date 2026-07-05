Χανταιός: Επίσημη λήξη συναγερμού από τον ΠΟΥ

Σύνοψη

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε επίσημα στις 2 Ιουλίου 2026 το τέλος της επιδημιολογικής κρίσης του ιού Hantavirus (στέλεχος Andes) στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Το ξέσπασμα περιορίστηκε σε 13 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3 θανάτους, με την τελευταία μόλυνση να καταγράφεται στις 25 Μαΐου.

Μέσω προηγμένων δικτύων βιοπληροφορικής, εντοπίστηκαν και παρακολουθήθηκαν με ακρίβεια περισσότερες από 650 επαφές σε 33 διαφορετικές χώρες.

Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (EWRS), με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στις ασφαλείς πτήσεις εκκένωσης και επαναπατρισμού των επιβατών.

Ξεκινά άμεσα παγκόσμια μελέτη σε 21 χώρες για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών πρωτοκόλλων και εμβολίων.

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom Ghebreyesus, κήρυξε επίσημα τη λήξη του ξεσπάσματος του ιού Hantavirus, συγκεκριμένα της παραλλαγής Andes. Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, αντιμετωπίστηκε με αυστηρά πρωτόκολλα απομόνωσης, διεθνή ιχνηλάτηση και ταχεία ανταλλαγή εργαστηριακών δεδομένων.

Η επιτυχής ανάσχεση αυτού του παθογόνου, το οποίο διαθέτει την ικανότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, βασίστηκε στη σύγχρονη βιοτεχνολογία. Οι παραδοσιακές ιατρικές μέθοδοι ενισχύθηκαν από την ψηφιακή ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων, αποτρέποντας την ευρεία διασπορά και σταθεροποιώντας τον τελικό απολογισμό στα 13 κρούσματα και τους 3 θανάτους.

Το χρονικό της κρίσης και η ταυτοποίηση του παθογόνου

Το MV Hondius, ένα πλοίο σχεδιασμένο για αποστολές στην άγρια φύση χωρητικότητας 196 επιβατών, αναχώρησε την 1η Απριλίου 2026 από την Ushuaia της Αργεντινής με προορισμό διάφορες απομονωμένες περιοχές του Νότιου Ατλαντικού. Η επιβατική σύνθεση αποτελούνταν από 147 άτομα, εκ των οποίων 88 ταξιδιώτες και 59 μέλη πληρώματος, προερχόμενα συνολικά από 23 διαφορετικές χώρες. Αυτή η πολυεθνική σύσταση κατέστησε τον κίνδυνο διεθνούς διασποράς εξαιρετικά υψηλό.

Οι πρώτες ιατρικές αναφορές για συμπτώματα συμβατά με οξύ αναπνευστικό σύνδρομο καταγράφηκαν τις πρώτες ημέρες του ταξιδιού. Στις 11 Απριλίου σημειώθηκε η πρώτη απώλεια ζωής. Η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε στην αεροπορική διακομιδή ενός ασθενούς στη Νότια Αφρική. Εκεί, η εφαρμογή μοριακών τεχνικών, και συγκεκριμένα η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), επέτρεψε την άμεση και ακριβή ταυτοποίηση του ιού Andes.

Η συγκεκριμένη παραλλαγή του ιού Hantavirus απαιτεί άμεση και επιθετική διαχείριση. Η επιβεβαίωση του εργαστηρίου κινητοποίησε αυτόματα τους μηχανισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επιβάλλοντας τη διακοπή του πλου και τον σταδιακό ελλιμενισμό του πλοίου, με τελικό σταθμό την Τενερίφη της Ισπανίας.

Ψηφιακή ιχνηλάτηση και γονιδιωματική ανάλυση

Η διαχείριση της συγκεκριμένης υγειονομικής κρίσης δεν βασίστηκε μόνο σε φυσικά περιοριστικά μέτρα, αλλά κυρίως στην επιστήμη των δεδομένων και τη βιοπληροφορική. Ο εντοπισμός της αλυσίδας μετάδοσης απαιτούσε την παρακολούθηση ατόμων που είχαν ήδη επιστρέψει στις χώρες τους ή βρίσκονταν σε φάση μετεπιβίβασης.

Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές προχώρησαν στην ιχνηλάτηση περισσοτέρων από 650 επαφών σε 33 διαφορετικές χώρες, ένα εγχείρημα που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς το τελευταίο κρούσμα καταγράφηκε στις 25 Μαΐου, κατέστη εφικτό χάρη στα διασυνδεδεμένα συστήματα υγείας και τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων ελέγχου συνόρων. Παράλληλα, η αλληλούχιση γονιδιώματος του ιού επιβεβαίωσε την αρχική μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο πριν την επιβίβαση, διαψεύδοντας υποθέσεις για εμφάνιση νέου, πιο μεταδοτικού στελέχους. Αυτή η πληροφορία, η οποία εξήχθη από τα δεδομένα μέσα σε λίγες ώρες, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη λήψη ψύχραιμων και στοχευμένων αποφάσεων.

Διεθνής συνεργασία και τα επόμενα βήματα του ΠΟΥ

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, κατά την επίσημη ανακοίνωση του, υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς έρευνας. Παρά τη λήξη του συναγερμού, έχει ήδη δρομολογηθεί μια εκτεταμένη διεθνής μελέτη με τη συμμετοχή 21 χωρών. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαγνωστικών εργαλείων, την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και τη διερεύνηση προοπτικών για την παρασκευή εμβολίου έναντι των ιών Hantavirus.

Επιπλέον, η ταχύτατη διαδικασία χορήγησης πειραματικών αντιιικών σκευασμάτων, όπως το Favipiravir, απέδειξε την ευελιξία του συστήματος όσον αφορά την έγκριση θεραπειών υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Το περιστατικό του MV Hondius αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση του νέου παγκόσμιου συστήματος πρόσβασης σε παθογόνα και επιμερισμού οφελών, στα πλαίσια της υπό διαπραγμάτευση Συμφωνίας για τις Πανδημίες.