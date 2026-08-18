Το YouTube αλλάζει ριζικά τον τρόπο καταμέτρησης των views σε όλα τα βίντεο

Σύνοψη

Άμεση καταμέτρηση: Από τις 24 Αυγούστου 2026, το YouTube καταμετρά ένα view από το πρώτο κιόλας καρέ του βίντεο, ανεξαρτήτως του πόσο χρόνο παρέμεινε ο θεατής στην πλατφόρμα.

Από τις 24 Αυγούστου 2026, το YouTube καταμετρά ένα view από το πρώτο κιόλας καρέ του βίντεο, ανεξαρτήτως του πόσο χρόνο παρέμεινε ο θεατής στην πλατφόρμα. Καθολική εφαρμογή: Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται παγκοσμίως σε όλα τα format παραδοσιακών βίντεο, εναρμονίζοντάς τα με το σύστημα που ίσχυε ήδη για τα Shorts.

Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται παγκοσμίως σε όλα τα format παραδοσιακών βίντεο, εναρμονίζοντάς τα με το σύστημα που ίσχυε ήδη για τα Shorts. Οικονομικά ανεπηρέαστο: Η δημιουργία εσόδων (Monetization) και η είσοδος στο πρόγραμμα συνεργατών (YouTube Partner Program) παραμένουν αυστηρά προσηλωμένες στον πραγματικό χρόνο παρακολούθησης και δεν θα επηρεαστούν από τη συγκεκριμένη αλλαγή.

Η δημιουργία εσόδων (Monetization) και η είσοδος στο πρόγραμμα συνεργατών (YouTube Partner Program) παραμένουν αυστηρά προσηλωμένες στον πραγματικό χρόνο παρακολούθησης και δεν θα επηρεαστούν από τη συγκεκριμένη αλλαγή. Νέες μετρικές: Στο YouTube Analytics εισάγεται η παράμετρος Engaged views που διαχωρίζει τις ουσιαστικές προβολές από τα στιγμιαία «κλικ», προκειμένου οι δημιουργοί να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους απέναντι στους διαφημιζόμενους.

Στο YouTube Analytics εισάγεται η παράμετρος Engaged views που διαχωρίζει τις ουσιαστικές προβολές από τα στιγμιαία «κλικ», προκειμένου οι δημιουργοί να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους απέναντι στους διαφημιζόμενους. Αντιδράσεις κοινότητας: Οι μικρότεροι δημιουργοί βλέπουν θετικά την αναμενόμενη οπτική αύξηση των αριθμών τους, ωστόσο εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για φαινόμενα «πληθωρισμού προβολών» και πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου.

Το YouTube ανακοίνωσε επίσημα ότι, από τις 24 Αυγούστου 2026, η πλατφόρμα θα καταμετρά ένα view με το που ξεκινά η αναπαραγωγή οποιουδήποτε βίντεο, ακριβώς από το πρώτο καρέ. Ο άτυπος περιορισμός του ελάχιστου χρόνου παρακολούθησης, ο οποίος ιστορικά υπολογιζόταν γύρω στα 30 δευτερόλεπτα για τα παραδοσιακά βίντεο, καταργείται πλήρως, εξισώνοντας τα long-form βίντεο με τη λογική καταμέτρησης που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στα YouTube Shorts.

Η μετάβαση αυτή επιλύει μια μακροχρόνια ασυνέπεια στο εσωτερικό οικοσύστημα της Google, καθώς μέχρι πρότινος οι δημιουργοί περιεχομένου έπρεπε να πλοηγηθούν ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα μέτρησης της επιτυχίας τους ανάλογα με τον τύπο του βίντεο που ανέβαζαν. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει μέσα από το επίσημο forum υποστήριξης της ότι η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την ενοποίηση των στατιστικών, επιτρέποντας στους YouTubers να κατανοούν την πραγματική τους έκθεση στο κοινό χωρίς την περιπλοκότητα των διαφορετικών αλγορίθμων καταμέτρησης.

Η συγκεκριμένη ενοποίηση κρίθηκε απαραίτητη καθώς η κατανάλωση περιεχομένου γίνεται ολοένα και πιο κατακερματισμένη ανάμεσα σε τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές, καθιστώντας τον ενιαίο υπολογισμό της απήχησης βασική προτεραιότητα.

Πώς η αλλαγή επηρεάζει τα έσοδα (Monetization) και το YouTube Partner Program

Η μεγαλύτερη ανησυχία που προκύπτει ύστερα από παρόμοιες δομικές αναπροσαρμογές αφορά πάντα τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα κέρδη από τις διαφημίσεις, καθώς μια απλή αύξηση των προβολών θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση της αποζημίωσης των δημιουργών χωρίς την αντίστοιχη παραγωγή αξίας για τους διαφημιζόμενους. Για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της διαφημιστικής της αγοράς και να αποτρέψει τεχνητές πληθωριστικές τάσεις, η Google διαχωρίζει με απόλυτη σαφήνεια τις δημόσιες μετρικές (αυτές που βλέπουν οι απλοί χρήστες κάτω από το βίντεο) από τις εσωτερικές μετρικές των εσόδων.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη των δημιουργών και η επιλεξιμότητα τους για το πρόγραμμα συνεργατών (YouTube Partner Program - YPP) θα συνεχίσουν να βασίζονται στον πραγματικό χρόνο που αφιερώνουν οι θεατές παρακολουθώντας το περιεχόμενο. Προκειμένου να διατηρηθεί η διαφάνεια στο περιβάλλον διαχείρισης, το YouTube εισάγει τον όρο "Engaged views" στην ενότητα Advanced Mode του YouTube Analytics. Αυτή η νέα κατηγορία θα διατηρήσει τον παλαιότερο και αυστηρότερο τρόπο καταμέτρησης, λειτουργώντας ως το μοναδικό ασφαλές καταφύγιο για την παρακολούθηση της πραγματικής αφοσίωσης του κοινού.

Παράλληλα, οι απαιτήσεις για την είσοδο νέων καναλιών στο YPP, οι οποίες αφορούν τον αριθμό των προβολών και τις συνολικές ώρες παρακολούθησης, δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται, αλλά απλώς μετονομάζονται σε "qualified Shorts views" και "qualified watch hours" ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε εννοιολογική σύγχυση με τα νέα, καθολικά views.

Ο κίνδυνος του «πληθωρισμού προβολών» και η αντίδραση της κοινότητας

Η αναπροσαρμογή του αλγορίθμου έχει προκαλέσει ήδη διχασμό ανάμεσα στους δημιουργούς περιεχομένου, με τις συζητήσεις στο διαδίκτυο να αναδεικνύουν δύο εντελώς διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι δημιουργοί μικρότερων καναλιών υποδέχονται θερμά την αλλαγή, διότι η άμεση καταμέτρηση των views προσφέρει μια ψυχολογική ώθηση και μια πιο εντυπωσιακή εικόνα στους αλγορίθμους προτάσεων, βοηθώντας τα κανάλια τους να φαίνονται πιο ενεργά και αποδεκτά από την κοινότητα.

Στον αντίποδα, οι επαγγελματίες δημιουργοί με εδραιωμένα κανάλια εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων που θα παρουσιάζουν στο κοινό. Η βασική τους ένσταση επικεντρώνεται στο γεγονός ότι, πλέον, η τυχαία ενεργοποίηση ενός βίντεο μέσω του autoplay στην κεντρική οθόνη του YouTube ή το άμεσο κλείσιμο ενός βίντεο (bounce) από έναν θεατή που δεν βρήκε αυτό που έψαχνε, θα καταμετράται ισότιμα με μια προβολή πλήρους διάρκειας. Αυτό δημιουργεί ένα φαινόμενο «πληθωρισμού προβολών», όπου τα νούμερα κάτω από τον τίτλο θα φαντάζουν εντυπωσιακά, αλλά η πραγματική αλληλεπίδραση θα παραμένει δυσανάλογα χαμηλή. Το συγκεκριμένο χάσμα ενδέχεται να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα για τη δημοτικότητα ενός θέματος, ενθαρρύνοντας έμμεσα πρακτικές clickbait όπου οι δημιουργοί θα ενδιαφέρονται μόνο για το αρχικό «κλικ» και όχι για τη συνολική διατήρηση του θεατή.

Οι επιπτώσεις στις χορηγίες και το τοπικό οικοσύστημα

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρακτική εφαρμογή αυτής της αλλαγής σε αγορές όπως η ελληνική, όπου τα έσοδα από το AdSense του YouTube αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών εσόδων ενός καναλιού, εξαιτίας του περιορισμένου μεγέθους του κοινού και του χαμηλού CPM (Cost Per Mille). Στην Ελλάδα, η βιωσιμότητα ενός επαγγελματία YouTuber βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις άμεσες χορηγίες, τις τοποθετήσεις προϊόντων και τις συνεργασίες με εγχώρια brands και διαφημιστικές εταιρείες.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες εμπορικές συμφωνίες κλείνονταν ρίχνοντας απλώς μια ματιά στο δημόσιο νούμερο των προβολών που συγκέντρωνε κατά μέσο όρο ένα κανάλι. Με τη νέα πολιτική, τα νούμερα αυτά αναμένεται να αυξηθούν τεχνητά και ταχύτατα, δημιουργώντας μια πλασματική εικόνα υπερ-απόδοσης. Καθώς οι διαφημιστικές εταιρείες θα συνειδητοποιούν ότι η απόδοση των καμπανιών τους (conversion rates) δεν ακολουθεί τον ρυθμό αύξησης των δημοσίων views, θα αναγκαστούν να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους. Αναπόφευκτα, οι χορηγοί θα σταματήσουν να βασίζονται στους αριθμούς που βλέπει το ευρύ κοινό και θα απαιτούν λεπτομερή reports από την καρτέλα "Engaged views" του δημιουργού πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συνεργασία.