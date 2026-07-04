Isaac 1: Το οικιακό ρομπότ των $7999 που διπλώνει ρούχα και τακτοποιεί τον χώρο [Video]

Σύνοψη

Το νέο οικιακό ρομπότ Weave Robotics Isaac 1 αναλαμβάνει το δίπλωμα των ρούχων και το συγύρισμα του σπιτιού.

Κοστολογείται στα $7.999 για εφάπαξ αγορά ή στα $449 τον μήνα ως συνδρομητική υπηρεσία.

Διαθέτει τροχήλατη βάση, πτυσσόμενο κορμό, 19 βαθμούς ελευθερίας και αυτονομία που αγγίζει τις 8 ώρες.

Χρησιμοποιεί το Laundry Flow για τη διαχείριση ρούχων και το Daily Reset για τακτοποίηση κρεβατιών και παιχνιδιών.

Λειτουργεί κυρίως αυτόνομα, αλλά βασίζεται σε ανθρώπινη παρέμβαση μέσω κέντρου ελέγχου όταν το λογισμικό αδυνατεί να επιλύσει ένα πρόβλημα στον χώρο.

Η διαθεσιμότητα του ξεκινά το φθινόπωρο του 2026 για την πολιτεία της Καλιφόρνια, με το ευρύτερο λανσάρισμα στις ΗΠΑ να προγραμματίζεται για το 2027.

Η Weave Robotics προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του Isaac 1, ένα εξελιγμένο φορητό οικιακό ρομπότ που σχεδιάστηκε με αποκλειστικό σκοπό να αναλάβει επαναλαμβανόμενες οικιακές εργασίες, όπως η διαχείριση του πλυντηρίου και η γενικότερη τακτοποίηση του χώρου. Σε αντίθεση με βιομηχανικά ανθρωποειδή που προορίζονται για αποθήκες, το Isaac 1 αποτελεί μια καταναλωτική πρόταση που επικεντρώνεται στο σπίτι, συνεχίζοντας την πορεία που χάραξε ο προκάτοχος του, το σταθερό ρομπότ Isaac 0.

Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός

Το τεχνικό τμήμα της Weave Robotics επέλεξε να μην εξοπλίσει το Isaac 1 με πόδια, όπως συνηθίζεται στα ανθρωποειδή (π.χ. Figure 02 ή Tesla Optimus), αλλά με μια στιβαρή τροχήλατη βάση. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και κρατά το κόστος σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο κορμός της συσκευής είναι πτυσσόμενος, επιτρέποντας στο ρομπότ να χαμηλώνει όταν δεν χρησιμοποιείται, ενώ το συνολικό ύψος του μπορεί να ρυθμιστεί δυναμικά από τα 91,4 έως τα 175,2 εκατοστά, δίνοντας του την ικανότητα να φτάνει ψηλά ράφια με μέγιστη κατακόρυφη εμβέλεια στα 203,2 εκατοστά.

Η συσκευή διαθέτει συνολικά 19 βαθμούς ελευθερίας (DoF), κατανεμημένους σε λαιμό (2), βραχίονες (2x6), χέρια (2x1), κορμό (2) και βάση (3). Για λόγους ασφαλείας κατά την επαφή με ανθρώπους και έπιπλα, το Isaac 1 καλύπτεται από μαλακά, αφαιρούμενα υφασμάτινα περιβλήματα. Διατίθεται σε πέντε χρωματικές επιλογές (Sage, Gray, Slate Blue, Terracotta, Vesper) προκειμένου να εναρμονίζεται με την εσωτερική διακόσμηση.

Σημαντικό χαρακτηριστικό που αφορά την ιδιωτικότητα είναι ο φυσικός μηχανισμός αδρανοποίησης, καθώς όταν το ρομπότ τίθεται εκτός λειτουργίας, οι κάμερες που βρίσκονται στο "κεφάλι" του κλείνουν οπτικά, προσφέροντας σαφή ένδειξη στους ενοίκους ότι η καταγραφή έχει σταματήσει.

Laundry Flow και Daily Reset

Ο πυρήνας του λογισμικού του Isaac 1 χωρίζεται σε δύο βασικές ροές εργασίας:

Το Laundry Flow καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης των ρούχων. Το ρομπότ μπορεί να εντοπίσει βρώμικα ρούχα στον χώρο, να τα μαζέψει, να μεταφέρει τα καλάθια, να διπλώσει τα καθαρά ρούχα και να τα τοποθετήσει στα συρτάρια.

Η δεύτερη λειτουργία, το Daily Reset, προορίζεται για την επαναφορά της τάξης. Το σύστημα αναγνωρίζει αντικείμενα όπως παπούτσια, παιχνίδια (από παιδιά ή κατοικίδια) και τα επιστρέφει στην προκαθορισμένη θέση τους, ενώ παράλληλα διαθέτει αλγορίθμους κινηματικής για να στρώνει κρεβάτια και να τοποθετεί μαξιλάρια στους καναπέδες.

Η διαχείριση όλων των λειτουργιών εκτελείται μέσω συνοδευτικής εφαρμογής για smartphone, απ’ όπου ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει ωράρια λειτουργίας ή να ζητήσει την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας άμεσα, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται εντός ή εκτός σπιτιού.

Hardware, αυτονομία και το μοντέλο "Human-in-the-Loop"

Στο εσωτερικό του Isaac 1 κρύβεται μια μπαταρία ικανή να προσφέρει 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας, ενώ μια πλήρης φόρτιση απαιτεί περίπου 2 ώρες. Η δικτύωση βασίζεται αποκλειστικά σε ασύρματη σύνδεση Wi-Fi, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του ρομπότ.

Η Weave Robotics δηλώνει πως το ρομπότ εκτελεί τις εργασίες του αυτόνομα μέσω των εσωτερικών AI αλγορίθμων πλοήγησης και αναγνώρισης αντικειμένων, ωστόσο, η υπολογιστική όραση στα σημερινά καταναλωτικά ρομπότ έχει περιορισμούς. Όταν το Isaac 1 συναντήσει μια κατάσταση την οποία δεν μπορεί να επιλύσει αυτόνομα (π.χ. ένα ρούχο με περίεργο σχήμα ή ένα άγνωστο εμπόδιο), ενεργοποιείται το σύστημα απομακρυσμένου χειρισμού. Ένας εκπαιδευμένος χειριστής της εταιρείας αναλαμβάνει προσωρινά τον έλεγχο μέσω της κάμερας για να ολοκληρώσει την εργασία, διασφαλίζοντας το αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη. Αυτό το μοντέλο, αν και πρακτικό, γεννά ερωτήματα για την αποστολή οπτικών δεδομένων μέσα από το σπίτι σε εξωτερικούς servers, ένα ζήτημα που απασχολεί ήδη την κοινότητα των προγραμματιστών.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Το Weave Robotics Isaac 1 διατίθεται για αγορά έναντι 7.999 δολαρίων. Εναλλακτικά, η εταιρεία προσφέρει ένα συνδρομητικό μοντέλο με κόστος 449 δολάρια τον μήνα, το οποίο περιλαμβάνει το υλικό και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους καταβάλλοντας μια πλήρως επιστρέψιμη προκαταβολή 250 δολαρίων.

Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2026, αρχικά με περιορισμένη διάθεση στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Κατά τη διάρκεια του 2027, η διανομή θα επεκταθεί στις υπόλοιπες πολιτείες των ΗΠΑ.