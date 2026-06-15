Χάρτης μυκήτων: Ο υπόγειος ιστός των 110 τετράκις εκατ. χλμ που ελέγχει το παγκόσμιο κλίμα

Σύνοψη

Ερευνητές χαρτογράφησαν για πρώτη φορά το παγκόσμιο δίκτυο δενδρόμορφων μυκορριζικών (AM) μυκήτων, το οποίο εκτείνεται σε 110 τετράκις εκατομμύρια χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Το συγκεκριμένο δίκτυο δεσμεύει περίπου 4 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11% των παγκόσμιων εκπομπών από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η επιστημονική ομάδα της SPUN χρησιμοποίησε μοντέλα μηχανικής μάθησης και συστήματα ρομποτικής απεικόνισης, αναλύοντας δεδομένα από 16.000 δείγματα εδάφους παγκοσμίως.

Στις εντατικά καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις, η πυκνότητα του δικτύου καταγράφεται μειωμένη κατά 50%, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την ποιότητα των εδαφών σε περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα, όπως ο ελληνικός γεωργικός τομέας.

Το 40% της υποδομής αυτών των μυκήτων εντοπίζεται σε λειμώνες, οικοσυστήματα που συγκαταλέγονται στα λιγότερο προστατευόμενα παγκοσμίως, με το 95% των hotspots βιοποικιλότητας να βρίσκεται εκτός ζωνών προστασίας.

Η κατανόηση των βιολογικών δομών που υποστηρίζουν τη ζωή στον πλανήτη συχνά εστιάζει αποκλειστικά σε όσα είναι ορατά στην επιφάνεια. Παρόλα αυτά, η νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science αποδεικνύει πως η πραγματική υποδομή της βιόσφαιρας βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας.

Ερευνητές από την Εταιρεία για την Προστασία των Υπόγειων Δικτύων (SPUN), σε συνεργασία με το ινστιτούτο AMOLF, παρουσίασαν τον πρώτο παγκόσμιο χάρτη των δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων (Arbuscular Mycorrhizal fungi - AM). Πρόκειται για ένα δίκτυο ασύλληπτων διαστάσεων, το οποίο λειτουργεί ως το υπόγειο κυκλοφορικό σύστημα του πλανήτη, ρυθμίζοντας τον κύκλο του άνθρακα, την παροχή θρεπτικών συστατικών στα φυτά και την ανθεκτικότητα των χερσαίων οικοσυστημάτων.

Ποια είναι η έκταση και ο ρόλος του παγκόσμιου δικτύου μυκήτων;

Το παγκόσμιο υπόγειο δίκτυο δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων εκτείνεται σε μήκος 110 τετράκις εκατομμυρίων χιλιομέτρων, δεσμεύοντας 4 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 ετησίως. Η δομή αυτή περιέχει 300 μεγατόνους άνθρακα (4-6 φορές τη μάζα όλων των ανθρώπων) και παρέχει στο 70% των φυτικών ειδών απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, λειτουργώντας ως ο βασικότερος ρυθμιστής της παγκόσμιας κλιματικής ισορροπίας.

Αναλυτικά δεδομένα και μηχανισμός λειτουργίας

Οι δενδρόμορφοι μυκορριζικοί μύκητες αναπτύσσουν άμεσες συμβιωτικές σχέσεις με την πλειονότητα των φυτών της Γης. Μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, τα φυτά παράγουν άνθρακα, τον οποίο διοχετεύουν στο ριζικό τους σύστημα. Οι μύκητες, ως ανταπόδοση, απορροφούν αυτόν τον άνθρακα και προσφέρουν στα φυτά νερό και κρίσιμα θρεπτικά συστατικά, όπως ο φώσφορος, καλύπτοντας συχνά πάνω από το 80% των αναγκών του φυτού. Οι νηματοειδείς υφές αυτών των μυκήτων επεκτείνουν την επιφάνεια απορρόφησης του ριζικού συστήματος των φυτών έως και 100 φορές, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά αποδοτικό δίκτυο ανταλλαγής πόρων κάτω από την επιφάνεια.

Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα που παραθέτει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Dr. Justin Stewart (SPUN), η κλίμακα των μικροοργανισμών αυτών ξεπερνά κάθε προηγούμενη εκτίμηση. Ένα και μόνο κουταλάκι του γλυκού υγιούς εδάφους μπορεί να περιέχει έως και 10 μέτρα μυκητιακού ιστού. Το συνολικό μήκος του δικτύου προσεγγίζει σχεδόν το ένα δισεκατομμύριο φορές την απόσταση μεταξύ της Γης και του Ήλιου, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη ενιαία βιολογική υποδομή παγκοσμίως.

Η τεχνολογία πίσω από τη χαρτογράφηση: Machine Learning και Ρομποτική

Η δημιουργία του Mycorrhizal Infrastructure Map κατέστη εφικτή αποκλειστικά χάρη στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών υπολογιστικής ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν μετρήσεις από 16.000 εδαφικούς πυρήνες από διάφορες περιοχές του πλανήτη, καλύπτοντας ερήμους, τούνδρες και δασικά οικοσυστήματα. Λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας λήψης δειγμάτων από κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε εξειδικευμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης. Τα συγκεκριμένα συστήματα τροφοδοτήθηκαν με περιβαλλοντικές μεταβλητές προκειμένου να προβλέψουν την ακριβή πυκνότητα των μυκητιακών δικτύων σε μη χαρτογραφημένες γεωγραφικές ζώνες, εξαιρώντας από το μοντέλο μόνο τους παγετώνες και περιοχές με μη επαρκή πρωτογενή δεδομένα.

Παράλληλα, στο ερευνητικό ινστιτούτο βιοφυσικής AMOLF, αναπτύχθηκαν εξελιγμένα συστήματα ρομποτικής απεικόνισης, τα οποία ανέλυσαν τη συμπεριφορά περισσότερων από 300.000 ζωντανών μυκητιακών υφών σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Όπως εξηγεί ο συν-επικεφαλής συγγραφέας, Dr. Corentin Bisot, η χρήση απεικόνισης υψηλής ανάλυσης επιτρέπει πλέον στην επιστημονική κοινότητα να παρατηρήσει με ακρίβεια τους μηχανισμούς μεταφοράς θρεπτικών συστατικών. Προηγούμενες αναλύσεις της ίδιας ομάδας κατέδειξαν ότι η ταχύτητα ροής του άνθρακα μέσα στο ζωντανό δίκτυο φτάνει τα 120 μικρόμετρα ανά δευτερόλεπτο — ρυθμός που, αν κλιμακωνόταν σε ανθρώπινα μεγέθη, θα ισοδυναμούσε με ταχύτητα μετακίνησης 400 χιλιομέτρων την ώρα.

Η απειλή της εντατικής γεωργίας και τα δεδομένα για την Ελλάδα

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα της μελέτης επικεντρώνεται στις αγροτικές περιοχές. Στις εκτάσεις εντατικής γεωργίας, η πυκνότητα των μυκητιακών δικτύων καταγράφεται μειωμένη κατά 50% σε σύγκριση με τα άγρια οικοσυστήματα. Τα αραιωμένα δίκτυα αποδυναμώνουν δραματικά την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί άνθρακα, να ανακυκλώνει θρεπτικά στοιχεία και να αντέχει στο έντονο περιβαλλοντικό στρες.

Αυτό το εύρημα είναι άμεσα εφαρμόσιμο και μετρήσιμο στην ελληνική αγορά και πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, η γεωργία παραδοσιακά υποστηρίζεται από εντατικές μεθόδους βαθιάς άροσης και εκτεταμένη χρήση χημικών λιπασμάτων σε κρίσιμες παραγωγικές ζώνες. Η σοβαρή υποβάθμιση του υπόγειου μυκητιακού δικτύου σε αυτά τα εδάφη μεταφράζεται σε άμεση απώλεια φυσικής γονιμότητας.

Συνεπώς, προκύπτει μεγαλύτερη απαίτηση για ακριβές εξωτερικές εισροές (λιπάσματα, νερό) και δραματική αύξηση της ευπάθειας των καλλιεργειών στις ακραίες συνθήκες ξηρασίας που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο. Η μετάβαση προς πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας, οι οποίες διατηρούν την ακεραιότητα του υπεδάφους, κρίνεται τεχνολογικά και περιβαλλοντικά επιβεβλημένη.

Προστασία oικοσυστημάτων και ανοιχτά δεδομένα

Η μελέτη καταρρίπτει επίσης αρκετές θεωρίες σχετικά με τα σημεία συγκέντρωσης της μεγαλύτερης βιομάζας αυτών των οργανισμών. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι το 40% της υποδομής των AM μυκήτων εδράζεται στους λειμώνες. Παρά την τεράστια οικολογική τους λειτουργία, οι λειμώνες παραμένουν από τα λιγότερο προστατευόμενα οικοσυστήματα παγκοσμίως, αντιμετωπίζοντας ρυθμούς μετατροπής σε αγροτικές εκτάσεις τέσσερις φορές ταχύτερους από τα δάση. Η Dr. Toby Kiers, εκτελεστική διευθύντρια της SPUN, επισημαίνει ότι το 95% των hotspots βιοποικιλότητας των μυκορριζικών μυκήτων βρίσκεται εκτός επίσημων προστατευόμενων περιοχών.

Για την αξιοποίηση αυτών των ευρημάτων, η ομάδα συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή Moritz Stefaner, δημιουργώντας τον διαδραστικό χάρτη Mycorrhizal Infrastructure Map. Πρόκειται για μια δυναμική πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων η οποία προσφέρει γεωχωρικές εκτιμήσεις για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο χερσαίας έκτασης, προσφέροντας σε κυβερνήσεις εργαλεία τηλεπισκόπησης και παρακολούθησης της εδαφικής υγείας υψηλής ακρίβειας.

Με τη ματιά του Techgear

Η πλήρης χαρτογράφηση του παγκόσμιου δικτύου μυκήτων συνιστά κορυφαίο παράδειγμα για το πώς η τεχνολογία αιχμής και συγκεκριμένα η σύγκλιση της μηχανικής μάθησης, των αλγορίθμων πρόβλεψης και της ρομποτικής μικρο-απεικόνιση, έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει δομικά στοιχεία του πλανήτη που ήταν κυριολεκτικά αόρατα. Τα δεδομένα από το ινστιτούτο AMOLF και το SPUN μεταφέρουν τη βιολογία στο πεδίο της αυστηρής ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.

Η επεξεργασία εκατοντάδων χιλιάδων περιβαλλοντικών μεταβλητών για τη δημιουργία ενός μοντέλου που περιγράφει 110 τετράκις εκατομμύρια χιλιόμετρα ιστού, αποτελεί επίτευγμα ανάλυσης δεδομένων εξαιρετικά υψηλής πολυπλοκότητας.