Το ChatGPT ενσωματώνει εικονική δοκιμή ρούχων και λειτουργία αποθήκευσης προϊόντων

Σύνοψη

Η OpenAI επεκτείνει τις δυνατότητες αγορών του ChatGPT προσθέτοντας τη λειτουργία εικονικής δοκιμής (Virtual Try-On) για ρούχα και αξεσουάρ.

Οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν μια φωτογραφία τους ή ένα screenshot ενός ρούχου, και το σύστημα προσαρμόζει ρεαλιστικά το ένδυμα στο σώμα τους μέσω του αναβαθμισμένου μοντέλου παραγωγής εικόνων ChatGPT Images 2.5.

Εισάγεται η επιλογή Favorites (Αγαπημένα), επιτρέποντας την αποθήκευση προϊόντων και παραγόμενων εικόνων δοκιμής στο ChatGPT Library, με δυνατότητα οργάνωσης σε φακέλους.

Η λειτουργία προσφέρει καλύτερο φυσικό φωτισμό και διατήρηση των χαρακτηριστικών του προσώπου, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό με τις αντίστοιχες τεχνολογίες εικονικής δοκιμής που αναπτύσσει η Google εδώ και χρόνια.

Η OpenAI ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου προσθέτοντας δύο νέα, εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία ανακάλυψης μόδας στο ChatGPT, τα οποία φιλοδοξούν να μεταμορφώσουν την εμπειρία των online αγορών για εκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως.

Σε συνέχεια της περσινής παρουσίασης του εξειδικευμένου Shopping Research experience που εστίαζε κυρίως σε πιο πολύπλοκες αγορές μέσω στοχευμένων ερωτήσεων και διεξοδικής έρευνας στον ιστό, η εταιρεία προχωρά στο επόμενο λογικό βήμα προσφέροντας ρεαλιστική απεικόνιση των ενδυμάτων πάνω στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο αγοραστή. Αντί να αρκείται στην απλή παράθεση συνδέσμων και τεχνικών χαρακτηριστικών, το οικοσύστημα της OpenAI παρέχει πλέον μια ολιστική, προσωποποιημένη προσέγγιση που ενσωματώνει λεπτομερείς συγκρίσεις τιμών και αξιολογήσεων, ενώ παράλληλα δέχεται οπτικά δεδομένα για την ανεύρεση παρόμοιων κωδικών στην αγορά.

Πώς λειτουργεί η νέα λειτουργία Virtual Try-On του ChatGPT;

Η λειτουργία Virtual Try-On του ChatGPT επιτρέπει την εικονική δοκιμή ρούχων ανεβάζοντας μια φωτογραφία του χρήστη και κάνοντας κλικ στο κουμπί "Try on" σε υποστηριζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα. Βασίζεται στο μοντέλο ChatGPT Images 2.5, το οποίο εξασφαλίζει ρεαλιστικό φωτισμό, ακριβή απόδοση υφών και πλήρη διατήρηση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών του χρήστη.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά ομαλή και φιλική προς τον καταναλωτή, καταργώντας τα εμπόδια που παραδοσιακά συνοδεύουν τις διαδικτυακές αγορές ένδυσης. Αρκεί η λήψη μιας απλής selfie από το κινητό τηλέφωνο ή η μεταφόρτωση μιας ολόσωμης φωτογραφίας από το αρχείο του χρήστη για να ενεργοποιηθεί ο εξελιγμένος αλγόριθμος μηχανικής μάθησης. Όταν ο επισκέπτης εντοπίζει ένα πουκάμισο, ένα φόρεμα ή ένα ζευγάρι γυαλιά που τον ενδιαφέρει, έχει την πρόσθετη ευχέρεια να μεταφορτώσει ένα απλό screenshot του προϊόντος απευθείας από την ιστοσελίδα του καταστήματος και να ζητήσει από την τεχνητή νοημοσύνη να το προσαρμόσει με ακρίβεια πάνω στη δική του σιλουέτα.

Η εντυπωσιακή τεχνολογία που τροφοδοτεί αυτή τη δυνατότητα εντοπίζεται στον πυρήνα του ChatGPT Images 2.5, το οποίο αποτελεί το πλέον εξελιγμένο μοντέλο παραγωγής εικόνων της OpenAI. Το αναβαθμισμένο σύστημα αφήνει πίσω του τις ατέλειες των προηγούμενων γενεών και διακρίνεται πια για την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τη γεωμετρία του χώρου, να αναπαράγει με εντυπωσιακή πιστότητα τις σκιές και τις πτυχώσεις των διαφόρων υφασμάτων και, το σπουδαιότερο όλων, να διατηρεί απολύτως αναλλοίωτα τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου και του σώματος του ατόμου που απεικονίζεται.

Παράλληλα, η OpenAI έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ιδιωτικότητας και της διαχείρισης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης της βασικής φωτογραφίας αναφοράς εντός της πλατφόρμας για ταχύτερες μελλοντικές δοκιμές, προστατεύοντας τον καταναλωτή από την ανάγκη συνεχούς επαναμεταφόρτωσης αρχείων. Οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο του οπτικού τους υλικού ανά πάσα στιγμή, έχοντας την επιλογή να αλλάξουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν οριστικά τις φωτογραφίες τους μεταβαίνοντας στην ειδική ενότητα των ρυθμίσεων εξατομίκευσης της εφαρμογής.

Η λειτουργία Favorites και η οργάνωση του ψηφιακού καλαθιού

Μαζί με την εικονική δοκιμή, η πλατφόρμα εισάγει τη λειτουργία Favorites, ένα εξαιρετικά πρακτικό εργαλείο ταξινόμησης που έρχεται να βάλει τάξη στο χάος της ψηφιακής έρευνας αγοράς. Κάθε επιλεγμένο προϊόν αποθηκεύεται πλέον με ένα κλικ στην κεντρική βιβλιοθήκη του χρήστη (ChatGPT Library), προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων φακέλων ανάλογα με την κατηγορία, την περίσταση ή τον προϋπολογισμό της αγοράς. Το πραγματικά καινοτόμο στοιχείο αυτής της υλοποίησης εδράζεται στο γεγονός ότι δίπλα στα links των ίδιων των προϊόντων, οι καταναλωτές μπορούν να διατηρούν οργανωμένες και τις παραγόμενες εικόνες εικονικής δοκιμής, διαμορφώνοντας ένα πλήρως προσωποποιημένο ψηφιακό δοκιμαστήριο που είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή.

Η προσθήκη στοχεύει στην επίλυση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου online shopping, το οποίο μεταφράζεται στον χαοτικό κατακερματισμό των επιθυμητών αγαθών σε άπειρα ανοιχτά tabs, ξεχασμένα bookmarks στον browser και δεκάδες διαφορετικά καλάθια αγορών σε ανεξάρτητα ηλεκτρονικά καταστήματα. Συγκεντρώνοντας όλη τη χρονοβόρα ερευνητική διαδικασία και το πλούσιο ιστορικό των εικονικών δοκιμών κάτω από την ομπρέλα μιας ενιαίας εφαρμογής, η OpenAI φιλοδοξεί να μετατρέψει το δημοφιλές chatbot της από ένα απλό γλωσσικό μοντέλο στον απόλυτο ψηφιακό βοηθό αγορών που καθοδηγεί απρόσκοπτα τον πελάτη μέχρι την τελική ολοκλήρωση της συναλλαγής.