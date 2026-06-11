Η Google παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί τα δεδομένα μας για την εκπαίδευση της AI - Τι επιλογές έχουμε

Σύνοψη

Η Google αντικαθιστά σταδιακά το Web & App Activity με το νέο, πιο εξειδικευμένο Search Services History για υπηρεσίες όπως το Search, Maps, Shopping, Flights, Hotels και Translate.

για υπηρεσίες όπως το Search, Maps, Shopping, Flights, Hotels και Translate. Εισάγεται η νέα ρύθμιση "Save media" , η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν αυτόνομα εάν θα αποθηκεύονται οπτικά και ηχητικά δεδομένα (όπως φωνητικές αναζητήσεις και φωτογραφίες από το Google Lens).

, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν αυτόνομα εάν θα αποθηκεύονται οπτικά και ηχητικά δεδομένα (όπως φωνητικές αναζητήσεις και φωτογραφίες από το Google Lens). Τα αποθηκευμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται πλέον ρητά για την εκπαίδευση των παραγωγικών AI μοντέλων της Google, παραμένοντας ωστόσο αποσυνδεδεμένα από τον λογαριασμό του χρήστη για διάστημα έως και 4 ετών.

της Google, παραμένοντας ωστόσο αποσυνδεδεμένα από τον λογαριασμό του χρήστη για διάστημα έως και 4 ετών. Η διαδικασία βελτιστοποίησης περιλαμβάνει ελέγχους από ανθρώπους αξιολογητές , με την Google να εφαρμόζει ειδικά φίλτρα για την αφαίρεση προσωπικών πληροφοριών.

, με την Google να εφαρμόζει ειδικά φίλτρα για την αφαίρεση προσωπικών πληροφοριών. Στην Ελλάδα και την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, η σταδιακή ενσωμάτωση του νέου πλαισίου απαιτεί την ενεργή επιβεβαίωση των ρυθμίσεων (opt-out), ενώ εξαιρούνται αυστηρά οι εκπαιδευτικοί λογαριασμοί.

Η Google αναδιαμορφώνει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα, εισάγοντας το Search Services History. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά άμεσα τον έλεγχο που έχουν οι χρήστες πάνω στις αναζητήσεις, τα πολυμέσα και την αλληλεπίδρασή τους με τα νέα παραγωγικά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το νέο Search Services History της Google ενοποιεί και αντικαθιστά τον έλεγχο δεδομένων για υπηρεσίες όπως Search, Maps, Shopping, Flights και Translate. Η σημαντικότερη προσθήκη είναι ο διαχωρισμός της καταγραφής πολυμέσων (ήχου και εικόνας), ενώ πλέον η Google δηλώνει ρητά ότι το ιστορικό χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των παραγωγικών AI μοντέλων της, εκτός αν ο χρήστης το απενεργοποιήσει.

Η παραδοσιακή ρύθμιση Web & App Activity δίνει τη θέση της σε ένα πιο εξειδικευμένο περιβάλλον διαχείρισης. Η αναβάθμιση αυτή πραγματοποιείται σταδιακά, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι λογαριασμοί ενδέχεται να βλέπουν ακόμη την παλιά διεπαφή. Η βασική φιλοσοφία της Google στηρίζεται στην προσωποποίηση, αφού το αποθηκευμένο ιστορικό διευκολύνει την επιστροφή σε προηγούμενες αναζητήσεις, βελτιώνει την αυτόματη συμπλήρωση και επιτρέπει τη συνέχιση προηγούμενων συνομιλιών μέσω του AI Mode.

Αποθηκεύει η Google τις φωτογραφίες και τη φωνή μου;

Το πιο κρίσιμο ίσως κομμάτι των νέων ρυθμίσεων αφορά τα αρχεία multimedia, δεδομένου ότι η αλληλεπίδραση μας με τις υπηρεσίες της Google δεν περιορίζεται πλέον σε κείμενο. Όταν ένας χρήστης ανεβάζει μια φωτογραφία στο Google Lens για να αναγνωρίσει ένα προϊόν, όταν χρησιμοποιεί τη φωνητική αναζήτηση, ή όταν καταγράφει ήχο για να εξασκηθεί στην προφορά μιας ξένης γλώσσας μέσω του Google Translate, παράγονται τεράστιοι όγκοι δεδομένων.

Με τη νέα υποκατηγορία Save Media, η Google προσφέρει μια ξεκάθαρη επιλογή. Για να αποθηκευτούν αυτά τα δεδομένα στο λογαριασμό σας, πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: Το Search Services History να είναι ενεργοποιημένο και το κουτάκι Save media να είναι επιλεγμένο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται offline (χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο) θα συγχρονιστούν και θα αποθηκευτούν μόλις η συσκευή επανασυνδεθεί. Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με πολλαπλούς συνδεδεμένους λογαριασμούς, η διασταύρωση δεδομένων στο ιστορικό περιήγησης παραμένει ένας υπαρκτός κίνδυνος, απαιτώντας προσοχή στις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας του προγράμματος περιήγησης.

Πώς χρησιμοποιεί η Google τα δεδομένα για την εκπαίδευση της AI;

Ο πυρήνας της νέας πολιτικής εντοπίζεται στην αναφορά για τη βελτίωση και εκπαίδευση των συστημάτων παραγωγικής AI. Τα ερωτήματα (prompts), οι αντιδράσεις στις απαντήσεις του AI, και τα δεδομένα αναζήτησης τροφοδοτούν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) της εταιρείας.

Η Google διευκρινίζει ότι λαμβάνει αυστηρά μέτρα προστασίας. Πριν οποιοδήποτε δεδομένο χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση ή εξεταστεί από ανθρώπους αξιολογητές, αποσυνδέεται από το προφίλ του εκάστοτε χρήστη, ενώ τα αποπροσωποποιημένα αυτά δεδομένα αποθηκεύονται για διάστημα έως και τεσσάρων ετών. Ο ρόλος των αξιολογητών είναι να εξετάζουν ένα δείγμα αυτών των ερωτημάτων για να διαπιστώσουν εάν οι απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης ήταν ανακριβείς, χαμηλής ποιότητας ή επιβλαβείς, βάσει της πολιτικής ορθής χρήσης. Στη συνέχεια, η Google χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα φίλτρα για να αφαιρεί ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες πριν η ανθρώπινη ανασκόπηση λάβει χώρα. Επιπρόσθετα, εάν το ιστορικό απενεργοποιηθεί, κανένα μελλοντικό δεδομένο δεν θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση AI, εκτός εάν ο χρήστης παρέχει εθελοντικά feedback στην πλατφόρμα.

Διαχείριση λογαριασμών και εξαιρέσεις

Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν επηρεάζει καθολικά όλους τους τύπους λογαριασμών. Αν διαθέτετε λογαριασμό Google μέσω του εργοδότη σας (Google Workspace), ο διαχειριστής του δικτύου (admin) ενδέχεται να χρειαστεί να παραχωρήσει συγκεκριμένες άδειες για να λειτουργήσει πλήρως το Search Services History.

Αντιθέτως, για όσους διαθέτουν λογαριασμό μέσω εκπαιδευτικού ιδρύματος (Google Workspace for Education), η εταιρεία τηρεί μια πολύ πιο αυστηρή γραμμή: τα δεδομένα ιστορικού αναζήτησης δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την εκπαίδευση μοντέλων Generative AI, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη μαθητική και ακαδημαϊκή κοινότητα από ακούσια εκχώρηση δεδομένων. Παράλληλα, δραστηριότητες όπως το Ιστορικό του YouTube ή το Timeline των Χαρτών, παραμένουν ανεξάρτητες και ρυθμίζονται από τα δικά τους ξεχωριστά πάνελ.

Με τη ματιά του Techgear

Η σταδιακή μετάβαση στο Search Services History αποτελεί μια αναμενόμενη προσπάθεια της Google να δημιουργήσει δεξαμενές δεδομένων για τα νέα της συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθώντας παράλληλα να συμμορφωθεί με τις αυστηρές επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (GDPR / Digital Markets Act).

Για τον μέσο χρήστη, η αναβάθμιση αυτή απαιτεί ενεργή συμμετοχή. Καθημερινές συνήθειες, όπως η αναζήτηση ξενοδοχείων στο Google Hotels, ο έλεγχος διαθεσιμότητας προϊόντων στο Google Shopping με τιμολόγηση σε Ευρώ, ή η χρήση του Google Lens για μετάφραση μενού σε εστιατόρια, καταγράφονται πλέον με νέα, πιο ειδικά κριτήρια. Η εισαγωγή του Save media είναι θετική, καθώς αποτρέπει την σιωπηρή αποθήκευση βιομετρικών/φωνητικών δεδομένων και φωτογραφιών.

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους αναγνώστες να μεταβούν άμεσα στη σελίδα "My Google Activity", να ελέγξουν το νέο πλαίσιο "Search Services History" και να απενεργοποιήσουν το "Save media" εάν δεν επιθυμούν τα ηχητικά τους μηνύματα και οι φωτογραφίες τους να ελέγχονται —έστω και ανώνυμα— από τρίτους αξιολογητές για την εκπαίδευση αλγορίθμων.