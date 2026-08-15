ChatGPT: Έρχονται διαφημίσεις στους δωρεάν χρήστες στην Ελλάδα

Σύνοψη

Έναρξη προβολής διαφημίσεων στην Ελλάδα για τους χρήστες των δωρεάν πακέτων Free και Go εντός του τρέχοντος μήνα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της εταιρείας.

Πλήρης εξαίρεση των επί πληρωμή συνδρομητικών προγραμμάτων (Plus, Pro, Enterprise, Business και Education), τα οποία παραμένουν απολύτως απαλλαγμένα από χορηγούμενο περιεχόμενο.

Αρχική προβολή αποκλειστικά μη προσωποποιημένων διαφημίσεων, οι οποίες θα βασίζονται αυστηρά στο τρέχον θέμα της εκάστοτε συνομιλίας, τη γενική γεωγραφική τοποθεσία και τον τύπο της χρησιμοποιούμενης συσκευής.

Απαίτηση ρητής συγκατάθεσης (opt-in) εκ μέρους του χρήστη προτού η πλατφόρμα προχωρήσει στην ενεργοποίηση προσωποποιημένων διαφημίσεων βάσει προηγούμενων αλληλεπιδράσεων.

Καμία απολύτως επίδραση των εμπορικών μηνυμάτων στις οργανικές παραγόμενες απαντήσεις του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, οι οποίες διατηρούν την πλήρη ανεξαρτησία τους.

Αυστηρή προστασία του απορρήτου των χρηστών, με τους διαφημιζόμενους να λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο συγκεντρωτικά στατιστικά απόδοσης, χωρίς καμία απολύτως πρόσβαση στο ιστορικό, τις μνήμες ή τα προσωπικά δεδομένα.

Η OpenAI προχωρά στην επίσημη ενσωμάτωση διαφημιστικών μηνυμάτων για τους χρήστες των δωρεάν πακέτων Free και Go στην Ελλάδα, ξεκινώντας τη διάθεση εντός του τρέχοντος μήνα. Τα χορηγούμενα μηνύματα δεν θα είναι αρχικά προσωποποιημένα, αλλά θα επιλέγονται με βάση το άμεσο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης, ενώ οι συνδρομητές των πακέτων Plus, Pro, Business, Enterprise και Education εξαιρούνται πλήρως από το νέο μοντέλο νομισματοποίησης της πλατφόρμας.

Η ανακοίνωση της OpenAI για την ένταξη εμπορικών μηνυμάτων στο περιβάλλον διεπαφής του ChatGPT σηματοδοτεί την αναμενόμενη μετάβαση της πλατφόρμας προς ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, ικανό να υποστηρίξει τα τεράστια λειτουργικά κόστη που απαιτούνται για τη συνεχή εξυπηρέτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το πρόσφατο ενημερωτικό email που άρχισε να αποστέλλεται στους Έλληνες χρήστες της υπηρεσίας, η αλλαγή αυτή τίθεται σε εφαρμογή άμεσα, φέρνοντας το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε πρόσφατα σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, απευθείας στην εγχώρια αγορά. Η συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις προηγμένες δυνατότητες της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης θα παραμείνει ανοιχτή για το ευρύ κοινό που δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να αναβαθμίσει τον λογαριασμό του σε κάποιο από τα διαθέσιμα συνδρομητικά πλάνα, μετακυλίοντας το βάρος της χρηματοδότησης των servers στους διαφημιζόμενους.

Ο μηχανισμός υλοποίησης των διαφημίσεων έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζοντας μια σταδιακή προσέγγιση που διαχωρίζει την απλή συμφραστική στόχευση από την πλήρη εξατομίκευση. Στην πρώτη φάση της ανάπτυξης του προγράμματος στην Ελλάδα, τα διαφημιστικά μηνύματα που θα προβάλλονται στους λογαριασμούς Free και Go δεν θα είναι προσωποποιημένα, εξασφαλίζοντας ένα βασικό επίπεδο ανωνυμίας για τον τελικό χρήστη. Αντιθέτως, ο αλγόριθμος επιλογής της εκάστοτε διαφήμισης θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από εξαιρετικά περιορισμένες πληροφορίες, αντλώντας δεδομένα μόνο από το τρέχον θέμα της ενεργής συνομιλίας, τη γενική γεωγραφική τοποθεσία του χρήστη και τον τύπο της συσκευής από την οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση. Η εταιρεία τονίζει κατηγορηματικά ότι τα δεδομένα από προηγούμενες συζητήσεις ή οι αποθηκευμένες πληροφορίες στη λειτουργία μνήμης (memories) του συστήματος δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αρχική στόχευση αυτών των εμπορικών καταχωρήσεων.

Σε ένα δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του διαφημιστικού της οικοσυστήματος, η OpenAI σκοπεύει να προσφέρει τη δυνατότητα μετάβασης σε ένα πιο προσωποποιημένο μοντέλο προβολής, το οποίο ωστόσο θα διέπεται από αυστηρούς κανόνες ρητής συγκατάθεσης. Προτού ξεκινήσει η εξατομίκευση των διαφημίσεων, το σύστημα θα ζητήσει από τους χρήστες να επιλέξουν ενεργά (opt-in) εάν επιθυμούν να βλέπουν εμπορικά μηνύματα τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.

Εφόσον ο χρήστης παρέχει τη σχετική έγκριση, η πλατφόρμα θα αρχίσει να αξιοποιεί πρόσθετες πληροφορίες που παραμένουν αυστηρά εντός του κλειστού περιβάλλοντος του ChatGPT, αναλύοντας τις αλληλεπιδράσεις με προηγούμενες διαφημίσεις ή ευρύτερα στοιχεία από το ιστορικό των συνομιλιών, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την τελική εμπειρία. Ακόμα και σε αυτό το σενάριο, ωστόσο, το περιβάλλον ελέγχου παραμένει πλήρως προσβάσιμο, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους και να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις εξατομίκευσης ανά πάσα στιγμή μέσα από το κεντρικό μενού ελέγχου απορρήτου της εφαρμογής.

Το κρισιμότερο στοιχείο αυτής της μετάβασης, το οποίο αποτελεί και τον βασικό πυλώνα διατήρησης της αξιοπιστίας του συστήματος στα μάτια του κοινού, εντοπίζεται στην απόλυτη ανεξαρτησία των παραγόμενων οργανικών απαντήσεων από τα χορηγούμενα μηνύματα. Η ενσωμάτωση των διαφημίσεων δεν επηρεάζει, δεν αλλοιώνει και δεν κατευθύνει σε κανένα απολύτως επίπεδο το κείμενο που συντάσσει η τεχνητή νοημοσύνη προς απάντηση των ερωτημάτων (prompts) που δέχεται. Η διεπαφή του χρήστη (User Interface) έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε εμπορική καταχώρηση να επισημαίνεται με απόλυτη σαφήνεια και να διαχωρίζεται οπτικά, με τη χρήση ειδικών πλαισίων και ενδείξεων "Sponsored", αποτρέποντας οποιαδήποτε πιθανότητα σύγχυσης του χρήστη μεταξύ του οργανικού αποτελέσματος και του πληρωμένου περιεχομένου.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η αρχιτεκτονική διαμοιρασμού πληροφοριών της εταιρείας παραμένει εξαιρετικά συντηρητική, διασφαλίζοντας ότι το ιστορικό των συνομιλιών δεν θα μετατραπεί σε εμπορεύσιμο προϊόν προς τρίτους. Οι συνεργαζόμενοι διαφημιζόμενοι δεν αποκτούν καμία απολύτως πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, ούτε λαμβάνουν τη δυνατότητα ανάγνωσης των συνομιλιών ή των εξατομικευμένων προτιμήσεων που έχουν αποθηκευτεί στις μνήμες του μοντέλου. Τα δεδομένα που παραχωρούνται στις επιχειρήσεις που αγοράζουν διαφημιστικό χώρο εντός του ChatGPT περιορίζονται αυστηρά σε ανωνυμοποιημένες, συνολικές και συγκεντρωτικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά την απόδοση των καμπανιών τους, καταγράφοντας μετρικές όπως ο συνολικός αριθμός των προβολών ή το ποσοστό των κλικ (Click-Through Rate).

Η πολιτική της εταιρείας προνοεί επίσης για την πλήρη προστασία των επαγγελματιών και των συνδρομητών που βασίζονται στην πλατφόρμα για την καθημερινή τους εργασία. Οι χρήστες που διατηρούν ενεργή συνδρομή σε οποιοδήποτε από τα επί πληρωμή προγράμματα του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των βαθμίδων Plus, Pro, Enterprise, Business και Education, εξαιρούνται εξ ολοκλήρου από την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων, διατηρώντας μια καθαρή, ανεμπόδιστη και εστιασμένη εμπειρία χρήσης, ανάλογη των οικονομικών τους προσδοκιών από την υπηρεσία. Η ταυτόχρονη επικαιροποίηση της Πολιτικής Απορρήτου, η οποία γνωστοποιήθηκε μέσω του σχετικού email, έρχεται να νομιμοποιήσει αυτές τις αλλαγές, περιγράφοντας με νομική σαφήνεια τον τρόπο λειτουργίας του νέου μοντέλου και τα εργαλεία ελέγχου που τίθενται στη διάθεση του κοινού.