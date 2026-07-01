Deep Robotics X30: Το τετράποδο ρομπότ πυρόσβεσης για βιομηχανικές πυρκαγιές

Σύνοψη

Η Deep Robotics παρουσίασε μια εξειδικευμένη λύση πυρόσβεσης και διάσωσης, ενσωματωμένη στο προηγμένο τετράποδο ρομπότ X30 Pro.

Διαθέτει κανόνι νερού παλμικής λειτουργίας που εκτοξεύει νέφος μικροσταγονιδίων (mist) με δραστική εμβέλεια τα 60 μέτρα.

Εξοπλίζεται με αισθητήρες LiDAR, θερμικές κάμερες και ανιχνευτές αερίων για αυτόνομη χαρτογράφηση και εντοπισμό εγκλωβισμένων σε τοξικά περιβάλλοντα.

Μπορεί να αναρριχηθεί σε κλίσεις 45 μοιρών και αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες (-20°C έως 55°C), προσφέροντας ρεαλιστικές λύσεις για διυλιστήρια και εργοστασιακές μονάδες.

Η χρήση της ρομποτικής στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων δεν αποτελεί πλέον πειραματική προσέγγιση αλλά επιχειρησιακή αναγκαιότητα. Η κινεζική εταιρεία Deep Robotics προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του νέου της συστήματος πυρόσβεσης (Emergency Firefighting Solution), το οποίο βασίζεται στην αποδεδειγμένη πλατφόρμα του τετράποδου ρομπότ X30 Pro. Ο σχεδιασμός αυτού του συστήματος στοχεύει στον απόλυτο διαχωρισμό του ανθρώπου από το επίκεντρο της φωτιάς, επιτρέποντας στους διασώστες να συντονίζουν την επιχείρηση από ασφαλή απόσταση, ενώ το μηχάνημα εισέρχεται στο φλεγόμενο ή τοξικό περιβάλλον.

Το συγκεκριμένο τετράποδο δεν είναι ένα απλό όχημα μεταφοράς πυροσβεστικού εξοπλισμού. Αποτελεί μια αυτόνομη μονάδα αναγνώρισης, αξιολόγησης και άμεσης καταστολής, γεφυρώνοντας το χάσμα της πληροφορίας που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πρώτα, κρίσιμα λεπτά ενός συμβάντος σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις, αποθήκες χημικών ή υποδομές με κίνδυνο κατάρρευσης.

Πώς λειτουργεί το ρομπότ πυρόσβεσης της Deep Robotics;

Το σύστημα της Deep Robotics βασίζεται στην πλατφόρμα X30, φέροντας ένα προηγμένο κανόνι νερού παλμικής λειτουργίας. Εκτοξεύει μικροσταγονίδια σε απόσταση έως 60 μέτρων, μετατρέποντας 1 λίτρο νερού σε 1700 λίτρα νέφους καταστολής. Ανιχνεύει εστίες μέσω LiDAR και θερμικών καμερών, επιχειρώντας αυτόνομα σε τοξικά ή ασταθή περιβάλλοντα χωρίς ανθρώπινο κίνδυνο.

Αναλύοντας την τεχνολογία καταστολής, το ρομπότ της Deep Robotics αποφεύγει την παραδοσιακή προσέγγιση της συνεχούς ροής νερού, η οποία απαιτεί τεράστιους όγκους υδάτινων πόρων και ενδέχεται να προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί στοχευμένες, παλμικές ριπές υψηλής πίεσης. Το πυκνό νέφος πνίγει άμεσα τη φλόγα, ψύχοντας ταχύτατα τον χώρο γύρω από την εστία. Η γωνία και το μοτίβο ψεκασμού ρυθμίζονται απομακρυσμένα από τον χειριστή, διασφαλίζοντας την προσαρμογή της επίθεσης στις ιδιαιτερότητες της κάθε φωτιάς. Παράλληλα, το ίδιο το ρομπότ προστατεύεται από ένα διπλό σύστημα ψύξης που του επιτρέπει να διατηρεί την ακεραιότητα των κυκλωμάτων του ακόμη και κάτω από ακραίο θερμικό φορτίο.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του X30 Pro;

Το X30 Pro ζυγίζει 59 κιλά, διαθέτει πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης IP67 και επιχειρεί σε θερμοκρασίες από -20°C έως 55°C. Αναρριχάται σε κλίσεις 45 μοιρών, υπερπηδά εμπόδια 20 εκατοστών και ενσωματώνει μπαταρίες γρήγορης αλλαγής, διασφαλίζοντας συνεχή λειτουργία στα πιο απαιτητικά βιομηχανικά και εξωτερικά περιβάλλοντα.

Σύστημα ψεκασμού: Παλμικό κανόνι νερού, μετατροπή 1L νερού σε 1700L νέφους μικροσταγονιδίων, μέγιστη εμβέλεια 60 μέτρα.

Παλμικό κανόνι νερού, μετατροπή 1L νερού σε 1700L νέφους μικροσταγονιδίων, μέγιστη εμβέλεια 60 μέτρα. Πλοήγηση & αισθητήρες: 3D χαρτογράφηση σε πραγματικό χρόνο μέσω LiDAR, κάμερες βάθους, υπέρυθρη (θερμική) απεικόνιση.

3D χαρτογράφηση σε πραγματικό χρόνο μέσω LiDAR, κάμερες βάθους, υπέρυθρη (θερμική) απεικόνιση. Κινητικότητα: Ταχύτητα έως 4 m/s, λειτουργία σε έδαφος με κλίση έως 45° και διάβαση εμποδίων 20cm.

Ταχύτητα έως 4 m/s, λειτουργία σε έδαφος με κλίση έως 45° και διάβαση εμποδίων 20cm. Διαστάσεις & βάρος: 100 x 75.1 x 47 cm, συνολικό βάρος 59 κιλά (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας).

Η αρχιτεκτονική του ρομπότ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ταχύτητα συντήρησης και ανάπτυξης στο πεδίο. Το σύστημα γρήγορης αφαίρεσης του εξοπλισμού και της μπαταρίας εξασφαλίζει ότι το μηχάνημα δεν τίθεται εκτός μάχης όταν εξαντληθεί η ενέργεια του. Οι χειριστές μπορούν να αντικαταστήσουν την μπαταρία σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, επιστρέφοντας το X30 Pro αμέσως στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης.

Πέρα από το σύστημα πυρόσβεσης, το ρομπότ λειτουργεί ως ένας υπερ-αισθητήρας διάσωσης. Οι ενσωματωμένοι ανιχνευτές αερίων μετρούν και μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο τα επίπεδα τοξικότητας, εντοπίζοντας με ακρίβεια τις πηγές διαρροής (π.χ., διαρροή μεθανίου, προπανίου ή μονοξειδίου του άνθρακα). Επιπροσθέτως, η αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία επιτρέπει στους διασώστες να μιλήσουν με εγκλωβισμένα άτομα, αξιολογώντας την κατάστασή τους και παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι να καταστεί ασφαλής η προσέγγιση από την ανθρώπινη ομάδα διάσωσης. Σύμφωνα με πρόσφατη άσκηση της εταιρείας σε προσομοίωση πολλαπλών ατυχημάτων (κατάρρευση σκαλωσιών, πυρκαγιά σε βυτιοφόρο πετρελαίου), το ρομπότ πλοηγήθηκε με απόλυτη επιτυχία ανάμεσα στα συντρίμμια, προσφέροντας εικόνα, δεδομένα και καταστολή εκεί που κανένας άνθρωπος δεν θα επιτρεπόταν να πλησιάσει.

Η εισαγωγή αυτών των αυτόνομων, τετράποδων συστημάτων αλλάζει θεμελιωδώς το πρωτόκολλο των βιομηχανικών ατυχημάτων. Αντί για την άμεση έκθεση των πρώτων ανταποκριτών στον κίνδυνο μιας πιθανής έκρηξης ή δηλητηρίασης, η εμπροσθοφυλακή ανατίθεται στη μηχανή. Οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένοι σε τρισδιάστατους χάρτες του φλεγόμενου κτιρίου και σε θερμικές απεικονίσεις των πυρήνων της φωτιάς, έχοντας το ρομπότ να εκτελεί το πλέον επικίνδυνο στάδιο της αρχικής επέμβασης.