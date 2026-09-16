Νέες φωνητικές δυνατότητες AI με τα Gemini 3.8 Live και Gemini 3.5 Transcribe

Σύνοψη

Η Google ανακοίνωσε τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3.8 Live και 3.8 Live Extended Thinking, τα οποία προσφέρουν προηγμένη φωνητική αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξη 97 γλωσσών.

Ενσωματώνουν δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας λογικών βημάτων (multi-step reasoning) και εκτέλεσης εργασιών στο παρασκήνιο χωρίς να διακόπτεται η συνομιλία με τον τελικό χρήστη.

Το νέο μοντέλο Gemini 3.5 Transcribe εξασφαλίζει μετατροπή ομιλίας σε κείμενο με ποσοστό λάθους (WER) μόλις 4.0% κατά τη ζωντανή μετάδοση και 2.6% σε αρχεία ήχου.

Τα εργαλεία είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω του Gemini Live API, του Google AI Studio και του οικοσυστήματος Workspace, με εξαιρετικά χαμηλή χρέωση για την ανάπτυξη εταιρικών εφαρμογών.

Η εξέλιξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στη φωνητική αλληλεπίδραση περνά πλέον σε ένα σαφώς πιο απαιτητικό στάδιο, καθώς η Google προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια των νέων μοντέλων Gemini 3.8 Live και Gemini 3.8 Live Extended Thinking.

Πρόκειται για προηγμένα AI εργαλεία, τα οποία απευθύνονται τόσο στον τελικό καταναλωτή, μέσω της ενσωμάτωσής τους στο οικοσύστημα παραγωγικότητας της εταιρείας, όσο και στους προγραμματιστές που επιθυμούν να αναπτύξουν φωνητικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων με δυνατότητες άμεσης λογικής επεξεργασίας.

Παράλληλα με την κυκλοφορία αυτών των εκδόσεων, διατέθηκε ευρέως το εξειδικευμένο μοντέλο Gemini 3.5 Transcribe, το οποίο εστιάζει αποκλειστικά στη μεταγραφή ήχου σε κείμενο προσφέροντας ασυναγώνιστα ποσοστά ακρίβειας.

Οι σημερινές ανακοινώσεις δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών για τον ήχο, διευκολύνοντας την ανάπτυξη ψηφιακών βοηθών που συμπεριφέρονται πιο φυσικά από ποτέ, κατανοούν πολύπλοκα αιτήματα, και λειτουργούν παράλληλα ως αναλυτές δεδομένων χωρίς να προκαλούν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον άνθρωπο.

Τι είναι τα νέα μοντέλα Gemini 3.8 Live και πώς λειτουργούν;

Τα Gemini 3.8 Live και 3.8 Live Extended Thinking είναι προηγμένα μοντέλα διαλόγου τεχνητής νοημοσύνης που αναλύουν ταυτόχρονα φωνητικές εντολές και οπτικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Εκτελούν πολύπλοκες λειτουργίες και κλήσεις API στο παρασκήνιο, διατηρούν ομαλή ροή επικοινωνίας και υποστηρίζουν άμεση αναγνώριση 97 γλωσσών, καταγράφοντας κορυφαίες επιδόσεις στο Artificial Analysis Speech to Speech Index.

Βασικά χαρακτηριστικά των νέων μοντέλων:

Ασύγχρονη κλήση συναρτήσεων: Τα συστήματα επικοινωνούν με εξωτερικές βάσεις δεδομένων (APIs) και επεξεργάζονται βαριές εργασίες, την ίδια ακριβώς στιγμή που συνεχίζουν να μεταδίδουν φωνητικές απαντήσεις στον χρήστη αδιάκοπα.

Τα συστήματα επικοινωνούν με εξωτερικές βάσεις δεδομένων (APIs) και επεξεργάζονται βαριές εργασίες, την ίδια ακριβώς στιγμή που συνεχίζουν να μεταδίδουν φωνητικές απαντήσεις στον χρήστη αδιάκοπα. Οπτικό πλαίσιο σε πραγματικό χρόνο: Η συνομιλία λαμβάνει υπόψη της τα οπτικά δεδομένα που προβάλλονται μέσω μιας κάμερας, επιτρέποντας στον ψηφιακό βοηθό να κατανοεί το φυσικό περιβάλλον και να δίνει λύσεις βασισμένες στην εικόνα που έχει απέναντί του.

Η συνομιλία λαμβάνει υπόψη της τα οπτικά δεδομένα που προβάλλονται μέσω μιας κάμερας, επιτρέποντας στον ψηφιακό βοηθό να κατανοεί το φυσικό περιβάλλον και να δίνει λύσεις βασισμένες στην εικόνα που έχει απέναντί του. Εκτεταμένη πολυγλωσσική υποστήριξη 97+ γλωσσών: Πραγματοποιείται αυτόματη ανίχνευση και μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη ακόμα και στο μέσο μιας πρότασης, διατηρώντας απόλυτη συνέπεια στην προφορά του ψηφιακού εκφωνητή.

Πραγματοποιείται αυτόματη ανίχνευση και μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη ακόμα και στο μέσο μιας πρότασης, διατηρώντας απόλυτη συνέπεια στην προφορά του ψηφιακού εκφωνητή. Εξαιρετική αλφαριθμητική ακρίβεια: Μειώνονται δραματικά τα σφάλματα κατά την υπαγόρευση ή ανάγνωση κωδικών επιβεβαίωσης, αριθμών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και πολύπλοκων τεχνικών προδιαγραφών.

Η υπεροχή του Gemini 3.8 Live Extended Thinking στις σύνθετες ροές εργασίας

Εκεί που το βασικό μοντέλο 3.8 Live εστιάζει στην ταχύτητα απόκρισης και την αποδοτικότητα κόστους για την ανάπτυξη εφαρμογών ευρείας κλίμακας, η έκδοση Extended Thinking δημιουργήθηκε ειδικά για να καλύψει αυστηρές επιχειρησιακές ανάγκες που προϋποθέτουν πολυεπίπεδη αναλυτική σκέψη. Το εξειδικευμένο αυτό μοντέλο κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στον ανεξάρτητο δείκτη Speech to Speech Quality Index επιτυγχάνοντας συνολικό σκορ 82.6, ενώ ταυτόχρονα πρωτοπορεί στην επιτυχή ολοκλήρωση εργασιών με ποσοστό 68.6% στο απαιτητικό τ-Voice benchmark και 35.1% στο Sierra τ-Voice-banking benchmark, όπου η ακρίβεια στις τραπεζικές συναλλαγές παίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο.

Αντί να παγώνει τη συνομιλία περιμένοντας την ολοκλήρωση μιας χρονοβόρας έρευνας στα εσωτερικά έγγραφα ενός οργανισμού, το Extended Thinking χρησιμοποιεί ανθρώπινα λεκτικά σημάδια, ενημερώνοντας τον χρήστη με φράσεις που προσδίδουν φυσικότητα στον διάλογο, προκειμένου να διατηρείται ζωντανή η διάδραση καθ' όλη τη διάρκεια της αναζήτησης. Οι προγραμματιστές της Google έδειξαν εντυπωσιακά παραδείγματα των δυνατοτήτων του συστήματος, όπως την ικανότητα του λογισμικού να αναλύει μια ζωντανή παρτίδα σκάκι μέσω βίντεο συμβουλεύοντας τον παίκτη για τις επόμενες κινήσεις του, ή τη δυνατότητα να μετατρέπει πρόχειρα χειρόγραφα σχέδια σε πλήρως λειτουργικό κώδικα React με βάση τις προφορικές οδηγίες που λαμβάνει εκείνη τη στιγμή.

Στο περιβάλλον του Google Workspace, οι συνδρομητές του προγράμματος AI Pro θα δουν αυτά τα χαρακτηριστικά να ενσωματώνονται σταδιακά μέσα από λειτουργίες όπως τα Docs Live, Gmail Live και Keep Live, μεταμορφώνοντας πλήρως τον τρόπο που δημιουργούμε έγγραφα, απαντάμε σε επαγγελματικά μηνύματα και οργανώνουμε τα προσωπικά μας αρχεία.

Απόλυτη ακρίβεια μεταγραφής με το νέο μοντέλο Gemini 3.5 Transcribe

Πέρα από τα ισχυρά μοντέλα διαλόγου, η Google παρουσίασε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα του Gemini 3.5 Transcribe, ενός εξελιγμένου συστήματος μετατροπής προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο το οποίο επιλύει χρόνια προβλήματα των αντίστοιχων τεχνολογιών υπαγόρευσης. Το μοντέλο μεταγραφής καταφέρνει να μειώσει το ποσοστό εσφαλμένων λέξεων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο του 4.0% κατά την επεξεργασία ζωντανής μετάδοσης ροής, ενώ σε περιπτώσεις αναπαραγωγής στατικών αρχείων ήχου το ποσοστό λάθους πέφτει στο εντυπωσιακό 2.6%. Το σύστημα διαχειρίζεται απρόσκοπτα 85 και πλέον γλώσσες, αναγνωρίζοντας αστραπιαία την αλλαγή γλώσσας από τον ομιλητή ακόμα και εντός της ίδιας παραγράφου, χωρίς να απαιτείται απολύτως καμία χειροκίνητη ρύθμιση από την πλευρά του χρήστη.

Οι προγραμματιστές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν το λογισμικό με λίστες που περιέχουν έως και 1.000 προσαρμοσμένους όρους, εξασφαλίζοντας τη σωστή γραφή εξειδικευμένης ιατρικής ή τεχνικής ορολογίας, εταιρικών επωνυμιών και σπάνιων τοπικών ιδιωματισμών. Ένα εξίσου κρίσιμο χαρακτηριστικό αποτελεί η έξυπνη λειτουργία απομαγνητοφώνησης που ενσωματώνει το μοντέλο, η οποία αναλαμβάνει να αφαιρέσει αυτόματα τους δισταγμούς της φωνής, να αυτοδιορθώσει τα συντακτικά σφάλματα έκφρασης και να παραδώσει ένα τελικό κείμενο έτοιμο προς ανάγνωση ή άμεση δημοσίευση. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την επεξεργασία μεγάλων αρχείων ήχου διάρκειας έως και μίας ώρας, παρέχοντας δομημένες και απόλυτα ακριβείς χρονοσημάνσεις, καθώς και λεπτομερή διαχωρισμό μεταξύ διαφορετικών ομιλητών στον ίδιο χώρο.

Προσβασιμότητα εργαλείων για προγραμματιστές και επίπεδα ασφαλείας

Η Google προχωρά στην ευρεία διάθεση όλων αυτών των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Gemini Live API, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύναψη ισχυρών συνεργασιών με κορυφαίες πλατφόρμες του κλάδου, όπως είναι οι Agora, Fishjam, LiveKit, LangChain, Pipecat και Vercel. Το οικοσύστημα πλατφορμών αναλαμβάνει να διαχειριστεί το βαρύ τεχνικό φορτίο των υποδομών ζωντανής μετάδοσης πολυμέσων, προσφέροντας στους μηχανικούς λογισμικού την ευελιξία να επικεντρωθούν αποκλειστικά στον σχεδιασμό και την τελειοποίηση της εμπειρίας του τελικού χρήστη.

Το κόστος λειτουργίας και ενσωμάτωσης των νέων μοντέλων Gemini 3.8 Live έχει διατηρηθεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα με τη βασική χρέωση να ορίζεται στα $0.005 ανά λεπτό εισερχόμενου ήχου και στα $0.018 ανά λεπτό εξερχόμενου ήχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεύθυνη χρήση αυτών των ισχυρών συστημάτων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, κάθε δευτερόλεπτο ήχου που παράγεται από τα μοντέλα της Google φέρει υποχρεωτικά το αόρατο υδατογράφημα SynthID. Η τεχνολογία αυτή εγγυάται την ιχνηλασιμότητα του συνθετικού οπτικοακουστικού υλικού εμποδίζοντας την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και διατηρώντας τον έλεγχο στις ολοένα και πιο αληθοφανείς τεχνολογίες deepfake.