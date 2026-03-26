Q-Day: Η Google επισπεύδει την ημερομηνία της «αποκάλυψης» για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Σύνοψη

Νέο ορόσημο: Η Google μεταθέτει επίσημα το χρονοδιάγραμμα μετάβασης της βιομηχανίας στην Post-Quantum Κρυπτογραφία (PQC) στο έτος 2029.

Η Google μεταθέτει επίσημα το χρονοδιάγραμμα μετάβασης της βιομηχανίας στην Post-Quantum Κρυπτογραφία (PQC) στο έτος 2029. Η απειλή του Q-Day: Η προετοιμασία αφορά την αποτροπή κατάρρευσης των σημερινών πρωτοκόλλων ασφαλείας, όταν οι κβαντικοί υπολογιστές αποκτήσουν την ισχύ να σπάσουν την κρυπτογράφηση.

Η προετοιμασία αφορά την αποτροπή κατάρρευσης των σημερινών πρωτοκόλλων ασφαλείας, όταν οι κβαντικοί υπολογιστές αποκτήσουν την ισχύ να σπάσουν την κρυπτογράφηση. Τεχνολογική εξέλιξη: Η επίσπευση οφείλεται στην πρόσφατη θεωρητική πρόοδο των "θορυβωδών qubits" (noisy qubits), τα οποία αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά στην παραβίαση αλγορίθμων από ό,τι υπολογιζόταν.

Η επίσπευση οφείλεται στην πρόσφατη θεωρητική πρόοδο των "θορυβωδών qubits" (noisy qubits), τα οποία αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά στην παραβίαση αλγορίθμων από ό,τι υπολογιζόταν. Προτεραιότητα υποδομών: Απαιτείται άμεση θωράκιση των ψηφιακών υπογραφών και των πρωτοκόλλων ταυτοποίησης για την αποτροπή των επιθέσεων "Store-Now-Decrypt-Later" (SNDL).

Η αρχιτεκτονική ασφάλειας του διαδικτύου βασίζεται σε μαθηματικά προβλήματα τα οποία οι σημερινοί κλασικοί υπολογιστές αδυνατούν να επιλύσουν σε ρεαλιστικό χρόνο. Η έλευση της κβαντικής υπολογιστικής ανατρέπει αυτό το δεδομένο.

Η Google, μέσω επίσημης ανακοίνωσης των υπευθύνων ασφαλείας Heather Adkins και Sophie Schmieg, επικαιροποίησε το μοντέλο απειλών της, θέτοντας πλέον το 2029 ως το έτος ορόσημο για την πλήρη μετάβαση στα πρότυπα της Post-Quantum Κρυπτογραφίας (PQC). Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν αποτελεί θεωρητική εκτίμηση, αλλά μια αυστηρή οδηγία προς το ευρύτερο οικοσύστημα των μηχανικών ασφαλείας για την αναβάθμιση των κρυπτογραφικών υποδομών.

Τι είναι η Q-Day και γιατί η Google επισπεύδει τη μετάβαση

Η Q-Day είναι η θεωρητική χρονική στιγμή κατά την οποία ένας κβαντικός υπολογιστής θα διαθέτει την απαραίτητη επεξεργαστική ικανότητα (Cryptographically Relevant Quantum Computer - CRQC) για να διασπάσει τα σύγχρονα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, όπως το RSA. Η Google επισπεύδει το χρονοδιάγραμμα για το 2029, καθώς οι πρόσφατες έρευνες σε συστήματα θορυβωδών qubits καταδεικνύουν ότι η απειλή είναι πλέον άμεση, μετατρέποντας το Q-Day από αόριστο μελλοντικό γεγονός σε υπολογίσιμο τεχνολογικό κίνδυνο.

Η αντίληψη της βιομηχανίας σχετικά με το πότε οι κβαντικοί επεξεργαστές θα αγγίξουν αυτό το επίπεδο απόδοσης έχει αλλάξει δραστικά. Αντί να αναμένουμε τη δημιουργία συστημάτων με δισεκατομμύρια απόλυτα σταθερά (error-corrected) qubits, τα νεότερα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με αισθητά μικρότερους, ατελείς κβαντικούς επεξεργαστές.

Κύρια σημεία τεχνολογικής εξέλιξης

Ανάλυση RSA 2048-bit: Έρευνα του 2025 κατέδειξε ότι ένας ακέραιος RSA 2048-bit μπορεί να παραβιαστεί σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Η παραβίαση δεν απαιτεί τα «ιδανικά» συστήματα του μέλλοντος, αλλά καθίσταται εφικτή με περίπου 1 εκατομμύριο "θορυβώδη" (noisy) qubits.

Μετατόπιση Κινδύνου: Το όριο επικινδυνότητας κατέβηκε από τις επόμενες δεκαετίες στο κλείσιμο της τρέχουσας δεκαετίας (2029).

Η απειλή του Store-Now-Decrypt-Later (SNDL)

Η τεχνική Store-Now-Decrypt-Later περιγράφει τη στρατηγική υποκλοπής και αποθήκευσης κρυπτογραφημένων δεδομένων σήμερα, με αποκλειστικό σκοπό την αποκρυπτογράφησή τους στο μέλλον, όταν οι κβαντικοί υπολογιστές θα είναι διαθέσιμοι. Η προειδοποίηση της Google εστιάζει στο γεγονός ότι η καθυστέρηση υιοθέτησης της PQC αφήνει εκτεθειμένες τις τρέχουσες επικοινωνίες, καθιστώντας υποχρεωτική την άμεση αναβάθμιση.

Ο κίνδυνος του SNDL αφορά πρωτίστως δεδομένα με μακροπρόθεσμη αξία, όπως ιατρικά αρχεία, κρατικά μυστικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία. Εάν ένας κακόβουλος παράγοντας υποκλέψει αυτή τη στιγμή τη ροή δεδομένων ενός τραπεζικού δικτύου, η κρυπτογράφηση λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, τα δεδομένα παραμένουν στους διακομιστές του επιτιθέμενου. Όταν η κβαντική τεχνολογία φτάσει στο απαιτούμενο επίπεδο, τα δεδομένα αυτά θα διαβαστούν κανονικά.

Γι' αυτόν τον λόγο, η Google επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές της, δίνοντας τεράστιο βάρος στις υπηρεσίες ταυτοποίησης και τις ψηφιακές υπογραφές. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εγγυώνται την ακεραιότητα των αναβαθμίσεων λογισμικού αποτελούν κρίσιμο στόχο. Εάν ένας κβαντικός υπολογιστής πλαστογραφήσει μια ψηφιακή υπογραφή, οι επιτιθέμενοι μπορούν να διανείμουν κακόβουλο λογισμικό που θα αναγνωρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα ως απόλυτα νόμιμο και ασφαλές.

Η μετάβαση σε Post-Quantum αλγορίθμους δεν συνεπάγεται απλώς την αλλαγή λίγων γραμμών κώδικα. Απαιτείται ριζική αναδιάρθρωση των βιβλιοθηκών κρυπτογράφησης, δοκιμή των νέων αλγορίθμων για την αποφυγή υπερβολικού υπολογιστικού φόρτου στις τελικές συσκευές και εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ παλαιών και νέων συστημάτων.

Η άποψη του Techgear

Η επίσημη θέση της Google για το 2029 λειτουργεί ως ένα αυστηρό ξυπνητήρι για την παγκόσμια αγορά Πληροφορικής. Σε τοπικό επίπεδο, η συγκεκριμένη είδηση μεταφράζεται σε μια γιγαντιαία τεχνική πρόκληση για τις ελληνικές υποδομές.

Το ψηφιακό οικοσύστημα της Ελλάδας (από το gov.gr και τα πρωτόκολλα διασύνδεσης της ΑΑΔΕ, έως τις υποδομές των συστημικών τραπεζών και τα συστήματα τηλεματικής) στηρίζεται αυτή τη στιγμή σχεδόν αποκλειστικά σε τυπικούς αλγορίθμους RSA και ECC (Elliptic Curve Cryptography). Η πρακτική διαδικασία θα απαιτήσει από τους Έλληνες system administrators και DevOps engineers να επανασχεδιάσουν τον κύκλο ζωής των ψηφιακών πιστοποιητικών (PKI infrastructure). Θα χρειαστεί να διαχειριστούν σημαντικά αυξημένο μέγεθος κλειδιών κρυπτογράφησης, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις (latency) σε συστήματα παλαιότερης γενιάς και IoT συσκευές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας, καθώς και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών, πρέπει να εντάξουν άμεσα το PQC integration στα IT budgets της επόμενης τριετίας. Το 2029 μπορεί να φαίνεται μακριά, αλλά ο κύκλος δοκιμών και πιστοποίησης κρίσιμων τραπεζικών και κυβερνητικών υποδομών διαρκεί συνήθως χρόνια. Το «κβαντικό χρέος» συσσωρεύεται σήμερα, και ο χρόνος για την τεχνική προσαρμογή μόλις άρχισε να μετρά αντίστροφα.