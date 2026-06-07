Η αμερικανική κυβέρνηση σε συζητήσεις για απόκτηση μεριδίου στην OpenAI!

Σύνοψη

Ο Λευκός Οίκος και η OpenAI συζητούν την απόκτηση κρατικού μεριδίου στην εταιρεία.

Το σχέδιο βασίζεται στη δημιουργία ενός "Public Wealth Fund" για την κατανομή των κερδών της AI στους πολίτες.

Οι συνομιλίες διαρκούν πάνω από έναν χρόνο, με τον Sam Altman να πρωτοστατεί στην ιδέα.

Η κυβέρνηση Trump έχει ήδη προηγούμενο κρατικών συμμετοχών σε εταιρείες όπως η Intel.

Η σχέση μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης περνά σε μια νέα, αχαρτογράφητη φάση. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, ο Λευκός Οίκος και η OpenAI βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση μεριδίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το κράτος εμπλέκεται στην τεχνολογική ανάπτυξη.

Ο Sam Altman, CEO της OpenAI, παρουσίασε την ιδέα για πρώτη φορά στην κυβέρνηση Trump το 2025. Στόχος είναι η δημιουργία ενός μοντέλου όπου η εταιρεία θα παραχωρεί εθελοντικά μετοχές στο αμερικανικό δημόσιο, ενισχύοντας ένα Public Wealth Fund. Σύμφωνα με την πρόταση της εταιρείας που κατατέθηκε τον Απρίλιο, το ταμείο αυτό θα διαχειρίζεται μακροπρόθεσμα assets, αποδίδοντας ουσιαστικά το οικονομικό όφελος της ραγδαίας ανάπτυξης της AI απευθείας στους αμερικανούς πολίτες.

Η ιδέα αυτή δεν προκαλεί τεράστια έκπληξη, καθώς η κυβέρνηση Trump, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας της, έχει υιοθετήσει μια επιθετική στρατηγική άμεσης κρατικής συμμετοχής σε καίριους τεχνολογικούς τομείς. Η ήδη επιτυχημένη επένδυση 9 δισ. δολαρίων στην Intel —η οποία απέφερε πολλαπλάσια κέρδη— έχει αποτελέσει το πρότυπο για τον ίδιο τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι επιθυμεί να δει περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος πολίτης γίνεται «συνέταιρος» στην επιτυχία των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η προοπτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα με βασικότερο εξ αυτών τη σύγκρουση συμφερόντων. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να ασκεί αντικειμενική ρυθμιστική πολιτική και να επιβάλλει κανόνες ασφαλείας σε μια εταιρεία, της οποίας είναι ταυτόχρονα μέτοχος; Οι επικριτές, τόσο από τη φιλελεύθερη όσο και από τη συντηρητική πλευρά, προειδοποιούν ότι η κρατική συμμετοχή ενδέχεται να οδηγήσει σε χαλάρωση των ελέγχων για τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών, δημιουργώντας ένα «ηθικό κίνδυνο» όπου η κυβέρνηση θα αισθάνεται υποχρεωμένη να διασώσει την εταιρεία σε περίπτωση κρίσης.

Ενώ η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η OpenAI προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή (IPO) της. Η συμμετοχή του δημοσίου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κατευναστικός παράγοντας για το ευρύ κοινό, το οποίο εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης. Με δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών φοβάται περισσότερο τις αρνητικές συνέπειες της AI, η απόδοση μερίσματος από την τεχνολογική ανάπτυξη εμφανίζεται ως μια προσπάθεια πολιτικής και κοινωνικής εξισορρόπησης.

Παράλληλα με το οικονομικό σκέλος, η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τον έλεγχο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα απαιτεί από τις εταιρείες την παροχή πρόσβασης στα μοντέλα τους για έλεγχο πριν από τη δημόσια κυκλοφορία. Η OpenAI έχει δηλώσει τη συμμόρφωσή της, αναγνωρίζοντας ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης.

Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή επαναπροσδιορισμού των ορίων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην τεχνολογία. Αν το πείραμα της OpenAI ευοδωθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει το νέο παγκόσμιο πρότυπο για τον έλεγχο των εταιρειών που κυριαρχούν στην υποδομή της ανθρώπινης γνώσης και της τεχνητής ευφυΐας.