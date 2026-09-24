Νέες λειτουργίες στο YouTube: Εξατομικευμένη ροή αναζήτησης, Ask Music και επεισοδιακά Shorts

Σύνοψη

Δημιουργία πλήρως προσαρμοσμένων feeds (Custom Feeds) μέσω γραπτών προτροπών τεχνητής νοημοσύνης για απόλυτα εξατομικευμένη ροή περιεχομένου.

Ενσωμάτωση βιβλιοθήκης GIF στα σχόλια για πιο άμεση έκφραση και υποστήριξη φωνητικής πληκτρολόγησης σχολίων στις εφαρμογές για έξυπνες τηλεοράσεις.

Ομαδοποίηση των Shorts σε επεισοδιακή μορφή με προσαρμοσμένα thumbnails, διευκολύνοντας την παρακολούθηση σύντομων σειρών (microdramas).

Επέκταση των δυνατοτήτων του Ask YouTube με έξυπνες λειτουργίες αγορών, συγκρίσεις προϊόντων και αναγνώριση αντικειμένων που εμφανίζονται στα βίντεο χωρίς ρητή αναφορά.

Προσθήκη των εργαλείων Ask Music και Podcast Lineup στο YouTube Music για δυναμικές πληροφορίες καλλιτεχνών και παραγωγή εβδομαδιαίων ηχητικών προεπισκοπήσεων μέσω GenAI.

Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ζωντανής μεταγλώττισης (Live Auto-Dubbing) που θα ξεκινήσει δοκιμαστικά στις αρχές του 2027, προσφέροντας μετάφραση σε πραγματικό χρόνο για ζωντανές μεταδόσεις.

Η ετήσια εκδήλωση Made by YouTube παρουσίασε μια ιδιαίτερα πλούσια γκάμα νέων εργαλείων και λειτουργιών, τα οποία εστιάζουν στην πρακτική εφαρμογή της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να αναβαθμίσουν την εμπειρία των χρηστών, δίνοντας παράλληλα στους δημιουργούς περιεχομένου διευρυμένες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και εμπορικής αξιοποίησης.

Η πλατφόρμα υιοθετεί πλέον μια βαθιά διαδραστική προσέγγιση που επιτρέπει στους θεατές να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν βίντεο, ξεκινώντας από την πλήρη παραμετροποίηση της αρχικής τους οθόνης έως την άμεση αναζήτηση πληροφοριών και προϊόντων μέσα από τις αγαπημένες τους εκπομπές χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν τον player.

Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη στρατηγική της Google να ενσωματώσει τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) στον πυρήνα των υπηρεσιών της, προσφέροντας λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και αυξάνουν την παραμονή των θεατών στο οικοσύστημα του YouTube. Οι ανακοινώσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της ψυχαγωγίας, από τα εξαιρετικά δημοφιλή Shorts και τον γραπτό σχολιασμό μέχρι τα podcasts, τη μουσική ακρόαση και τις μεγάλες ζωντανές μεταδόσεις.

Τι είναι τα Custom Feeds και πώς λειτουργούν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Τα Custom Feeds του YouTube επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν εξατομικευμένες ροές βίντεο μέσω απλών γραπτών προτροπών τεχνητής νοημοσύνης. Οι θεατές μπορούν να διαμορφώσουν ξεχωριστές καρτέλες στην αρχική τους οθόνη, επιλέγοντας εξειδικευμένο περιεχόμενο με βάση τη διάθεσή τους, ένα αυστηρά καθορισμένο ενδιαφέρον ή ακόμα και μια πολύ συγκεκριμένη θεματολογία ντοκιμαντέρ.

Η υλοποίηση της νέας λειτουργίας πρόκειται να κάνει την εμφάνισή της αρχικά για τους χρήστες στις ΗΠΑ μέσα από τις mobile εφαρμογές, την έκδοση για υπολογιστές αλλά και τις τηλεοράσεις, δημιουργώντας ουσιαστικά ατελείωτα, προσωποποιημένα κανάλια περιεχομένου. Αντί ο χρήστης να βασίζεται αποκλειστικά στον κεντρικό αλγόριθμο προτάσεων που συχνά προωθεί ευρείας κατανάλωσης βίντεο, θα έχει πλέον την ελευθερία να συντάξει ένα prompt του τύπου «δημιούργησε μια ροή με ήρεμα βίντεο αποκατάστασης παλιών αντικειμένων χωρίς μουσική επένδυση». Το σύστημα θα επεξεργάζεται το αίτημα και θα εμφανίζει μια νέα, μόνιμη καρτέλα στην κορυφή της αρχικής σελίδας, δίνοντας τεράστια ευελιξία στην οργάνωση του οπτικού υλικού.

Πώς αλλάζει ο τρόπος αλληλεπίδρασης στα σχόλια και τα επεισοδιακά Shorts;

Το YouTube εισάγει την πλήρη υποστήριξη GIF στα σχόλια μέσω μιας ενσωματωμένης και εκτενούς βιβλιοθήκης, προσφέροντας έναν πιο άμεσο, οπτικό και διασκεδαστικό τρόπο έκφρασης για τους θεατές. Παράλληλα, οι δημιουργοί αποκτούν τη δυνατότητα να ομαδοποιούν τα Shorts τους σε μορφή διαδοχικών επεισοδίων, διευκολύνοντας την παρακολούθηση μικρής διάρκειας σειρών με προσαρμοσμένα thumbnails.

Ο γραπτός λόγος πολλές φορές δεν αρκεί για να αποδώσει τον ενθουσιασμό ή το χιούμορ μιας αντίδρασης, κάτι που οδήγησε τους προγραμματιστές της πλατφόρμας να προσθέσουν την αναζήτηση και ανάρτηση GIF απευθείας από τη mobile εφαρμογή μέσα στο φθινόπωρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η εμπειρία θέασης στις έξυπνες τηλεοράσεις αναβαθμίζεται σημαντικά, καθώς οι θεατές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους για να υπαγορεύουν σχόλια μέσω ενός νέου εργαλείου μετατροπής ομιλίας σε κείμενο, καταργώντας την κουραστική πληκτρολόγηση με το τηλεχειριστήριο.

Στο μέτωπο του κάθετου βίντεο, η προσθήκη των επεισοδιακών Shorts φαίνεται να στοχεύει απευθείας στη ραγδαία αναπτυσσόμενη τάση των microdramas (εξαιρετικά σύντομες σειρές μυθοπλασίας), επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθεί με τη σωστή χρονολογική σειρά τα αγαπημένα του κλιπ χωρίς να χάνεται μέσα στον χαοτικό αλγόριθμο της ροής.

Ποιες νέες δυνατότητες φέρνει η λειτουργία Ask YouTube για ηλεκτρονικές αγορές;

Η επέκταση της λειτουργίας Ask YouTube ενσωματώνει πλέον έξυπνες επιλογές αγορών, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να ζητούν πίνακες σύγκρισης, αναλυτικές αξιολογήσεις και προτάσεις για διάφορα προϊόντα που εμφανίζονται στην οθόνη, ακόμα και αν ο ίδιος ο δημιουργός του βίντεο δεν τα έχει αναφέρει ρητά στο περιεχόμενό του.

Η μετατροπή του βίντεο σε έναν απρόσκοπτο χώρο ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί προτεραιότητα για τη διοίκηση της υπηρεσίας, η οποία πλέον αξιοποιεί την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζει οπτικά αντικείμενα εντός του καρέ. Οι χρήστες μπορούν να ρωτήσουν το ενσωματωμένο chatbot για τα ακουστικά που φοράει ένας vlogger ή το πληκτρολόγιο που διακρίνεται στο φόντο ενός setup, και το σύστημα θα επιστρέψει άμεσα σχετικούς συνδέσμους αγοράς, κριτικές και συγκριτικά στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω chatbot διατηρεί τη μνήμη της συνομιλίας καθώς ο χρήστης μεταβαίνει από την οθόνη αναζήτησης στον κεντρικό player, προσφέροντας μια συνεχή και αδιάκοπη ροή επικοινωνίας.

Με ποιους τρόπους βελτιώνεται το YouTube Music και η ανακάλυψη Podcasts;

Μέσω του νέου εργαλείου Ask Music, οι συνδρομητές του YouTube Music αποκτούν πρόσβαση σε διαδραστικές πληροφορίες καλλιτεχνών και δυναμική προσαρμογή λιστών αναπαραγωγής βάσει φυσικής γλώσσας. Αντίστοιχα, το νέο εργαλείο Podcast Lineup δημιουργεί εξατομικευμένες εβδομαδιαίες ακουστικές προεπισκοπήσεις με τη βοήθεια της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό νέων εκπομπών.

Η ανακάλυψη νέου ήχου περνά σε ένα πιο διαδραστικό στάδιο, καθώς το Ask Music θα λειτουργεί ως ένας έξυπνος βοηθός κατά τη διάρκεια της ακρόασης, εμφανίζοντας επιπλέον στοιχεία για τον καλλιτέχνη σε πραγματικό χρόνο, θυμίζοντας σε μεγάλο βαθμό μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή της τηλεοπτικής εποχής του Pop-Up Video. Το Podcast Lineup επιχειρεί να λύσει το μόνιμο πρόβλημα του υπερκορεσμού των εκπομπών, προσφέροντας στους premium χρήστες μικρά, στοχευμένα ηχητικά αποσπάσματα που εξηγούν τον λόγο για τον οποίο αξίζει να αφιερώσουν τον χρόνο τους στο εκάστοτε προτεινόμενο επεισόδιο, προσφέροντας μια εξαιρετικά λειτουργική, hands-free εμπειρία, ιδανική για ακρόαση κατά την οδήγηση ή την άσκηση.

Πότε θα είναι διαθέσιμη η ζωντανή μεταγλώττιση (Live Auto-Dubbing) και ποιος ο αντίκτυπος στους δημιουργούς;

Το YouTube σχεδιάζει να δοκιμάσει εκτεταμένα το εργαλείο αυτόματης ζωντανής μεταγλώττισης (Live Auto-Dubbing) στις αρχές του 2027, ξεκινώντας αρχικά με πλήρη υποστήριξη για την Αγγλική και την Ισπανική γλώσσα. Κύριος στόχος είναι η κατάρριψη των αυστηρών γλωσσικών περιορισμών στις ζωντανές μεταδόσεις και η διευκόλυνση των δημιουργών να διευρύνουν κατακόρυφα το παγκόσμιο κοινό τους.

Η άμεση μετάφραση της φωνής ενός streamer σε πραγματικό χρόνο προσδίδει μια πρωτοφανή δυναμική στα μεγάλα διαδικτυακά γεγονότα, τους διαγωνισμούς ηλεκτρονικών αθλημάτων και τις ζωντανές ανταποκρίσεις. Αν και η δοκιμαστική φάση περιορίζεται σε δύο μόνο γλώσσες λόγω της τεράστιας πολυπλοκότητας που κρύβει η σωστή απόδοση της χροιάς, του συναισθήματος και της προφοράς, η τελική παγκόσμια διάθεση θα επιτρέψει σε κανάλια μέσου μεγέθους να ανταγωνιστούν για ένα κοινό που παραδοσιακά αγνοούσαν. Παράλληλα, το YouTube επιβεβαίωσε την επέκταση των αποκλειστικών δικαιωμάτων ροής για το φεστιβάλ μουσικής Coachella μέχρι το 2030.