UBTECH UWorld U1: Η Κίνα φέρνει τα ρομπότ συντροφιάς στην αγορά

Σύνοψη

Η κινεζική UBTECH παρουσίασε τη σειρά UWorld U1, τα πρώτα υπερ-βιονικά ανθρωποειδή ρομπότ που περνούν στο στάδιο της μαζικής παραγωγής, σχεδιασμένα αποκλειστικά για συντροφιά.

Η σειρά περιλαμβάνει τα μοντέλα U1 Lite, U1 Pro και U1 Ultra, διαθέσιμα σε ανδρικές (1,83m / 42kg) και γυναικείες (1,68m / 35,2kg) εκδόσεις.

Διαθέτουν 88 βαθμούς ελευθερίας (degrees of freedom), ρεαλιστικό δέρμα από σιλικόνη και λειτουργικό σύστημα Agent Memory OS.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει πάνω από 20 ανθρώπινα συναισθήματα με ακρίβεια άνω του 90% και χρόνο απόκρισης μόλις 500ms.

Η εταιρεία θα προσφέρει τη δυνατότητα 3D ανακατασκευής προσώπου και αντιγραφής φωνήςγια τη δημιουργία ρομποτικών αντιγράφων αγαπημένων προσώπων.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 119.800 γουάν (περίπου 15.300 ευρώ) και φτάνουν έως τα 990.000 γουάν (περίπου 126.000 ευρώ).

Η ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ επικεντρωνόταν μέχρι σήμερα σε βιομηχανικές εφαρμογές και βαριές εργασίες. Η κινεζική UBTECH, γνωστή από τη σειρά Walker S που χρησιμοποιείται σε γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων, αλλάζει την εστίαση της με την παρουσίαση της σειράς UWorld U1. Το νέο οικοσύστημα hardware και software σχεδιάστηκε με αποκλειστικό γνώμονα την ψυχολογική υποστήριξη και την καθημερινή συντροφιά, στοχεύοντας πρωτίστως στο τεράστιο δημογραφικό κοινό των μοναχικών ατόμων και των ηλικιωμένων στην Κίνα.

Με τις προπαραγγελίες να ξεπερνούν ήδη τα 13.300 τεμάχια, το UWorld U1 δεν αποτελεί ένα πειραματικό concept, αλλά ένα εμπορικό προϊόν που μπαίνει σε μαζική παραγωγή, καθιστώντας απαραίτητη τη βαθιά ανάλυση των τεχνικών και λογισμικών υποδομών που το συνοδεύουν.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και η τιμή του UBTECH UWorld U1;

Το UBTECH UWorld U1 είναι το πρώτο υπερ-βιονικό ανθρωποειδές ρομπότ μαζικής παραγωγής. Διατίθεται σε ανδρική (1,83m) και γυναικεία (1,68m) έκδοση με 88 βαθμούς ελευθερίας. Οι τιμές ξεκινούν από τα 15.300 ευρώ (U1 Lite) και φτάνουν τα 126.000 ευρώ (U1 Ultra). Η μπαταρία του διαρκεί 2-4 ώρες, λειτουργεί μέσω Wi-Fi και αναγνωρίζει 20 διαφορετικά συναισθήματα.

Το σώμα του U1 κατασκευάζεται με κράματα ελαφρών μετάλλων, κρατώντας το βάρος στα 42 κιλά για το ανδρικό μοντέλο και στα 35,2 κιλά για το γυναικείο, ενώ οι 88 βαθμοί ελευθερίας (DoF) τού επιτρέπουν να προσομοιώνει έως και το 90% των βασικών ανθρώπινων κινήσεων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια ιδιόκτητη «διπλή βιομιμητική αυχενική μοίρα», η οποία επιτρέπει ρεαλιστική κίνηση του κεφαλιού, διατήρηση επαφής με τα μάτια (eye tracking) και φυσικές μικροεκφράσεις.

Η εξωτερική επικάλυψη χρησιμοποιεί προηγμένη σιλικόνη που αναπαριστά πόρους δέρματος, αιμοφόρα αγγεία, ακόμα και δακτυλικά αποτυπώματα. Η κατασκευαστική δυσκολία (και το αυξημένο κόστος) εντοπίζεται στην εφαρμογή των λεπτομερειών όπως τα φρύδια, οι βλεφαρίδες και τα μαλλιά που τοποθετούνται χειροκίνητα με διαδικασίες εμφύτευσης. Παρόλα αυτά, το hardware παρουσιάζει χωροταξικούς και λειτουργικούς περιορισμούς. Οι μπαταρίες, λόγω του περιορισμένου όγκου που επιτρέπει η ανθρώπινη σιλουέτα, περιορίζουν την αυτονομία στις 2 έως 4 ώρες.

Πώς λειτουργεί το λογισμικό και η αναγνώριση συναισθημάτων;

Η «καρδιά» του UWorld U1 βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Agent Memory OS, το οποίο υποστηρίζεται από ένα εξειδικευμένο Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM) με εκατοντάδες δισεκατομμύρια παραμέτρους. Το ρομπότ μπορεί να αναγνωρίζει, να μαθαίνει και να προσαρμόζεται στη συμπεριφορά του χρήστη χωρίς να απαιτεί λέξη-κλειδί ενεργοποίησης.

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται μέσω μιας αρχιτεκτονικής που η UBTECH ονομάζει «βιομιμητικό εγκέφαλο γρήγορης και αργής απόκρισης». Αυτό μεταφράζεται σε χρόνο αντίδρασης μόλις 500 χιλιοστών του δευτερολέπτου για απλές εντολές, ενώ παράλληλα το σύστημα επεξεργάζεται στο παρασκήνιο πιο πολύπλοκους συλλογισμούς. Μέσα από κάμερες και αισθητήρες ήχου, το U1 καταγράφει τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα βιομετρικά δεδομένα του χρήστη, αναγνωρίζοντας 20 λεπτομερείς συναισθηματικές καταστάσεις με ακρίβεια που ξεπερνά το 90%. Η τοπική, κρυπτογραφημένη μνήμη εξασφαλίζει τη συνέχεια των συζητήσεων, επιτρέποντας στο ρομπότ να «θυμάται» παλαιότερες αλληλεπιδράσεις.

Πώς γίνεται η αντιγραφή προσώπων μέσω των ρομπότ της UBTECH;

Η UBTECH ανακοίνωσε ότι τα ρομπότ της σειράς U1 μπορούν να αναδημιουργήσουν πλήρως συγκεκριμένα άτομα. Μέσω τεχνολογιών τρισδιάστατης (3D) ανακατασκευής προσώπου και αντιγραφής ταυτότητας βασισμένης σε φωνητικά δεδομένα, το λογισμικό συνδυάζει τα φυσικά χαρακτηριστικά με αρχειοθετημένα μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο για να προσομοιώσει τον χαρακτήρα του ατόμου.

Αυτή η λειτουργία, η οποία υποστηρίζεται επίσημα από την εταιρεία με στόχο τη δημιουργία 100 προσαρμοσμένων μοντέλων το 2026 (αρχικά για δωρεά σε ειδικές περιπτώσεις), έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η ιδέα ενός υλικού, απτού «ψηφιακού διδύμου» που μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο ενός εκλιπόντος συγγενή ή συντρόφου, φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ηθικά διλήμματα. Ψυχολόγοι επισημαίνουν τους κινδύνους δημιουργίας ανθυγιεινής συναισθηματικής εξάρτησης και την πιθανή αποξένωση από τις πραγματικές, ατελείς ανθρώπινες επαφές.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει κλειδώσει την πλατφόρμα. Οι τελικοί χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα για περαιτέρω ανάπτυξη κώδικα, διατηρώντας το ρομπότ αυστηρά μέσα στα όρια που έχει θέσει η UBTECH, ώστε να αποφευχθούν νομικές ή ηθικές παραβάσεις και προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων κατά την αντιγραφή προσώπων.