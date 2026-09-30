Σύνοψη

Επίσημη κυκλοφορία του GPT-6.1 Sol, ενός γλωσσικού μοντέλου που προσεγγίζει τη νοημοσύνη του κορυφαίου GPT-6 Astra της OpenAI.

Το κόστος χρήσης διαμορφώνεται στο 20% της τιμής του Astra, φτάνοντας τα 2 δολάρια ανά εκατομμύριο tokens εισόδου και τα 10 δολάρια για tokens εξόδου.

Εντυπωσιακή μείωση κόστους στο cached input (0,10 δολάρια), καθιστώντας το ιδανικό για developers και ελληνικές επιχειρήσεις που τρέχουν πολύπλοκα AI workflows.

Υψηλές επιδόσεις σε αυστηρά benchmarks (DeepSWE, GDP.pdf) και βελτιωμένη ακρίβεια κατά 32% σε σχέση με το απλό GPT-6 Sol.

Διαθέσιμο άμεσα στους χρήστες των πακέτων Plus, Pro και Business (ChatGPT Work, Codex), ενώ αναμένεται άμεσα η έκδοση Ultrafast με οκταπλάσια ταχύτητα.

Η OpenAI προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του GPT-6.1 Sol, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τη βασική της έκδοση προκειμένου να προσφέρει στους προγραμματιστές και τις επιχειρήσεις ένα εργαλείο ικανό να διαχειριστεί εξαιρετικά απαιτητικές ροές εργασίας με δραματικά μειωμένο κόστος.

Βασικός πυρήνας της νέας υλοποίησης αποτελεί η αρχιτεκτονική που επιτρέπει στο μοντέλο να προσεγγίζει τις απόλυτες επιδόσεις του κορυφαίου GPT-6 Astra σε τομείς όπως η συγγραφή κώδικα, η πλοήγηση σε υπολογιστικά συστήματα και η διεκπεραίωση επαγγελματικών καθηκόντων, απαιτώντας ταυτόχρονα το ένα πέμπτο της τυπικής τιμολόγησης για την επεξεργασία δεδομένων εισόδου και εξόδου.

Οι προγραμματιστές που αναπτύσσουν αυτόνομους AI agents έχουν πλέον στη διάθεσή τους μια λύση η οποία κοστίζει 2 δολάρια ανά εκατομμύριο tokens εισόδου και 10 δολάρια ανά εκατομμύριο tokens εξόδου, διαμορφώνοντας ένα οικονομικό πλαίσιο που επιτρέπει την ευρεία υιοθέτηση πολύπλοκων αλγορίθμων χωρίς να εκτοξεύονται οι λειτουργικές δαπάνες των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης.

Αξιοσημείωτη παραμένει η τιμολογιακή πολιτική για τα αποθηκευμένα δεδομένα (cached inputs), η οποία καθορίζεται στα μόλις 0,10 δολάρια ανά εκατομμύριο tokens. Η μεθοδολογία της κρυφής μνήμης επιτρέπει στο μοντέλο να επαναχρησιμοποιεί τεράστιους όγκους δεδομένων, όπως ολόκληρες βιβλιοθήκες κώδικα ή πολυσέλιδα νομικά έγγραφα, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου επεξεργασία τους σε κάθε νέο ερώτημα.

Αυτή η αρχιτεκτονική προσέγγιση εξοικονομεί πολύτιμους υπολογιστικούς πόρους στους servers της εταιρείας, μετακυλίοντας το οικονομικό όφελος απευθείας στους πελάτες της πλατφόρμας, αντιπροσωπεύοντας μια εντυπωσιακή πτώση της τάξεως του 95% συγκριτικά με τις κανονικές τιμές εισόδου και 50% χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του GPT-6 Sol.

Επιδόσεις στον προγραμματισμό

Το νέο γλωσσικό μοντέλο καταγράφει αξιοσημείωτα αποτελέσματα στον τομέα του προγραμματισμού, ο οποίος αποτελεί και τον βασικότερο δείκτη αξιολόγησης για τις σύγχρονες μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Βάσει των επίσημων δοκιμών στο περιβάλλον αξιολόγησης DeepSWE v1.1, όπου τα συστήματα καλούνται να επιλύσουν πρωτότυπα και μακροσκελή προβλήματα μηχανικής λογισμικού μέσα σε πραγματικές βάσεις κώδικα, η νέα έκδοση καταφέρνει να ισοφαρίσει τα ποσοστά επιτυχίας του ακριβότερου Astra.

Αυτό επιτυγχάνεται με το κόστος να περιορίζεται στο 20%, ενώ ταυτόχρονα ξεπερνά την καλύτερη επίδοση του απλού GPT-6 Sol κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες, καταναλώνοντας λιγότερη υπολογιστική προσπάθεια συλλογισμού. Η πρακτική εφαρμογή αυτής της βελτίωσης σημαίνει πως ομάδες ανάπτυξης λογισμικού μπορούν να αναθέσουν τον εντοπισμό σφαλμάτων (debugging) ή τη δημιουργία νέων δομικών στοιχείων σε αυτοματοποιημένα συστήματα, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων τους.

Ανάλυση επαγγελματικών εγγράφων και αυτοματοποίηση ροών

Η διαχείριση περίπλοκων επαγγελματικών αρχείων αναδεικνύεται σε ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του αναβαθμισμένου αλγορίθμου, καθώς τα αποτελέσματα από το benchmark GDP.pdf υποδεικνύουν μια ραγδαία εξέλιξη στην κατανόηση δομημένης πληροφορίας. Ο εν λόγω δείκτης αξιολογεί την ικανότητα των μοντέλων να απαντούν σε εξειδικευμένες ερωτήσεις βασισμένες σε σύνθετα έγγραφα PDF που περιέχουν πίνακες, διαγράμματα και λεπτομερή νομικά ή οικονομικά κείμενα.

Τα στατιστικά δείχνουν ότι υπερτερεί έναντι του ανταγωνιστικού Opus 5.5 με εφεδρικές λύσεις (fallbacks), απαιτώντας λιγότερο από το μισό κόστος ανά διεργασία σε όλες τις δοκιμασμένες ρυθμίσεις συλλογισμού, προσεγγίζοντας παράλληλα την κορυφαία απόδοση του Astra. Περνώντας στο AutomationBench, το οποίο μετρά την ορθότητα εκτέλεσης επιχειρηματικών ροών εργασίας πολλαπλών βημάτων χρησιμοποιώντας 47 διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία για πωλήσεις, μάρκετινγκ και λειτουργική υποστήριξη, το σύστημα σημειώνει βαθμολογία κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από το Opus 5.5 σε μεσαία επίπεδα προσπάθειας, διατηρώντας το κόστος στο ένα τρίτο.

Πλοήγηση σε λειτουργικά συστήματα και επιστημονικές εφαρμογές

Η ικανότητα αλληλεπίδρασης με εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών ανοίγει νέους ορίζοντες για την πλήρη αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών επιπέδου γραφείου. Στο offline σετ δεδομένων του OSWorld 2.0, το οποίο εξετάζει αυτόνομους πράκτορες κατά την εκτέλεση απαιτητικών ροών διαχείρισης υπολογιστή, το αναβαθμισμένο μοντέλο υπερτερεί έναντι του προκατόχου του κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες στη μέγιστη ρύθμιση συλλογισμού, έχοντας λιγότερο από το μισό κόστος ανά εργασία. Η διαφορά από το κορυφαίο μοντέλο της OpenAI περιορίζεται μόλις στο 2,1% με το κόστος ωστόσο να κυμαίνεται στο ένα έβδομο ανά αποστολή, καθιστώντας την επιλογή του Astra μονόδρομο μόνο για τα απολύτως πιο κρίσιμα συστήματα όπου και η παραμικρή απόκλιση είναι μη αποδεκτή.

Στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, το περιβάλλον Terminal-Bench Science 0.1 αναλαμβάνει την αξιολόγηση των αλγορίθμων στην ανάλυση δεδομένων, τη διενέργεια προσομοιώσεων και την απόδειξη θεωρημάτων μέσω κώδικα και εργαλείων τερματικού. Εδώ παρατηρείται υπερδιπλασιασμός της βαθμολογίας συγκριτικά με το προηγούμενο στάνταρ μοντέλο στη μέγιστη δυνατή υπολογιστική προσπάθεια. Αναλύοντας τα οικονομικά μεγέθη, το κόστος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 5,47 δολάρια ανά διεργασία, μια ανυπολόγιστη εξοικονόμηση συγκριτικά με τα 23,21 δολάρια του Opus 5.5 και τα 23,80 δολάρια του Astra, παρέχοντας τεράστιες επιστημονικές δυνατότητες με μειωμένη κατά 75% οικονομική επιβάρυνση. Πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί ότι για τις πλέον σύνθετες και ανεξερεύνητες πτυχές της επιστημονικής έρευνας, το μοντέλο Astra εξακολουθεί να διατηρεί την απόλυτη κυριαρχία επιτυγχάνοντας το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας με 68,1%.

Ακρίβεια πληροφοριών και βελτιωμένα μέτρα ασφαλείας

Η εξάλειψη των ψευδαισθήσεων αποτελεί κεντρικό πυλώνα αξιοπιστίας για τις επιχειρηματικές εφαρμογές, και τα νέα δεδομένα φανερώνουν αισθητή βελτίωση στην παραγωγή ορθών απαντήσεων σε ιδιαίτερα δύσκολα ερωτήματα. Η σημαντικότερη μείωση των πραγματολογικών σφαλμάτων εντοπίζεται στη χαμηλή προσπάθεια συλλογισμού, όπου το ποσοστό των ανακριβών απαντήσεων μειώνεται από το 11,4% στο 7,7%, μεταφραζόμενο σε συνολική πτώση της τάξης του 32%. Το ποσοστό λάθους παραμένει σταθερά σε απόσταση μικρότερη των 1,9 ποσοστιαίων μονάδων από τις επιδόσεις του κορυφαίου μοντέλου της εταιρείας, αποδεικνύοντας ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να θυσιάζουν την εγκυρότητα για χάρη της οικονομίας.

Τα μέτρα ευθυγράμμισης και ασφάλειας καταγράφουν εξίσου θετική πορεία, εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη των προγραμματιστών απέναντι στο σύστημα. Η αρχιτεκτονική του αλγορίθμου χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τους τεχνικούς περιορισμούς της, παρουσιάζοντας βελτιωμένη αξιοπιστία όσον αφορά τον σεβασμό στην πρόθεση του χρήστη και τους κανόνες προστασίας. Κατά τη διάρκεια αυστηρών αξιολογήσεων, εμφάνισε χαμηλότερα ποσοστά αποτυχίας στην ειλικρινή αναφορά χαλασμένων εργαλείων αναζήτησης, αδυνατώντας να αποκαλύψει το πρόβλημα μόλις στο 2,1% των περιπτώσεων έναντι του 4,9% που κατέγραφε το απλό Sol, διατηρώντας παράλληλα την απουσία οποιασδήποτε προσπάθειας παράκαμψης των αυτοματοποιημένων ελεγκτών ασφαλείας.