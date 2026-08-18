Σύνοψη

Η OpenAI ξεκινά την παγκόσμια διάθεση του ChatGPT for Teens , το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα ως προεπιλογή για όλους τους χρήστες που ταυτοποιούνται ή δηλώνουν ηλικία κάτω των 18 ετών.

, το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα ως προεπιλογή για όλους τους χρήστες που ταυτοποιούνται ή δηλώνουν ηλικία κάτω των 18 ετών. Εισάγεται η βασική λειτουργία Study Mode , η οποία αντί να παρέχει απευθείας λύσεις στις σχολικές εργασίες, καθοδηγεί τον μαθητή μέσω της Σωκρατικής μεθόδου, θέτοντας ερωτήματα που τον βοηθούν να ανακαλύψει μόνος του την απάντηση.

, η οποία αντί να παρέχει απευθείας λύσεις στις σχολικές εργασίες, καθοδηγεί τον μαθητή μέσω της Σωκρατικής μεθόδου, θέτοντας ερωτήματα που τον βοηθούν να ανακαλύψει μόνος του την απάντηση. Το σύστημα έχει εμπλουτιστεί με δυνατότητα παραγωγής εξειδικευμένων επεξηγηματικών γραφικών για περισσότερα από 300 επιστημονικά αντικείμενα, καλύπτοντας θεματικές από τα μαθηματικά ολοκληρώματα μέχρι τις φάσεις της σελήνης και την κυτταρική μίτωση.

Το γλωσσικό μοντέλο υφίσταται αυστηρούς δομικούς περιορισμούς, καθώς του απαγορεύεται πλέον να παρουσιάζεται ως «φίλος», να υπονοεί ότι διαθέτει ανθρώπινα συναισθήματα ή να προσομοιώνει καταστάσεις ενσυναίσθησης.

Η πλατφόρμα ενσωματώνει προηγμένα εργαλεία για τους γονείς, όπως τον καθορισμό ωρών κοινής ησυχίας (Quiet Hours) και την αποστολή άμεσων ειδοποιήσεων εντός μίας ώρας σε περιπτώσεις συζητήσεων που αφορούν αυτοτραυματισμό ή διατροφικές διαταραχές.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τις έντονες νομικές και κοινωνικές πιέσεις που ακολούθησαν το τραγικό περιστατικό της απώλειας του 16χρονου Adam Raine, η OpenAI προχωρά στην ευρύτερη και πιο ουσιαστική αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι ανήλικοι χρήστες αλληλεπιδρούν με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη της παγκόσμιας διάθεσης του ChatGPT for Teens, μιας ειδικά διαμορφωμένης εκδοχής του δημοφιλούς chatbot, η οποία ενσωματώνει αυστηρούς αλγοριθμικούς περιορισμούς, προηγμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και ουσιαστικές δυνατότητες γονικού ελέγχου. Η μετάβαση στο νέο περιβάλλον δεν απαιτεί κάποια ενέργεια από την πλευρά του χρήστη, καθώς το σύστημα θα μεταφέρει αυτόματα στην ειδική αυτή κατηγορία όσους αλγοριθμικά εντοπίζονται ή έχουν ήδη δηλώσει πως είναι κάτω των 18 ετών, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση: Το Study Mode και η Σωκρατική Μέθοδος

Το Study Mode αποτελεί τη νέα προεπιλεγμένη εκπαιδευτική λειτουργία του ChatGPT για τους εφήβους, η οποία λειτουργεί ως ψηφιακός καθοδηγητής υιοθετώντας τη Σωκρατική μέθοδο, προκειμένου να διακόψει την πρακτική της άμεσης παροχής έτοιμων απαντήσεων και να ωθήσει τον μαθητή στην κατανόηση της διαδικασίας επίλυσης.

Σύμφωνα με την Lauren Jonas, επικεφαλής του τμήματος Youth and Families της OpenAI, ο στόχος του οργανισμού είναι να μετατρέψει το ChatGPT από ένα εργαλείο αυτοματοποιημένης διεκπεραίωσης εργασιών σε έναν διαδραστικό εκπαιδευτικό εταίρο. Το Study Mode, το οποίο δοκιμάστηκε εκτενώς σε ελεγχόμενες μελέτες καταγράφοντας σημαντικά οφέλη στην ακαδημαϊκή απόδοση των συμμετεχόντων, μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες μέσω της επιλογής «Study Hours». Εάν ο μαθητής προσπαθήσει να παρακάμψει τη διαδικασία ζητώντας απευθείας τη λύση, ο αλγόριθμος είναι πλέον εκπαιδευμένος να αναγνωρίζει την πρόθεση και να ανακατευθύνει ευγενικά τη συζήτηση πίσω στην αναλυτική σκέψη.

Βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής αναβάθμισης:

Δυναμική παραγωγή γραφικών: Το σύστημα υποστηρίζει την άμεση δημιουργία οπτικών βοηθημάτων για πάνω από 300 πολύπλοκες ακαδημαϊκές έννοιες, οπτικοποιώντας από πολύπλοκα μαθηματικά ολοκληρώματα μέχρι βιολογικές διεργασίες όπως η μίτωση.

Το σύστημα υποστηρίζει την άμεση δημιουργία οπτικών βοηθημάτων για πάνω από 300 πολύπλοκες ακαδημαϊκές έννοιες, οπτικοποιώντας από πολύπλοκα μαθηματικά ολοκληρώματα μέχρι βιολογικές διεργασίες όπως η μίτωση. Αυτόματη αναγνώριση παράκαμψης: Ο αλγόριθμος εντοπίζει μοτίβα γλώσσας που υποδεικνύουν την προσπάθεια του χρήστη να αποφύγει την προσωπική μελέτη και προσαρμόζει άμεσα το επίπεδο βοήθειας, αρνούμενος την πλήρη συγγραφή κειμένων ή την απευθείας λύση εξισώσεων.

Ο αλγόριθμος εντοπίζει μοτίβα γλώσσας που υποδεικνύουν την προσπάθεια του χρήστη να αποφύγει την προσωπική μελέτη και προσαρμόζει άμεσα το επίπεδο βοήθειας, αρνούμενος την πλήρη συγγραφή κειμένων ή την απευθείας λύση εξισώσεων. Καθοδηγούμενα prompts: Προσαρμοσμένες ερωτήσεις εισαγωγής που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη του χρήστη, οι οποίες έχουν αυστηρά μαθησιακό προσανατολισμό και ανανεώνονται συνεχώς με βάση το γνωστικό επίπεδο.

Ασφάλεια και ψηφιακά όρια: Τέλος στην ανθρωπομορφική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η OpenAI επιβάλλει στοχευμένα όρια στην αλληλεπίδραση των εφήβων με την Τεχνητή Νοημοσύνη, απαγορεύοντας ρητά στο γλωσσικό μοντέλο να παρουσιάζεται ως άνθρωπος-συνομιλητής ή να εκφράζει συναισθηματική ταύτιση, προστατεύοντας τους ευάλωτους χρήστες από την ανάπτυξη ψευδαισθησιακών δεσμών με το λογισμικό.

Η αποτροπή του ανθρωπομορφισμού αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους πυλώνες του νέου περιβάλλοντος. Το μοντέλο εμποδίζεται αλγοριθμικά από το να χρησιμοποιεί λέξεις όπως «φίλος» για να περιγράψει τον εαυτό του, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να υπενθυμίζει συχνά τη μηχανική του φύση. Η εταιρεία έχει επίσης πολλαπλασιάσει τις αυτόματες ειδοποιήσεις για τη λήψη διαλειμμάτων, καθιστώντας σαφές στον ανήλικο χρήστη πως δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ή αναγκαιότητα για άμεση απόκριση στο σύστημα.

Παράλληλα, οι δυνατότητες παραμετροποίησης της εμφάνισης παραμένουν, προσφέροντας επιλογές όπως τα θεματικά wallpapers, όμως έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να διατηρούνται τα σαφή όρια μεταξύ ενός χρηστικού ψηφιακού εργαλείου και μιας προσομοιωμένης ανθρώπινης σχέσης.

Γονικός έλεγχος, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και Human-in-the-Loop

Η αρχιτεκτονική του ελέγχου εστιάζει στην ενεργή, αλλά διακριτική, συμμετοχή των γονέων. Μέσα από τους συνδεδεμένους λογαριασμούς, οι κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ψηφιακές περιόδους αποσύνδεσης (Quiet Hours), διασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη ανάπαυση του μαθητή χωρίς την απόσπαση προσοχής που προκαλεί η συνεχής πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι η αναβάθμιση του συστήματος ειδοποιήσεων προστασίας. Ενώ προηγουμένως η OpenAI είχε ξεκινήσει την εφαρμογή ειδοποιήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων περί βίαιων απειλών, το νέο πρωτόκολλο επεκτείνεται δραστικά για να καλύψει δείγματα σοβαρού αυτοτραυματισμού και συζητήσεις που αφορούν διατροφικές διαταραχές. Όταν οι αλγόριθμοι ασφαλείας εντοπίσουν επικίνδυνα μοτίβα συζήτησης, το ιστορικό δεν αποστέλλεται απλώς αυτοματοποιημένα.

Κάθε τέτοια συνομιλία αξιολογείται από αποκλειστικό, εξειδικευμένο ανθρώπινο προσωπικό (human-in-the-loop) εντός των κεντρικών γραφείων της εταιρείας. Αν η αξιολόγηση επιβεβαιώσει την ανησυχία, οι γονείς λαμβάνουν άμεση ειδοποίηση μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εσωτερικού μηνύματος στην εφαρμογή, με την OpenAI να στοχεύει στην ολοκλήρωση αυτού του κύκλου εντός μόλις μίας ώρας από την αρχική εισαγωγή κειμένου.