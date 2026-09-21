Νέο Googlebook με ενσωματωμένο Gemini: Τιμή από $899 και οι λειτουργίες AI που ξεχωρίζουν

Σύνοψη

Το Googlebook λειτουργεί ως φυσική προέκταση του smartphone σας, προσφέροντας άμεσο συγχρονισμό ειδοποιήσεων, ασύρματη μεταφορά αρχείων και δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών Android απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς καμία καθυστέρηση.

Εξοπλισμένο με προηγμένο επεξεργαστή αρχιτεκτονικής ARM βελτιστοποιημένο ειδικά για on-device εκτέλεση μοντέλων μηχανικής μάθησης, οθόνη υψηλής ανάλυσης για ξεκούραστη πολύωρη χρήση και ποιοτικά υλικά κατασκευής που δικαιολογούν την κατηγορία τιμής του.

Φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίπεδο του λειτουργικού συστήματος μέσα από καινοτόμα εργαλεία όπως το Magic Pointer για άμεση ανάλυση περιεχομένου και το Rambler για την έξυπνη μετατροπή της φωνητικής υπαγόρευσης σε δομημένο κείμενο.

Η βασική έκδοση κοστίζει $899 και περιλαμβάνει 12 μήνες συνδρομής στο Google AI Pro με 5TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud, συνοδευόμενη από την εντυπωσιακή δέσμευση της Google για 10 χρόνια εγγυημένων αναβαθμίσεων λογισμικού.

Η επίσημη ανακοίνωση του Googlebook επιβεβαιώνει την πρόθεση της Google να δημιουργήσει ένα laptop που δεν βασίζεται απλώς σε ένα ελαφρύ λειτουργικό σύστημα, αλλά αξιοποιεί την ισχύ του hardware για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και απολύτως διασυνδεδεμένη εμπειρία χρήσης.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη μιας συσκευής που γεφυρώνει οριστικά το χάσμα ανάμεσα στους υπολογιστές και τα smartphones, τοποθετώντας τον χρήστη στο κέντρο ενός έξυπνου οικοσυστήματος όπου τα δεδομένα και οι εφαρμογές ρέουν απρόσκοπτα από τη μία οθόνη στην άλλη. Αντί να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην προσθήκη ψηφιακών βοηθών, η Google επανασχεδίασε την αρχιτεκτονική του συστήματος ώστε το hardware και το software να συνεργάζονται αρμονικά για την τοπική επεξεργασία απαιτητικών διεργασιών τεχνητής νοημοσύνης.

Σχεδιασμός και τεχνικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν το AI

Η κατασκευή του Googlebook αποπνέει αμέσως την αίσθηση μιας premium συσκευής, αξιοποιώντας ανθεκτικά κράματα αλουμινίου και ανακυκλωμένα υλικά που εξασφαλίζουν χαμηλό βάρος χωρίς να θυσιάζουν τη στιβαρότητα του πλαισίου. Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας προσαρμοσμένος επεξεργαστής νέας γενιάς, ο οποίος έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα την ταχύτατη και αποδοτική εκτέλεση πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών που απαιτούνται από τα τοπικά μοντέλα του Gemini.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στον υπολογιστή να διατηρεί χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας και να προσφέρει εξαιρετική αυτονομία μπαταρίας, ακόμα και όταν ο χρήστης εκτελεί απαιτητικές εργασίες παραγωγικότητας ή επεξεργάζεται πολυμεσικό υλικό. Η ενσωμάτωση άφθονης μνήμης RAM υψηλής ταχύτητας κρίθηκε επιβεβλημένη για την υποστήριξη του Gemini Spark, το οποίο παραμένει ενεργό στο παρασκήνιο καταναλώνοντας ελάχιστους πόρους προκειμένου να ολοκληρώνει εργασίες ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η οθόνη υψηλής ευκρίνειας διαθέτει κορυφαία χρωματική πιστότητα και υψηλή φωτεινότητα, καθιστώντας την ιδανική για επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα που χρειάζονται ακρίβεια στην απεικόνιση των projects τους.

Η απόλυτη σύνδεση με το οικοσύστημα του Android

Εκεί που το Googlebook πραγματικά ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό είναι η βαθιά και πολυεπίπεδη ενσωμάτωσή του με τα smartphones που τρέχουν το λειτουργικό σύστημα Android, μετατρέποντας τις δύο συσκευές σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας. Με την πρώτη κιόλας σύνδεση, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο βελτιωμένο Phone Hub, το οποίο επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του κινητού τηλεφώνου απευθείας από την οθόνη του υπολογιστή. Οι ειδοποιήσεις, τα γραπτά μηνύματα και οι κλήσεις συγχρονίζονται ακαριαία, δίνοντας τη δυνατότητα απάντησης μέσω του πληκτρολογίου χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνετε τα χέρια σας από τον υπολογιστή. Η κοινή χρήση αρχείων γίνεται πιο διαισθητική από ποτέ χάρη στο βελτιστοποιημένο σύστημα ασύρματης μεταφοράς, επιτρέποντας το drag-and-drop φωτογραφιών ή εγγράφων από το τηλέφωνο στον υπολογιστή με ελάχιστη καθυστέρηση.

Επιπλέον, η δυνατότητα απομακρυσμένης εκτέλεσης εφαρμογών επιτρέπει το άνοιγμα αποκλειστικών εφαρμογών του Android σε ένα προστατευμένο παράθυρο μέσα στο περιβάλλον του Googlebook, εξασφαλίζοντας πως δεν θα χάσετε ποτέ την πρόσβαση στα αγαπημένα σας εργαλεία ή στα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κινητή σας συσκευή. Το καθολικό πρόχειρο (universal clipboard) συμπληρώνει την εμπειρία, καθώς οτιδήποτε αντιγράφετε στο κινητό σας είναι άμεσα διαθέσιμο για επικόλληση σε οποιοδήποτε έγγραφο επεξεργάζεστε στο laptop.

Επαναστατικές λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης

Το λογισμικό αποτελεί τον πραγματικό πρωταγωνιστή της νέας συσκευής, εισάγοντας καινοτομίες που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των επαναλαμβανόμενων κινήσεων μέσω του Magic Pointer, μιας λειτουργίας που αναλύει ταχύτατα κείμενο και εικόνες στο σημείο ακριβώς που βρίσκεται ο κέρσορας του ποντικιού. Ένας απλός χειρισμός αρκεί για να καλέσει το Gemini και να ζητήσει τη μεταφορά δεδομένων από μια στατική ιστοσελίδα απευθείας στο Google Calendar ή την άμεση αξιολόγηση ενός ύποπτου email για κακόβουλο περιεχόμενο.

Αντίστοιχα, το εργαλείο Rambler αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κρατάμε σημειώσεις, αφού κατανοεί το πλαίσιο της φωνητικής υπαγόρευσης και μετατρέπει τις ακατάστατες σκέψεις σε οργανωμένο κείμενο με δομημένα bullet points, αγνοώντας τους δισταγμούς και επιτρέποντας την απρόσκοπτη εναλλαγή γλωσσών σε πραγματικό χρόνο. Για τους χρήστες που αναζητούν απόλυτη παραμετροποίηση, το Create My Widget προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας μικροεφαρμογών μέσω απλών περιγραφών κειμένου, ενώ οι προγραμματιστές αποκτούν πρόσβαση στο Google Antigravity και σε ένα πλήρες τερματικό Linux για την ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποιώντας προηγμένα εργαλεία agentic coding.

Διαθεσιμότητα

Στα $899, η τιμή κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη αν συνυπολογίσουμε το ισχυρό hardware, την ετήσια συνδρομή Google AI Pro με τα 5TB cloud storage και, κυρίως, την πρωτοφανή δέσμευση για 10 χρόνια αναβαθμίσεων λογισμικού που εκτοξεύει την αξία μεταπώλησης και τη μακροβιότητα της συσκευής. Το μοναδικό αρνητικό για την ελληνική αγορά είναι η απουσία της χώρας μας από το αρχικό κύμα διαθεσιμότητας τον Οκτώβριο, γεγονός που σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στραφούν σε ανεπίσημα κανάλια εισαγωγής.