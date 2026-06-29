Lynx M20S: Το υβριδικό ρομπότ που καταφέρνει να λειτουργεί απρόσκοπτα σε ακραίες συνθήκες [Video]

Σύνοψη

Συνδυάζει τετράποδη βάση με αρθρωτούς τροχούς για ταχύτητα σε επίπεδο έδαφος (έως 32 km/h) και δυναμική ευελιξία σε ανώμαλο έδαφος.

Φέρει πιστοποίηση IP66, επιβιώνει σε θερμοκρασίες από -30°C έως 55°C, διασχίζει ποτάμια βάθους 80 εκατοστών και λειτουργεί σε υψόμετρο 5.177 μέτρων.

Ζυγίζει 33 κιλά, μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 50 κιλά και υποστηρίζεται από διπλούς οκταπύρηνους επεξεργαστές 64-bit και αισθητήρες LiDAR 96 γραμμών.

Οι εναλλάξιμες μπαταρίες του εξασφαλίζουν συνεχή λειτουργία από 2.5 έως 5 ώρες, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο διακοπής (downtime) κατά τη διάρκεια των αποστολών.

Το Deep Robotics Lynx M20S είναι ένα προηγμένο υβριδικό τετράποδο ρομπότ, εξοπλισμένο με μηχανοκίνητους τροχούς στα άκρα του. Ζυγίζει 33 κιλά, αναπτύσσει μέγιστη εργαστηριακή ταχύτητα 9 μέτρων ανά δευτερόλεπτο (32,4 km/h) και μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 50 κιλά. Σχεδιάστηκε αυστηρά για αυτόνομες βιομηχανικές επιθεωρήσεις και αποστολές διάσωσης, επιχειρώντας απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες από -30°C έως 55°C χάρη στην αυστηρή εργοστασιακή στεγανοποίηση κατηγορίας IP66.

Η αρχιτεκτονική του υβριδικού συστήματος κίνησης αποτελεί τον πυρήνα της τεχνολογικής του ταυτότητας. Τα παραδοσιακά τετράποδα ρομπότ καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας για να διατηρήσουν την ισορροπία τους και να κινηθούν, ενώ τα κλασικά τροχοφόρα οχήματα ακινητοποιούνται μπροστά στο πρώτο κάθετο εμπόδιο ή σε βραχώδεις επιφάνειες. Το Lynx M20S γεφυρώνει αυτό το τεχνολογικό χάσμα εξαλείφοντας τους περιορισμούς και των δύο κατηγοριών. Όταν το έδαφος είναι ομαλό ή ασφαλτοστρωμένο, οι τροχοί αναλαμβάνουν την κίνηση, μειώνοντας κατακόρυφα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και αυξάνοντας δραματικά την ταχύτητα περιπολίας. Όταν το ρομπότ συναντήσει βράχια, πυκνή λάσπη, χαλάσματα ή σκάλες, κλειδώνει τους τροχούς ή τους χρησιμοποιεί ταυτόχρονα με τις αρθρώσεις του για να περπατήσει ή να σκαρφαλώσει. Με αυτόν τον τρόπο υπερπηδά μεμονωμένα εμπόδια ύψους έως 80 c/m και αναρριχάται σε συνεχόμενα σκαλοπάτια ύψους 25 c/m.

Η Deep Robotics σχεδίασε το συγκεκριμένο μοντέλο με κεντρικό γνώμονα την πρακτική ευχρηστία στο πεδίο των επιχειρήσεων. Οι διαστάσεις του (82 x 43 x 57cm) και το συνολικό βάρος των 33 κιλών (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) καθιστούν εφικτή τη μεταφορά του από έναν μόνο τεχνικό. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή λύνει άμεσα το μεγαλύτερο πρόβλημα των βιομηχανικών rovers, δηλαδή την ανάγκη για ειδικό γερανοφόρο όχημα ή πολυμελή ομάδα ατόμων για την ασφαλή τοποθέτηση τους στο σημείο έναρξης της αποστολής. Ένας μηχανικός μπορεί απλώς να το ανασύρει από το πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου τύπου pickup και να ξεκινήσει άμεσα τη χαρτογράφηση του εκάστοτε χώρου.

Το σύστημα πλοήγησης και περιβαλλοντικής αντίληψης βασίζεται σε εντυπωσιακό εξοπλισμό. Το ρομπότ ενσωματώνει διπλούς αισθητήρες LiDAR 96 γραμμών, οι οποίοι καταγράφουν περίπου 860.000 σημεία ανά δευτερόλεπτο, προσφέροντας απόλυτη τρισδιάστατη χαρτογράφηση 360 μοιρών στον άξονα X και 90 μοιρών στον άξονα Y. Το τεράστιο αυτό φορτίο δεδομένων υποβάλλεται σε επεξεργασία τοπικά (edge computing) από διπλούς οκταπύρηνους επεξεργαστές 64-bit βιομηχανικών προδιαγραφών, οι οποίοι συνοδεύονται από μνήμη 16GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης επεξεργαστικής ισχύος είναι η ταχύτατη αποφυγή εμποδίων σε πραγματικό χρόνο και η αυτόνομη λήψη αποφάσεων για την αλλαγή πορείας, χωρίς την ανάγκη συνεχούς απομακρυσμένης καθοδήγησης από χειριστή. Επιπρόσθετα, δύο ευρυγώνιες κάμερες επιτρέπουν τη λήψη οπτικών δεδομένων υψηλής ευκρίνειας τα οποία μεταδίδονται άμεσα μέσω RF ή Gigabit Ethernet.

Η κατασκευαστική αντοχή του πλαισίου δοκιμάστηκε στα απόλυτα όρια. Η εταιρεία δημοσιοποίησε οπτικό υλικό από τις τελικές δοκιμές πεδίου, όπου το Lynx M20S διασχίζει παγωμένα ποτάμια με τη στάθμη του νερού να φτάνει τα 80 c/m, λειτουργεί απρόσκοπτα σε υψόμετρο 5.177 μέτρων όπου ο αέρας είναι εξαιρετικά αραιός, και αναρριχάται σε χιονισμένες ορεινές πλαγιές με κλίση 45 μοιρών. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους -30 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας πως η στεγανοποίηση IP66 διασφαλίζει τον πλήρη αποκλεισμό υγρασίας και μικροσωματιδίων σκόνης από τις ευαίσθητες πλακέτες και τους σερβοκινητήρες.

Η ενεργειακή αυτονομία παραμένει το κρισιμότερο ζήτημα στα βιομηχανικά συστήματα αυτού του μεγέθους, και το M20S παρέχει ουσιαστικές και μετρήσιμες λύσεις. Χωρίς εξωτερικό φορτίο, η μπαταρία του διαρκεί από 3 έως 5 ώρες, καλύπτοντας αποστάσεις έως και 15 χιλιομέτρων. Ακόμη και στην περίπτωση που φορτωθεί με 15 κιλά εξοπλισμού μέτρησης, η αυτονομία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας τις 2.5 με 3.5 ώρες (αντιστοιχώντας σε περίπου 12 χιλιόμετρα επιχειρησιακής εμβέλειας). Η ύπαρξη συστήματος ταχείας φόρτισης, το οποίο απαιτεί μόλις 1.5 ώρα για την πλήρη αναπλήρωση της μπαταρίας, και η δυνατότητα hot-swap, μεταφράζεται σε σχεδόν συνεχή 24ωρη λειτουργία στο πεδίο. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει την άδεια μπαταρία και να τοποθετήσει την εφεδρική, χωρίς να χρειαστεί να απενεργοποιήσει τον κεντρικό υπολογιστή του ρομπότ ή να διακόψει τη λειτουργία των συστημάτων τηλεμετρίας.

Η αυξημένη αντοχή στο ωφέλιμο φορτίο, που αγγίζει τα 50 κιλά μέγιστου βάρους (με 35 κιλά διαρκούς, ασφαλούς ικανότητας), επιτρέπει τη μεταφορά πολλαπλών αισθητήρων ταυτόχρονα. Αντί να απαιτούνται τρεις ξεχωριστές χρονοβόρες περιπολίες για τη μέτρηση διαρροής αερίων, τη θερμική απεικόνιση και την οπτική επιθεώρηση του χώρου, το Lynx M20S φέρει στο πλαίσιο του ταυτόχρονα ανιχνευτές αερίου, θερμικές κάμερες υψηλής ανάλυσης, συστήματα επικοινωνίας και ενισχυτικές κεραίες δικτύου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη μαζική παραγωγή και το κόστος.