Η OpenAI φέρνει απευθείας σύγκριση και αναζήτηση αγορών στο ChatGPT!

Σύνοψη

Η OpenAI ανακοίνωσε το Product Discovery, μια νέα λειτουργία που επιτρέπει την αναζήτηση, σύγκριση και προβολή προϊόντων απευθείας μέσα στο ChatGPT.

Η τεχνολογία βασίζεται στο Agentic Commerce Protocol (ACP), ένα ανοιχτό πρότυπο συναλλαγών που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Stripe.

Οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες ή να περιγράφουν προϊόντα, με το μοντέλο να επιστρέφει διαθεσιμότητα, τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η υπηρεσία ξεκινάει στις ΗΠΑ με ενσωμάτωση εκατομμυρίων εμπόρων από το Shopify και άλλες πλατφόρμες.

Το νέο μοντέλο αντικαθιστά το παραδοσιακό SEO με το AIO (AI Optimization), καθώς η κατάταξη των προϊόντων βασίζεται στη συνάφεια των δεδομένων (product feeds) και όχι σε πληρωμένες διαφημίσεις.

Πώς το ChatGPT αλλάζει την αναζήτηση προϊόντων

Το νέο Product Discovery του ChatGPT επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν προϊόντα απευθείας από τη διεπαφή του AI. Με τη χρήση του Agentic Commerce Protocol (ACP) και τη συνεργασία της Stripe, η OpenAI ενσωματώνει εκατομμύρια εμπόρους, όπως αυτούς του Shopify, δημιουργώντας ένα αυτοματοποιημένο οικοσύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η διαδικασία αναζήτησης προϊόντων στο διαδίκτυο δέχεται μια θεμελιώδη δομική αλλαγή. Αντί να χρησιμοποιούν παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης ή πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, οι χρήστες πλέον αλληλεπιδρούν με ένα παραγωγικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (όπως το GPT-5.2 ή τα μικρότερα GPT-5.4 mini) για να βρουν ακριβώς αυτό που ψάχνουν. Το σύστημα επιτρέπει τον καθορισμό αυστηρών κριτηρίων, όπως το διαθέσιμο budget, τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά ή ακόμη και την αναγνώριση ενός αντικειμένου μέσω ανεβάσματος φωτογραφίας (image recognition).

Η παραδοσιακή διαφημιστική τοποθέτηση απουσιάζει. Το ChatGPT αντλεί τα δεδομένα του απευθείας από τα δομημένα αρχεία των καταστημάτων και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυστηρά βάσει της συνάφειας με το prompt του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος ταξινομεί τις επιλογές αξιολογώντας την ακρίβεια της περιγραφής, την άμεση διαθεσιμότητα και την τιμή.

Τι είναι το Agentic Commerce Protocol (ACP) και πώς λειτουργεί

Το Agentic Commerce Protocol (ACP) είναι ένα ανοιχτό πρότυπο επικοινωνίας που συνδέει AI agents με εμπόρους. Επιτρέπει στο ChatGPT να διαβάζει δεδομένα καταλόγων σε πραγματικό χρόνο, να εμφανίζει προϊόντα και να προετοιμάζει το καλάθι αγορών, ενώ ο έμπορος διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της τελικής συναλλαγής και της αποστολής.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου απαιτεί τρεις βασικούς πυλώνες λειτουργίας από την πλευρά των τεχνολογικών υποδομών:

Η δομημένη παροχή δεδομένων από τον έμπορο προς την OpenAI. Τα αποθέματα, οι τιμές και οι περιγραφές πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς (ακόμη και ανά 15 λεπτά) για να αποφεύγονται παραισθήσεις διαθεσιμότητας. Delegated Payment Spec: Το σύστημα ασφαλείας για την πληρωμή. Το ChatGPT δεν αποθηκεύει τον πλήρη αριθμό της πιστωτικής κάρτας, αλλά χρησιμοποιεί ένα κρυπτογραφημένο token περιορισμένης χρήσης ( Single-Purpose Token ), το οποίο περνάει μέσω πιστοποιημένων παρόχων όπως η Stripe.

Το σύστημα ασφαλείας για την πληρωμή. Το ChatGPT δεν αποθηκεύει τον πλήρη αριθμό της πιστωτικής κάρτας, αλλά χρησιμοποιεί ένα κρυπτογραφημένο token περιορισμένης χρήσης ( ), το οποίο περνάει μέσω πιστοποιημένων παρόχων όπως η Stripe. Agentic Checkout Spec: Η διαχείριση της συνεδρίας (session). Τα APIs επιτρέπουν στο AI να δημιουργήσει την παραγγελία, να υπολογίσει τα μεταφορικά και να στείλει το αίτημα στο backend του εμπόρου, ο οποίος και αποφασίζει για την αποδοχή της.

Η ελληνική πραγματικότητα: Δεδομένα και διαθεσιμότητα

Η υπηρεσία ξεκινάει αρχικά για χρήστες στις ΗΠΑ, καλύπτοντας επιλεγμένους εμπόρους. Για την ελληνική αγορά, η έλευση του Product Discovery εξαρτάται από την επέκταση του ACP σε εγχώριους Payment Providers, την προσαρμογή των ελληνικών eshop στα νέα τεχνικά standards και την ορθή απόδοση των συναλλαγών σε ευρώ (EUR).

Η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου στην Ελλάδα θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή κυριαρχείται από τοπικούς aggregators. Τα καταστήματα που χρησιμοποιούν διεθνείς πλατφόρμες, όπως το Shopify, αναμένεται να έχουν ένα αρχικό τεχνολογικό πλεονέκτημα, καθώς η διασύνδεση με το ACP της OpenAI γίνεται σχεδόν εγγενώς.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το βάρος πλέον μετατοπίζεται από το παραδοσιακό SEO στο AI Optimization (AIO). Η απλή προσθήκη λέξεων-κλειδιών (keywords) δεν επαρκεί. Αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός laptop ή οι διαστάσεις μιας οικιακής συσκευής δεν είναι καλά δομημένα στο product feed του ελληνικού καταστήματος, το ChatGPT απλώς θα αγνοήσει το προϊόν, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί σημασιολογική καθαρότητα για να προτείνει μια αγορά.

Με τη ματιά του Techgear

Η είσοδος της OpenAI στο ηλεκτρονικό εμπόριο μεταβάλλει τη φύση του διαδικτύου από «δίκτυο αναζήτησης πληροφοριών» σε «δίκτυο ανάθεσης εργασιών». Το ChatGPT παύει να είναι απλώς ένας έξυπνος συνομιλητής και γίνεται ένας ψηφιακός αντιπρόσωπος (agent) που εκτελεί συναλλαγές. Η απουσία χορηγούμενων αποτελεσμάτων στο παρόν στάδιο καθιστά την αναζήτηση εξαιρετικά χρήσιμη για τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος βλέπει μόνο ό,τι πραγματικά ταιριάζει στα φίλτρα του.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η συγκέντρωση της διαδικασίας αγοράς σε ένα ενιαίο chat interface εγείρει ζητήματα συγκεντρωτισμού. Αν ένα AI ελέγχει το 90% των προτάσεων αγοράς, ο αλγόριθμος ταξινόμησης που χρησιμοποιεί η OpenAI θα κρίνει την επιβίωση χιλιάδων εμπόρων. Επιπλέον, μένει να φανεί πώς η εταιρεία θα διαχειριστεί τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές (DMA, GDPR) όταν το ACP αρχίσει να αντλεί δεδομένα χρηστών και εμπόρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.