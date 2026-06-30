Πιλοτικό πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη φέρνει ανθρωποειδή AI ρομπότ στα δημόσια σχολεία

Σύνοψη

Η Realbotix ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα στο Salamanca City Central School District της Νέας Υόρκης, εισάγοντας το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ σε αμερικανικό δημόσιο σχολείο.

Το σύστημα συνδυάζει τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Optio με το φυσικό ανθρωποειδές ρομπότ M-Series.

Το Optio προσφέρει 24ωρη υποστήριξη στους μαθητές για μελέτη στο σπίτι, πολυγλωσσική βοήθεια και προσωποποιημένα avatars βασισμένα στη διδακτέα ύλη.

Το ρομπότ M-Series διαθέτει 39 βαθμούς ελευθερίας κινήσεων και μικροκινητήρες στο πρόσωπο για εξαιρετικά ρεαλιστικές εκφράσεις κατά την αλληλεπίδραση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά σε μαθητές λυκείου που παρακολουθούν τα μαθήματα Woz ED AI και Robotics, με σχέδιο επέκτασης σε 500 μαθητές το φθινόπωρο του 2026.

Τα συστήματα διαθέτουν αυστηρά εκπαιδευτικά όρια για την αποφυγή έκθεσης σε ακατάλληλο ή μεροληπτικό περιεχόμενο.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της ρομποτικής στο εκπαιδευτικό σύστημα περνά πλέον από τα ερευνητικά εργαστήρια στις πραγματικές σχολικές αίθουσες. Η Realbotix, εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων ανθρωποειδών ρομπότ και συστημάτων AI, ανακοίνωσε την έναρξη ενός πρωτοποριακού πιλοτικού προγράμματος στο Salamanca City Central School District, το οποίο βρίσκεται στο Seneca Nation Reservation της Νέας Υόρκης. Το πρόγραμμα αυτό σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη ανάπτυξη ενός ανθρωποειδούς ρομπότ και ενός βοηθού καθηγητή με τεχνητή νοημοσύνη σε αμερικανικό δημόσιο σχολικό ίδρυμα.

Ο βασικός άξονας αυτής της πρωτοβουλίας στηρίζεται στον συνδυασμό λογισμικού και hardware. Το λογισμικό αφορά τον ψηφιακό εκπαιδευτικό βοηθό με την ονομασία Optio, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη μαθησιακή διαδικασία τόσο μέσα στη σχολική αίθουσα όσο και στο σπίτι. Το hardware εκπροσωπείται από το ανθρωποειδές ρομπότ M-Series, το οποίο λειτουργεί ως το φυσικό σώμα αυτής της τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας μια ρεαλιστική και διαδραστική εμπειρία στους μαθητές.

Τι είναι το Optio και το M-Series της Realbotix;

Το Optio είναι ένας ψηφιακός βοηθός καθηγητή που προσφέρει εξατομικευμένα avatars εκπαιδευμένα αυστηρά πάνω στη διδακτέα ύλη του συγκεκριμένου σχολείου. Παρέχει στους μαθητές 24ωρη υποστήριξη, ενίσχυση της κατανόησης δύσκολων εννοιών, ατομική καθοδήγηση και βοήθεια στις εργασίες του σπιτιού σε πολλαπλές γλώσσες. Το σύστημα βασίζεται σε επεξεργασία φυσικής γλώσσας και στοχεύει στην αποφόρτιση των εκπαιδευτικών από επαναλαμβανόμενες απορίες, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στη στρατηγική διδασκαλία. Το M-Series, από την άλλη πλευρά, είναι το φυσικό ρομπότ που ενσωματώνει το Optio.

Κινηματική και σχεδιασμός: Το M-Series διαθέτει 39 βαθμούς ελευθερίας, επιτρέποντας φυσικές και ομαλές κινήσεις στο πάνω μέρος του σώματος.

Το M-Series διαθέτει 39 βαθμούς ελευθερίας, επιτρέποντας φυσικές και ομαλές κινήσεις στο πάνω μέρος του σώματος. Ρεαλιστικές εκφράσεις: Το πρόσωπο του ρομπότ είναι εξοπλισμένο με μικροκινητήρες, οι οποίοι επιτρέπουν την προσομοίωση ρεαλιστικών εκφράσεων που ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της συζήτησης σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόσωπο του ρομπότ είναι εξοπλισμένο με μικροκινητήρες, οι οποίοι επιτρέπουν την προσομοίωση ρεαλιστικών εκφράσεων που ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της συζήτησης σε πραγματικό χρόνο. Ασφάλεια και εποπτεία: Το λογισμικό περιλαμβάνει ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες σχεδιασμένες για το εκπαιδευτικό περιβάλλον, αποκλείοντας την πρόσβαση σε ακατάλληλο, ανακριβές ή προκατειλημμένο περιεχόμενο.

Το λογισμικό περιλαμβάνει ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες σχεδιασμένες για το εκπαιδευτικό περιβάλλον, αποκλείοντας την πρόσβαση σε ακατάλληλο, ανακριβές ή προκατειλημμένο περιεχόμενο. Προσβασιμότητα: Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να εξυπηρετεί και ειδικές περιπτώσεις μαθητών, προσφέροντας συνεχή και σταθερή υποστήριξη χωρίς την πίεση της ανθρώπινης κριτικής.

Η εφαρμογή του προγράμματος στη Νέα Υόρκη

Το πιλοτικό πρόγραμμα στο Salamanca City Central School District απευθύνεται αρχικά σε επιλεγμένους μαθητές λυκείου που συμμετέχουν στα μαθήματα "Woz ED AI and Robotics". Το Woz ED είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που φέρει την υπογραφή του συνιδρυτή της Apple, Steve Wozniak, και έχει ως στόχο την προετοιμασία των μαθητών για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, με έμφαση στις τεχνολογίες STEM.

Σύμφωνα με τον Δρ. Mark Beehler, έφορο της σχολικής περιφέρειας, η ένταξη του Optio και του M-Series προσφέρει στους μαθητές έναν ασφαλή και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σχολείου AI δάσκαλο, ενώ παράλληλα εξοπλίζει το διδακτικό προσωπικό με σύγχρονα εργαλεία προσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού. Το πλάνο της περιφέρειας, βασισμένο στα αποτελέσματα της τρέχουσας φάσης, προβλέπει την επέκταση της χρήσης του ρομπότ και του ψηφιακού βοηθού σε περίπου 500 μαθητές λυκείου έως το φθινόπωρο του 2026.

Από την πλευρά της Realbotix, ο CEO Andrew Kiguel χαρακτήρισε το γεγονός ως «ορόσημο», τονίζοντας πως η εταιρεία μεταβαίνει από τις απλές επιδείξεις εργαστηρίου στην πρακτική εφαρμογή της ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης (embodied AI) σε πραγματικά περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση και η αντιμετώπιση του «φόβου»

Η ενσωμάτωση κοινωνικών ρομπότ στην εκπαίδευση βασίζεται στο γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα σε πολυτροπικά και πολυαισθητηριακά περιβάλλοντα. Σε αντίθεση με τα καθαρά ψηφιακά συστήματα AI που περιορίζονται στην οθόνη ενός υπολογιστή, τα ενσώματα ρομπότ ενθαρρύνουν τη διάδραση στο φυσικό χώρο, ενώ παρέχουν την ψευδαίσθηση της κοινωνικής επαφής, διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο.

Από την άλλη πλευρά, η παρουσία ενός εξαιρετικά ρεαλιστικού ρομπότ δημιουργεί ορισμένες φορές επιφυλάξεις (το φαινόμενο του uncanny valley). Ωστόσο, αναφορές από παλαιότερες εφαρμογές ρομπότ στον τομέα της υγείας (π.χ. στην νευροαποκατάσταση), έδειξαν ότι αν και αρχικά οι χρήστες είναι διστακτικοί, η συνεχής και απρόσκοπτη αλληλεπίδραση εξομαλύνει τις ανησυχίες, μετατρέποντας το ρομπότ σε ένα λειτουργικό εργαλείο. Στην περίπτωση της Realbotix, η έμφαση δίνεται στο να διατηρείται ο εκπαιδευτικός στον απόλυτο έλεγχο της διδακτέας ύλης. Το ρομπότ δεν αντικαθιστά τον δάσκαλο, αλλά εκτελεί χρέη βοηθού, εξηγώντας έννοιες με διαφορετικό τρόπο, παραθέτοντας παραδείγματα και προσφέροντας επανάληψη χωρίς να κουράζεται.