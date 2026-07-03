Paste Protect: Ο Opera browser προστατεύει τους κωδικούς σας από παραπλανητικά CAPTCHA

Σύνοψη

Νέο Εργαλείο Ασφαλείας: Ο Opera παρουσίασε το Paste Protect, μια ενσωματωμένη λειτουργία προστασίας για τη desktop έκδοση του browser του.

Ο Opera παρουσίασε το Paste Protect, μια ενσωματωμένη λειτουργία προστασίας για τη desktop έκδοση του browser του. Στόχος το ClickFix: Η λειτουργία αποτρέπει επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής (ClickFix), όπου οι χρήστες εξαπατώνται ώστε να αντιγράψουν κακόβουλες εντολές μέσω ψεύτικων CAPTCHA ή σφαλμάτων αναπαραγωγής βίντεο.

Η λειτουργία αποτρέπει επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής (ClickFix), όπου οι χρήστες εξαπατώνται ώστε να αντιγράψουν κακόβουλες εντολές μέσω ψεύτικων CAPTCHA ή σφαλμάτων αναπαραγωγής βίντεο. Μηχανισμός Λειτουργίας: Συνδυάζει τη νέα τεχνολογία "Injection protection" με την υπάρχουσα "Hijack protection", παρακολουθώντας το clipboard σε πραγματικό χρόνο για την αποτροπή εισαγωγής επικίνδυνων δεδομένων.

Συνδυάζει τη νέα τεχνολογία "Injection protection" με την υπάρχουσα "Hijack protection", παρακολουθώντας το clipboard σε πραγματικό χρόνο για την αποτροπή εισαγωγής επικίνδυνων δεδομένων. Έλεγχος και Εξαιρέσεις: Οι χρήστες βλέπουν τους πρώτους 120 χαρακτήρες του μπλοκαρισμένου περιεχομένου, ενώ οι προγραμματιστές μπορούν να παρακάμψουν την προστασία κρατώντας το Ctrl+C για 5 δευτερόλεπτα.

Οι χρήστες βλέπουν τους πρώτους 120 χαρακτήρες του μπλοκαρισμένου περιεχομένου, ενώ οι προγραμματιστές μπορούν να παρακάμψουν την προστασία κρατώντας το Ctrl+C για 5 δευτερόλεπτα. Άμεση Διαθεσιμότητα: Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη δωρεάν για Windows, macOS και Linux, καθιστώντας τον Opera τον πρώτο μεγάλο browser με native προστασία αυτής της μορφής.

Η ασφάλεια των δεδομένων κατά την καθημερινή περιήγηση στο διαδίκτυο επεκτείνεται πλέον σε τομείς που παραδοσιακά θεωρούνταν υπεράνω υποψίας. Ένας από αυτούς είναι το πρόχειρο του λειτουργικού συστήματος (clipboard), το οποίο αποτελεί όλο και περισσότερο στόχο εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων.

Η Opera ανακοίνωσε την άμεση διάθεση του Paste Protect, ενός νέου εργαλείου που ενσωματώνεται στον ομώνυμο desktop browser. Η νέα λειτουργία έρχεται να αναχαιτίσει τις επιθέσεις ClickFix, αποτρέποντας την ακούσια εκτέλεση κακόβουλων εντολών από τους ίδιους τους χρήστες.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Huntress, οι επιθέσεις ClickFix αποτέλεσαν περισσότερο από το 53% των κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό την εγκατάσταση malware κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Τα νούμερα αυτά καταδεικνύουν την ταχεία εξάπλωση και την υψηλή αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου κοινωνικής μηχανικής.

Τι είναι το Opera Paste Protect και πώς λειτουργεί;

Το Opera Paste Protect είναι ένα εγγενές σύστημα προστασίας του browser που παρακολουθεί τη δραστηριότητα αντιγραφής. Μπλοκάρει αυτόματα την εισαγωγή κακόβουλων εντολών (scripts) στο clipboard από επικίνδυνες ιστοσελίδες, πριν αυτές επικολληθούν στο τερματικό των Windows ή του macOS, λειτουργώντας προληπτικά χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον extensions.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της προστασίας:

Injection protection: Σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που αναγνωρίζει μοτίβα κακόβουλου κώδικα (όπως εντολές PowerShell ή Bash).

Σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που αναγνωρίζει μοτίβα κακόβουλου κώδικα (όπως εντολές PowerShell ή Bash). Οπτική ένδειξη προειδοποίησης: Εμφάνιση κόκκινου εικονιδίου στη γραμμή διευθύνσεων (address bar) και αναδυόμενου παραθύρου (popup) τη στιγμή του μπλοκαρίσματος.

Εμφάνιση κόκκινου εικονιδίου στη γραμμή διευθύνσεων (address bar) και αναδυόμενου παραθύρου (popup) τη στιγμή του μπλοκαρίσματος. Διαφάνεια κώδικα: Δυνατότητα προβολής των πρώτων 120 χαρακτήρων της εντολής που αναχαιτίστηκε, ώστε να επιβεβαιώνεται η κακόβουλη φύση της.

Δυνατότητα προβολής των πρώτων 120 χαρακτήρων της εντολής που αναχαιτίστηκε, ώστε να επιβεβαιώνεται η κακόβουλη φύση της. Μηχανισμός override: Παράκαμψη της προστασίας για προγραμματιστές και έμπειρους χρήστες, διατηρώντας πατημένο τον συνδυασμό Ctrl+C για πέντε δευτερόλεπτα.

Η ανατομία μιας επίθεσης ClickFix

Για να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα του Paste Protect, είναι κρίσιμο να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται μια τυπική επίθεση τύπου ClickFix. Ο στόχος δεν είναι η εκμετάλλευση κάποιας τεχνικής ευπάθειας του συστήματος, αλλά η εξαπάτηση του ίδιου του χρήστη.

Όλα ξεκινούν με μια φαινομενικά αθώα διακοπή. Ο χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα και συναντά ένα μήνυμα λάθους, όπως ένα βίντεο που αδυνατεί να φορτώσει ή ένα σύστημα επαλήθευσης CAPTCHA που υποτίθεται ότι έχει κολλήσει. Σε εκείνο το σημείο, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που προσφέρει τη λύση. Οι οδηγίες ζητούν από τον χρήστη να αντιγράψει μια συγκεκριμένη εντολή και να την επικολλήσει στο τερματικό του υπολογιστή του (Terminal στο macOS / Linux, ή Windows Run / PowerShell στο λογισμικό της Microsoft) προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα.

Όταν ο χρήστης εκτελέσει την εντολή, εγκαθίσταται σιωπηλά το κακόβουλο λογισμικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου κακόβουλου λογισμικού είναι το Lumma Stealer που επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές με Windows μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, χρησιμοποιώντας τα ψεύτικα CAPTCHA ως κύρια μέθοδο διανομής. Μόλις το Lumma Stealer εισχωρήσει στο σύστημα, αποκτά άμεση πρόσβαση σε αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης των browser, πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και ενεργές συνεδρίες (session tokens), στέλνοντας τα δεδομένα σε απομακρυσμένους διακομιστές των επιτιθέμενων.

Η διπλή ασπίδα προστασίας του Opera

Το Paste Protect δεν είναι εντελώς καινούργιο ως σύλληψη, αλλά η επέκταση μιας υπάρχουσας αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Αποτελείται από δύο διακριτούς πυλώνες:

Hijack protection: Πρόκειται για μια λειτουργία που ο Opera είχε ενσωματώσει ήδη από το 2021 και αποτρέπει την αθόρυβη αντικατάσταση περιεχομένου στο clipboard από εξωτερικές εφαρμογές. Αν, για παράδειγμα, ένας χρήστης αντιγράψει τη διεύθυνση ενός crypto wallet για να κάνει μια μεταφορά, η προστασία αυτή διασφαλίζει ότι κάποιο malware δεν θα αντικαταστήσει τη διεύθυνση με αυτή του επιτιθέμενου κατά την επικόλληση. Injection protection: Το πραγματικά νέο στοιχείο του Paste Protect. Αυτή η λειτουργία σαρώνει ενεργά τα δεδομένα τη στιγμή που ο χρήστης επιχειρεί να τα αντιγράψει από τον browser. Αν το περιεχόμενο αναγνωριστεί ως ύποπτη εντολή συστήματος, η πρόσβαση στο clipboard διακόπτεται ακαριαία, αποτρέποντας την εγγραφή των δεδομένων στη μνήμη του λειτουργικού.

Ανταγωνισμός και εναλλακτικές λύσεις στην αγορά

Με αυτήν την ενημέρωση, ο Opera καταγράφεται ως ο πρώτος μεγάλος web browser που προσφέρει εγγενώς αυτήν την προστασία σε επίπεδο εφαρμογής. Αντίστοιχες λύσεις σε browsers όπως ο Chrome ή ο Edge απαιτούν τη χρήση third-party extensions, τα οποία συχνά δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα για τον πλήρη έλεγχο της μνήμης του clipboard ή καταναλώνουν περιττούς πόρους συστήματος.

Σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, η Apple εισήγαγε μια παρόμοια δικλείδα ασφαλείας με την έκδοση macOS Tahoe 26.4 νωρίτερα φέτος. Μετά από αυτή την ενημέρωση, το λειτουργικό σύστημα προειδοποιεί ρητά τον χρήστη πριν από την επικόλληση κειμένου με πολλαπλές γραμμές εντολών στο Terminal. Ωστόσο, η προσέγγιση του Opera είναι πιο προληπτική, καθώς το μπλοκάρισμα γίνεται πριν καν οι εντολές φτάσουν στο πρόχειρο.

Η λειτουργία διατίθεται αποκλειστικά για την desktop έκδοση του browser σε Windows, macOS, Linux και ChromeOS, αφήνοντας εκτός τις εκδόσεις για iOS και Android, όπου το λειτουργικό σύστημα εφαρμόζει διαφορετικούς και αυστηρότερους περιορισμούς στη διαχείριση του clipboard (sandboxing).