Claude Science: Η Anthropic ξεκινά την ανάπτυξη δικών της φαρμάκων!

Σύνοψη

Η Anthropic προσλαμβάνει βιολόγους και δημιουργεί φυσικά εργαστήρια για να αναπτύξει δικές της θεραπείες, εστιάζοντας σε «παραμελημένες» ασθένειες που αγνοεί η μεγάλη φαρμακοβιομηχανία.

Ένα ψηφιακό οικοσύστημα (workbench) για ερευνητές, που ενοποιεί κώδικα, ισχύ επεξεργασίας και πρόσβαση σε 60+ επιστημονικές βάσεις δεδομένων.

Με τη διεξαγωγή in-house ερευνών, η εταιρεία δημιουργεί ένα κλειστό κύκλωμα ανατροφοδότησης, βελτιώνοντας το LLM της μέσα από τα πραγματικά προβλήματα των εργαστηρίων.

Το σύστημα διαχειρίζεται ανάλυση γονιδιωμάτων, αναδίπλωση πρωτεϊνών (μέσω ESMFold) και μοριακό σχεδιασμό, τρέχοντας είτε τοπικά (sandboxed) είτε σε υποδομές HPC/Cloud (όπως το Modal).

Η επίσημη ανακοίνωση της Anthropic για την κυκλοφορία του Claude Science δεν αποτέλεσε απλώς την παρουσίαση ενός ακόμη εξειδικευμένου Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου (LLM). Ο επικεφαλής βιοεπιστημών της εταιρείας, Eric Kauderer-Abrams, αποκάλυψε ότι η Anthropic προσλαμβάνει βιολόγους, κατασκευάζει φυσικά εργαστήρια (wet labs) και ξεκινά την εσωτερική ανάπτυξη των δικών της φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Αυτή η προσέγγιση διαφοροποιεί ριζικά την Anthropic από τους ανταγωνιστές της. Μέχρι σήμερα, κολοσσοί όπως η Google (με το AlphaFold της DeepMind) ή η Nvidia, παρείχαν πανίσχυρα εργαλεία ως υπηρεσία (SaaS) στις παραδοσιακές φαρμακευτικές εταιρείες. Η Anthropic, όμως, επιλέγει να γίνει η ίδια ερευνητικός φορέας. Ο λόγος; Όπως δηλώνουν τα στελέχη της, "δεν υπάρχει υποκατάστατο για την εμπειρία στα χαρακώματα". Προκειμένου να εκπαιδεύσουν το ιδανικό εργαλείο AI για την επιστημονική κοινότητα, οι μηχανικοί της Anthropic χρειάζονται ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον παραγωγής και ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Η AI σχεδιάζει ένα μόριο, οι ερευνητές της εταιρείας το συνθέτουν στο εργαστήριο, η αποτελεσματικότητα καταγράφεται και το μοντέλο μαθαίνει άμεσα από την επιτυχία ή την αποτυχία του.

Ο στόχος: Παραμελημένες ασθένειες και δομή κοινής ωφέλειας

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του εγχειρήματος είναι ο ιατρικός στόχος. Η Anthropic δεν σκοπεύει να ανταγωνιστεί άμεσα τη Pfizer ή τη Novartis στα φάρμακα (π.χ. θεραπείες απώλειας βάρους ή συνήθη καρδιαγγειακά), τα οποία απαιτούν τεράστια εμπορικά δίκτυα. Εκμεταλλευόμενη το καταστατικό της ως Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας, εστιάζει στην ανακάλυψη θεραπειών για τις λεγόμενες «παραμελημένες» και σπάνιες ασθένειες. Πρόκειται για παθήσεις που συχνά αγνοούνται από την παραδοσιακή αγορά R&D, καθώς το μικρό μέγεθος των ασθενών δεν δικαιολογεί οικονομικά μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια δεκαετία ερευνών.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να συμπιέσει δραματικά αυτό το κόστος και τον χρόνο. Εάν το Claude Science μπορεί να αναγνωρίσει βιώσιμους υποψήφιους στόχους-φάρμακα σε λίγους μήνες αντί για χρόνια, το οικονομικό ρίσκο ελαχιστοποιείται, επιτρέποντας την ανάπτυξη «ορφανών φαρμάκων» με καθαρά κοινωνικό γνώμονα.

Πώς λειτουργεί το Claude Science

Σε επίπεδο λογισμικού, το Claude Science λειτουργεί ως ένα ενοποιημένο ψηφιακό ερευνητικό εργαστήριο (AI workbench) που αντί να απαιτεί από τους επιστήμονες να εναλλάσσονται μεταξύ Jupyter notebooks, τερματικών HPC, της βάσης PubMed και εργαλείων οπτικοποίησης, τα συγκεντρώνει όλα σε ένα περιβάλλον εντολών φυσικής γλώσσας.

Διασύνδεση δεδομένων: Συνδέεται εγγενώς με πάνω από 60 επιστημονικές βάσεις δεδομένων, επιτρέποντας στο μοντέλο να εκτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση ακριβείας μέσω "deterministic retrieval layers", εκμηδενίζοντας τις επικίνδυνες παραισθήσεις.

Συνδέεται εγγενώς με πάνω από 60 επιστημονικές βάσεις δεδομένων, επιτρέποντας στο μοντέλο να εκτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση ακριβείας μέσω "deterministic retrieval layers", εκμηδενίζοντας τις επικίνδυνες παραισθήσεις. Πολυμορφική αξιολόγηση: Για παράδειγμα, στην αναδίπλωση πρωτεϊνών, ένας ερευνητής μπορεί να ζητήσει την αξιολόγηση μιας μετάλλαξης. Το Claude Science χρησιμοποιεί το ESMFold για να δημιουργήσει τη δομή και στη συνέχεια αξιολογεί τις εναλλακτικές με πολλαπλά μοντέλα (όπως το ESM-2 και το ProteinMPNN), παραδίδοντας μια σταθμισμένη λίστα των καλύτερων υποψηφίων.

Για παράδειγμα, στην αναδίπλωση πρωτεϊνών, ένας ερευνητής μπορεί να ζητήσει την αξιολόγηση μιας μετάλλαξης. Το Claude Science χρησιμοποιεί το ESMFold για να δημιουργήσει τη δομή και στη συνέχεια αξιολογεί τις εναλλακτικές με πολλαπλά μοντέλα (όπως το ESM-2 και το ProteinMPNN), παραδίδοντας μια σταθμισμένη λίστα των καλύτερων υποψηφίων. Απόλυτη ιχνηλασιμότητα: Κάθε γράφημα, δομή ή συμπέρασμα συνοδεύεται από τον πλήρη κώδικα που το παρήγαγε, εξασφαλίζοντας ότι η έρευνα παραμένει διαφανής, ελέγξιμη και επαναλήψιμη από άλλους ερευνητές, ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» της σύγχρονης επιστήμης.

Το περιβάλλον λειτουργεί τοπικά (MacOS, Linux) σε προστατευμένα συστήματα (sandboxed), εξασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα των ευαίσθητων βιολογικών δεδομένων, ενώ μπορεί να κλιμακώσει την επεξεργαστική του ισχύ ενσωματώνοντας υποδομές cloud (όπως το Modal) όταν απαιτείται εκτέλεση βαριών γονιδιωματικών αναλύσεων.

Ο ανασχηματισμός του Health Tech

Η απόφαση της Anthropic να λερώσει τα χέρια της «στον πάγκο του εργαστηρίου» σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής, καθώς η γραμμή που χώριζε τις εταιρείες τεχνολογίας (Software/AI) από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας αρχίζει να ξεθωριάζει. Με το Claude Science να ηγείται σε επίπεδο λογισμικού και τους in-house βιολόγους να επικυρώνουν τα δεδομένα, η εταιρεία δημιουργεί το πρώτο, πλήρως καθετοποιημένο σύστημα AI-Driven επιστημονικής ανακάλυψης. Οι συνέπειες για τον ρυθμό ιατρικών ανακαλύψεων την τρέχουσα δεκαετία, αναμένονται καταιγιστικές.