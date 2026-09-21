Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ στην Google από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρακολούθηση τοποθεσίας

Σύνοψη

Πρόστιμο ύψους 403 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Google από την Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC).

Η απόφαση αφορά εκτεταμένες παραβιάσεις του κανονισμού GDPR σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας των Ευρωπαίων πολιτών, καλύπτοντας το διάστημα από τον Μάιο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2020.

Οι υπηρεσίες που βρέθηκαν στο νομικό στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών περιλαμβάνουν τη Δραστηριότητα Ιστού και Εφαρμογών (Web & App Activity), το Ιστορικό Τοποθεσίας (Location History) και την Ακρίβεια Τοποθεσίας (Location Accuracy).

Η αμερικανική εταιρεία υποχρεούται πλέον να εναρμονιστεί πλήρως με τους κανόνες εντός προθεσμίας έξι μηνών, ενώ από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι επίμαχες λειτουργίες αφορούν παλαιότερες πολιτικές που έχουν ήδη αναβαθμιστεί.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων παραμένει ένα από τα πιο ακανθώδη και διαρκή ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC) ανακοίνωσε την επιβολή τεράστιου διοικητικού προστίμου ύψους 403 εκατομμυρίων ευρώ στην Google Ireland Limited.

Η απόφαση προκύπτει μετά από μια εκτεταμένη έρευνα που ξεκίνησε με αυτεπάγγελτη πρωτοβουλία της αρχής τον Φεβρουάριο του 2020, αντανακλώντας τις βαθιές ανησυχίες γύρω από τις ψηφιακές πρακτικές των τεχνολογικών κολοσσών. Η αφορμή δόθηκε από μια σειρά συντονισμένων καταγγελιών που κατατέθηκαν από αρκετές ευρωπαϊκές οργανώσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του BEUC (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών).

Το βάρος της έρευνας αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειριζόταν καθημερινά τα δεδομένα τοποθεσίας των απλών χρηστών, εγείροντας σοβαρά και θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητα των πολύπλοκων αλγοριθμικών πρακτικών της με τις αυστηρές επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Ποιος είναι ο λόγος του προστίμου των 403 εκατομμυρίων ευρώ;

Η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε το πρόστιμο για παραβιάσεις του GDPR μεταξύ Μαΐου 2018 και Φεβρουαρίου 2020. Οι πολλαπλές παραβάσεις αφορούν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων μέσω των ρυθμίσεων «Δραστηριότητα Ιστού και Εφαρμογών», «Ιστορικό Τοποθεσίας» και «Ακρίβεια Τοποθεσίας».

Η χρονική περίοδος που τέθηκε κάτω από το ρυθμιστικό μικροσκόπιο των αρχών ξεκινά ακριβώς από την κρίσιμη ημερομηνία εφαρμογής του GDPR, δηλαδή την 25η Μαΐου 2018, και εκτείνεται έως τις 4 Φεβρουαρίου 2020.

Η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων αναλαμβάνει παραδοσιακά τον ρόλο της Επικεφαλής Εποπτικής Αρχής για την πλειοψηφία των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, καθώς οι ευρωπαϊκές τους έδρες εδρεύουν στο Δουβλίνο, γεγονός που συγκεντρώνει όλο το βάρος των ευρωπαϊκών ερευνών στην ιρλανδική πρωτεύουσα. Οι οργανωμένες καταγγελίες είχαν αρχικά κατατεθεί τον Νοέμβριο του 2018 από οργανώσεις σε επτά διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, βασιζόμενες κυρίως στην πολύμηνη και αναλυτική έρευνα του Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών σχετικά με τις δαιδαλώδεις ψηφιακές μεθόδους της εταιρείας.

Το εκτενές πόρισμα ανέδειξε τον αμφιλεγόμενο τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός διεπαφής της πλατφόρμας κατεύθυνε τεχνηέντως τους ανυποψίαστους χρήστες προς την ενεργοποίηση των αόρατων λειτουργιών παρακολούθησης, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη έως και πρακτικά ακατόρθωτη την ουσιαστική κατανόηση των μακροπρόθεσμων συνεπειών για την ιδιωτικότητά τους. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή έκρινε τελεσίδικα ότι οι αδιαφανείς πρακτικές αντιβαίνουν τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, επιβάλλοντας παράλληλα μια εξαιρετικά αυστηρή προθεσμία έξι μηνών στην εταιρεία προκειμένου να εναρμονίσει πλήρως τις εσωτερικές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων με το νομικό πλαίσιο.

Η τελική απόφαση υπογράφεται από τους Επιτρόπους Προστασίας Δεδομένων Dr Des Hogan, Dale Sunderland και Niamh Sweeney, καταγράφοντας ρητά και κατηγορηματικά την αποτυχία της εταιρείας να επιδείξει επαρκή συμμόρφωση προς την αρχή της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της ξεκάθαρης διαφάνειας.

Πώς λειτουργούν οι τρεις ρυθμίσεις παρακολούθησης;

Οι μηχανισμοί συλλογής γεωγραφικών στοιχείων βασίζονται ουσιαστικά σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Το Ιστορικό Τοποθεσίας καταγράφει τις διαδρομές μέσω συμβατών συσκευών δημιουργώντας έναν ιδιωτικό χάρτη, η Δραστηριότητα Ιστού και Εφαρμογών συλλέγει δεδομένα περιήγησης από διάφορες υπηρεσίες, ενώ η Ακρίβεια Τοποθεσίας βελτιώνει το στίγμα του Android πέραν του απλού δορυφορικού GPS.

Η Δραστηριότητα Ιστού και Εφαρμογών (Web & App Activity) αποτελεί μια κεντρική ρύθμιση λογαριασμού που παραμένει διαθέσιμη αποκλειστικά στους εγγεγραμμένους κατόχους λογαριασμών, συγκεντρώνοντας τεράστιους όγκους μεταδεδομένων. Όταν η λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη, το σύστημα επεξεργάζεται αδιάκοπα πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα των χρηστών σε πλήθος ιστοσελίδων και συνεργαζόμενων εφαρμογών, αντλώντας προσωπικά δεδομένα όπως το εκτενές ιστορικό περιήγησης, τις προσωπικές αναζητήσεις στο κεντρικό οικοσύστημα, καθώς και τα ακριβή δεδομένα τοποθεσίας τη στιγμή της αλληλεπίδρασης.

Το Ιστορικό Τοποθεσίας (Location History), από την άλλη πλευρά, έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί ακατάπαυστα τη γεωγραφική θέση των χρηστών εφόσον φέρουν μαζί τους τις συμβατές κινητές συσκευές τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν ανοιχτή την εφαρμογή των χαρτών. Ο πολύπλοκος αλγόριθμος εξάγει διαρκώς συμπεράσματα για τις τοποθεσίες που επισκέφθηκε συχνά ο χρήστης, τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε, τον χρόνο παραμονής σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος και τις ακριβείς διαδρομές που ακολούθησε ανάμεσα στις στάσεις της ημέρας. Η υποκείμενη λειτουργία αξιοποιεί το λεγόμενο "Timeline" (Χρονολόγιο) για να προβάλει έναν αυστηρά ιδιωτικό χάρτη, ο οποίος αποθηκεύει τα γεωγραφικά ίχνη των συνδεδεμένων συσκευών ακόμη και τις ώρες που δεν χρησιμοποιείται ενεργά καμία απολύτως υπηρεσία της πλατφόρμας.

Παράλληλα, το πολυσυζητημένο χαρακτηριστικό της Ακρίβειας Τοποθεσίας (Location Accuracy) ενσωματώνεται βαθιά στο ίδιο το λειτουργικό σύστημα Android, επιτρέποντας στις εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως να προσδιορίζουν το στίγμα τους με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με τα παραδοσιακά δεδομένα που προσφέρει η απλή μονάδα εντοπισμού GPS. Η διεργασία επιτυγχάνεται μέσω της διαρκούς σάρωσης των κοντινών δικτύων, λειτουργώντας ανεξάρτητα από το εάν ο τελικός χρήστης διατηρεί ενεργό λογαριασμό στις κεντρικές υπηρεσίες της εταιρείας.

Τι αναφέρει η απόφαση για τη διαφάνεια και τη διατήρηση δεδομένων;

Η ρυθμιστική αρχή διαπίστωσε μέσα από την έρευνα ότι οι χρήστες δεν είχαν την παραμικρή επίγνωση της συλλογής των δεδομένων τους για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης. Παράλληλα, η πλατφόρμα διατηρούσε τα δεδομένα τοποθεσίας για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναγκαίο, επιδεινώνοντας τη δραματική απώλεια ελέγχου από την πλευρά των ανυποψίαστων καταναλωτών.

Ο Αναπληρωτής Επίτροπος Graham Doyle προσέφερε μια απόλυτα ξεκάθαρη εικόνα για τη σοβαρή έκταση της παραβίασης, εξηγώντας με λεπτομέρειες ότι τα δεδομένα τοποθεσίας μπορούν σίγουρα να αποφέρουν πρακτικά οφέλη στην καθημερινή εμπειρία περιήγησης, αλλά ταυτόχρονα εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους επειδή αποκαλύπτουν αυστηρά ιδιωτικές πτυχές της ζωής ενός ατόμου. Εξαιτίας των σχεδιαστικών παραλείψεων και της ελλιπούς ενημέρωσης, εκατομμύρια χρήστες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα αγνοούσαν παντελώς ότι το καθημερινό τους γεωγραφικό στίγμα χρησιμοποιούνταν αθόρυβα στο παρασκήνιο με απώτερο σκοπό την προβολή εξαιρετικά εξατομικευμένων διαφημίσεων ή την εξαγωγή βαθύτερων συμπερασμάτων για τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.

Το ήδη τεράστιο πρόβλημα οξύνθηκε περαιτέρω από την εντελώς αδικαιολόγητη διατήρηση των λεπτομερών αρχείων για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, στερώντας κάθε μορφή ουσιαστικού ελέγχου επί του ψηφιακού τους αποτυπώματος. Οι συγκεκριμένες ψηφιακές πρακτικές ενίσχυσαν το αίσθημα αδιαφάνειας στο ευρωπαϊκό ψηφιακό οικοσύστημα, υπονομεύοντας ευθέως τη θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού κανονισμού που απαιτεί ρητή, ξεκάθαρη και πλήρως κατανοητή συγκατάθεση για οποιαδήποτε μορφή πολύπλοκης επεξεργασίας.

Η απάντηση της εταιρείας και το ιστορικό των ευρωπαϊκών ποινών

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε άμεσα ότι η εκδικαζόμενη υπόθεση αφορά αποκλειστικά παλαιότερες πρακτικές, επισημαίνοντας τις νέες λειτουργίες αυτόματης διαγραφής που εισήχθησαν το 2019. Το τρέχον πρόστιμο αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη ποινή βάσει του GDPR, ακολουθώντας την ποινή-ρεκόρ του 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ που επιβλήθηκε στη Meta το 2023.

Αντιδρώντας στην επίσημη ανακοίνωση του προστίμου, εκπρόσωπος της Google τοποθετήθηκε δημόσια μέσω της εφημερίδας Irish Examiner, προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις εντυπώσεις υποστηρίζοντας ότι η αρνητική απόφαση αφορά αποκλειστικά «ιστορικές πολιτικές», οι οποίες έχουν ήδη αναβαθμιστεί και εκσυγχρονιστεί εκ βάθρων. Η επίσημη γραμμή υπεράσπισης τονίζει ότι από το 2019 έχουν προστεθεί στο κεντρικό μενού βελτιωμένοι έλεγχοι αυτόματης διαγραφής δεδομένων, δίνοντας θεωρητικά στον τελικό καταναλωτή περισσότερα εργαλεία για να διαχειριστεί την ευαίσθητη ψηφιακή του ιδιωτικότητα.

Το ποσό των 403 εκατομμυρίων ευρώ τοποθετεί την ποινή στην τέταρτη υψηλότερη θέση της σχετικής λίστας με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη θεσμοθέτηση του GDPR, καταδεικνύοντας τη διαρκή αυστηροποίηση της στάσης των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Στην απόλυτη κορυφή αυτής της λίστας παραμένει ακλόνητη η συντριπτική ποινή του 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ που είχε επιβληθεί στη Meta το 2023 για την παράνομη μεταφορά προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών στους κεντρικούς servers των ΗΠΑ.

Η εταιρεία πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αυστηρό χρονικό περιθώριο έξι μηνών, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές και νομικές προσαρμογές που απαιτεί αμετάκλητα η ιρλανδική ρυθμιστική αρχή.