Τέλος ασυλίας: Η Google κρίνεται συνυπεύθυνη για λάθη στα AI Overviews στη Γερμανία

Σύνοψη

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου έκρινε την Google άμεσα υπεύθυνη για τις ψευδείς πληροφορίες που παράγουν τα AI Overviews.

Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζεται πλέον ως δημιουργός πρωτογενούς περιεχομένου και χάνει την παραδοσιακή ασυλία της απλής μηχανής αναζήτησης.

Ο αλγόριθμος της Google κατηγόρησε λανθασμένα δύο εκδότες του Μονάχου για διαδικτυακές απάτες, συνδυάζοντας δεδομένα από εντελώς διαφορετικές, άσχετες εταιρείες.

Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι το 9% των απαντήσεων του AI περιέχει λάθη, ενώ το 56% των σωστών στοιχείων δεν επιβεβαιώνεται από τις παρατιθέμενες πηγές. Μόλις το 1% των χρηστών κάνει κλικ στα links.

Το γερμανικό δεδικασμένο ανοίγει τον δρόμο για αντίστοιχες νομικές ενέργειες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προστατεύοντας άμεσα επιχειρήσεις και στην Ελλάδα.

Η μετάβαση από την παραδοσιακή αναζήτηση στις παραγωγικές μηχανές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί πρωτοφανείς νομικές προκλήσεις για τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Μέχρι σήμερα, το βασικό επιχειρηματικό και νομικό επιχείρημα των μηχανών αναζήτησης βασιζόταν στον ρόλο τους ως απλοί μεσάζοντες, προβάλλοντας πληροφορίες από τρίτες πηγές χωρίς να φέρουν ευθύνη για την ορθότητά τους. Το συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας ανατρέπεται ριζικά, καθώς η πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Μονάχου αλλάζει πλήρως τα δεδομένα του διαδικτύου, κρίνοντας την Google άμεσα υπόλογη για τα δεδομένα που παράγει ο αλγόριθμος των AI Overviews.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια μεμονωμένη δικαστική διαμάχη μεταξύ εκδοτών και μιας πλατφόρμας, αλλά διαμορφώνει τον πυρήνα του νομολογιακού πλαισίου για τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Η διαφοροποίηση του δικαστηρίου στηρίζεται στο γεγονός ότι τα σύγχρονα συστήματα AI δεν παραθέτουν απλώς συνδέσμους προς τρίτα sites, αλλά συνθέτουν πρωτογενείς, δομημένες απαντήσεις.

Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση του Μονάχου για την Google;

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου απεφάνθη ότι η Google φέρει απόλυτη νομική ευθύνη για τις ψευδείς πληροφορίες των AI Overviews. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά αποτελέσματα, η εταιρεία χαρακτηρίστηκε ως άμεσος παραβάτης, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη της παράγει ανεξάρτητο περιεχόμενο, συνθέτοντας νέες προτάσεις και δικές της δομές, ακυρώνοντας έτσι τη νομική ασυλία των παρόχων αναζήτησης.

Για την πλήρη κατανόηση του τεχνικού και νομικού υποβάθρου, παραθέτουμε τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην επιβολή της προσωρινής διαταγής (injunction) εις βάρος της αμερικανικής εταιρείας:

Η αφετηρία του προβλήματος: Δύο εκδοτικές εταιρείες με έδρα το Μόναχο βρέθηκαν στο στόχαστρο των AI Overviews, τα οποία συνέδεσαν ψευδώς τις επωνυμίες τους με απάτες, συνδρομητικές παγίδες και παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές.

Δύο εκδοτικές εταιρείες με έδρα το Μόναχο βρέθηκαν στο στόχαστρο των AI Overviews, τα οποία συνέδεσαν ψευδώς τις επωνυμίες τους με απάτες, συνδρομητικές παγίδες και παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές. Μηχανισμός παραισθήσεων: Ο αλγόριθμος άντλησε πληροφορίες για εντελώς διαφορετικές, προβληματικές οντότητες και τις απέδωσε στους εναγόντες, δημιουργώντας «λογικές» συνδέσεις που δεν υπήρχαν σε κανένα οργανικό αποτέλεσμα αναζήτησης.

Ο αλγόριθμος άντλησε πληροφορίες για εντελώς διαφορετικές, προβληματικές οντότητες και τις απέδωσε στους εναγόντες, δημιουργώντας «λογικές» συνδέσεις που δεν υπήρχαν σε κανένα οργανικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Η στάση της Google: Μετά την αποστολή εξώδικης δήλωσης από τους θιγόμενους, η εταιρεία δεν προχώρησε σε ικανοποιητική διόρθωση, θεωρώντας πρακτικά τον εαυτό της νομικά άτρωτο.

Μετά την αποστολή εξώδικης δήλωσης από τους θιγόμενους, η εταιρεία δεν προχώρησε σε ικανοποιητική διόρθωση, θεωρώντας πρακτικά τον εαυτό της νομικά άτρωτο. Δομημένη συκοφαντία: Το AI Overview δεν έδωσε απλώς μια ασαφή απάντηση, αλλά παρουσίασε μια πλήρως δομημένη ανάλυση με περίληψη, λίστα με red flags και συμβουλές προς τους καταναλωτές για να αποφύγουν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Η υπεράσπιση της Google και τα στατιστικά αξιοπιστίας

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η υπερασπιστική γραμμή της Google επικεντρώθηκε στην ατομική ευθύνη του χρήστη. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις παρατιθέμενες πηγές και πως είναι κοινώς γνωστό ότι «οι πληροφορίες που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να γίνονται τυφλά αποδεκτές».

Αυτός ο ισχυρισμός έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση με τα δεδομένα χρήσης της τεχνολογίας Gemini. Σύμφωνα με έρευνες οργανισμών, όπως το Pew Research Center, αποδεικνύεται ρεαλιστικά ότι μόλις το 1% των χρηστών κάνει κλικ στις πηγές μετά την ανάγνωση μιας σύνοψης AI. Ο μέσος χρήστης αντιμετωπίζει το AI Overview ως τη μοναδική και οριστική απάντηση στο ερώτημά του (zero-click search).

Παράλληλα, αναλύσεις των New York Times αποκαλύπτουν ότι το 9% των απαντήσεων των AI Overviews είναι απολύτως εσφαλμένο. Με την Google να ανακοινώνει ότι 2 δισεκατομμύρια χρήστες αλληλεπιδρούν με τη λειτουργία κάθε μήνα, προκύπτει ο αριθμός των 24 δισεκατομμυρίων χρηστών ετησίως. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι παράγονται τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια λανθασμένες απαντήσεις τον χρόνο, ένα στατιστικό άκρως συντηρητικό μπροστά στα 16,5 δισεκατομμύρια καθημερινά ερωτήματα συνολικά. Το μεγαλύτερο ζήτημα, ωστόσο, είναι δομικό: το 56% των ορθών απαντήσεων του AI δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από το ακριβές link της πηγής που παραθέτει το σύστημα στο κάτω μέρος της παραγράφου, ακυρώνοντας επί της ουσίας το βασικό επιχείρημα της Google περί «ελέγχου των πηγών» από τους χρήστες.

Πως επηρεάζεται η ελληνική αγορά

Η σημασία της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης υπερβαίνει κατά πολύ τα σύνορα της Γερμανίας. Στην Ελλάδα, το ψηφιακό οικοσύστημα (ηλεκτρονικά καταστήματα, εκδότες, ειδησεογραφικά portals και τοπικές επιχειρήσεις) εξαρτάται συντριπτικά από τη μηχανή αναζήτησης της Google, η οποία κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 95% στις εγχώριες αναζητήσεις. Η νομολογία του Μονάχου δημιουργεί ένα εξαιρετικά ισχυρό νομικό δεδικασμένο, το οποίο εναρμονίζεται με την ευρύτερη ευρωπαϊκή νομοθεσία (όπως το Digital Services Act - DSA) και μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα από ελληνικές νομικές οντότητες.

Εάν ένα AI Overview συνδέσει λανθασμένα ένα ελληνικό e-shop με απάτη ή παρουσιάσει ανακριβή στοιχεία για τα προϊόντα μιας εγχώριας επιχείρησης, οι υπεύθυνοι διαθέτουν πλέον το νομικό πάτημα να στραφούν εναντίον της Google διεκδικώντας άμεσες αποζημιώσεις. Η δικαιολογία περί αυτοματοποιημένου αλγορίθμου δεν υφίσταται μιας και το κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις που πέφτουν θύματα τέτοιων παραισθήσεων μεταφράζεται σε άμεση και ολοκληρωτική απώλεια τζίρου, δεδομένης της εμπιστοσύνης που δείχνει ο Έλληνας καταναλωτής στα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης της Google.

Γιατί η αρχιτεκτονική της AI παράγει λάθη;

Η δημιουργία εσφαλμένων συσχετισμών και παραπληροφόρησης δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό σφάλμα, αλλά ένα εγγενές, δομικό χαρακτηριστικό της τρέχουσας αρχιτεκτονικής των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs). Παρά την ευρεία υιοθέτηση τεχνικών όπως το RAG (Retrieval-Augmented Generation), το οποίο στοχεύει στη γείωση των απαντήσεων σε πραγματικά δεδομένα μέσω εξωτερικών βάσεων, η παραγωγή του κειμένου γίνεται αυστηρά μέσω πιθανολογικής επιλογής λέξεων.

Όταν ο αλγόριθμος επεξεργάζεται σημασιολογικά παρόμοιες οντότητες (για παράδειγμα, δύο επιχειρήσεις στον ίδιο γεωγραφικό χώρο ή με συγγενικό αντικείμενο εργασιών) ο εσωτερικός διανυσματικός χώρος τις τοποθετεί σε πολύ κοντινή απόσταση. Το αποτέλεσμα είναι το μοντέλο να αντλεί αρνητικά δεδομένα (όπως αναφορές για κακές πρακτικές) που ανήκουν στην οντότητα Α, και να τα μεταφέρει στην οντότητα Β. Παράγει έτσι ένα κείμενο που φαίνεται εξαιρετικά φυσικό και πειστικό στον αναγνώστη, αλλά είναι πραγματολογικά ψευδές. Η διαδικασία αυτή δεν διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό ταυτόχρονου fact-checking την ώρα της σύνθεσης των λέξεων, γεγονός που εξηγεί τον λόγο που η Google αδυνατεί τεχνικά να μηδενίσει τα ποσοστά των AI hallucinations.

Η άποψη του Techgear

Παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του Generative Engine Optimization (GEO), οφείλουμε να επισημάνουμε μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια. Όταν μια τεχνολογική πλατφόρμα σταματά να προσφέρει αποκλειστικά συνδέσμους και ξεκινά να δημοσιεύει έτοιμες, πρωτογενείς και δομημένες απαντήσεις, μετατρέπεται αυτόματα σε ψηφιακό εκδότη. Κατά συνέπεια, οφείλει να αναλάβει τις αντίστοιχες, βαριές νομικές και ηθικές ευθύνες που συνοδεύουν αυτή την ιδιότητα. Η πρακτική της μετάθεσης της ευθύνης στον τελικό χρήστη επειδή δήθεν δεν έλεγξε ενδελεχώς την πηγή είναι προφανώς προσχηματική. Το ίδιο το User Interface (UI) των AI Overviews έχει σχεδιαστεί περίτεχνα για να κρατά τον επισκέπτη μέσα στο οικοσύστημα της Google, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για εξωτερικά κλικ.

Η γερμανική δικαιοσύνη διέγνωσε σωστά τη φύση της τεχνολογίας. Αναγνώρισε ότι η συρραφή, η αξιολόγηση και η επαναδιατύπωση δεδομένων συνιστούν παραγωγή νέου περιεχομένου. Για την αγορά του SEO, του e-commerce και της ψηφιακής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, η απόφαση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για αυθεντία και ακρίβεια. Όσο οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης θα πασχίζουν να ξεχωρίσουν την αλήθεια μέσα σε τεράστια σύνολα δεδομένων, η έγκυρη ανθρώπινη τεκμηρίωση και η αυστηρή διασταύρωση πληροφοριών θα παραμένουν η μοναδική θωράκιση ενάντια στον αυτοματοποιημένο παραλογισμό. Γι’ αυτό, καλό θα είναι να προσέχετε ιδιαίτερα από που ενημερώνεστε και να φιλτράρετε σωστά τα αποτελέσματα που σας δίνει πλέον η «εξαιρετική» μηχανή της Google…