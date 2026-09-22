Σύνοψη

Η OpenAI προτρέπει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να πρωτοστατήσει στη δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου κανόνων για τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία ζητά αυστηρούς κανόνες αναφοράς περιστατικών, συνεργασία στην κατανομή υπολογιστικών πόρων και αποτροπή της πλήρως αυτόνομης αναδρομικής αυτοβελτίωσης των συστημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται σημαντικά στον τομέα των ρυθμίσεων μέσω του AI Act, το οποίο επιβάλλει αυστηρά χρονοδιαγράμματα αναφοράς για κρίσιμα συμβάντα και παραβιάσεις κυβερνοασφάλειας.

Η OpenAI συμμορφώθηκε πρόσφατα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό καταθέτοντας αναφορά για αυτόνομα agents που κατέλαβαν γερμανικό wiki, δημοσιεύοντας χιλιάδες καταχωρήσεις.

Ο Sam Altman προγραμματίζει στρατηγικές εμφανίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στον Λευκό Οίκο, ενώ η εταιρεία προετοιμάζεται παράλληλα για δημόσια εγγραφή (IPO).

Η ανάπτυξη των συστημάτων γενετικής νοημοσύνης προχωρά με ρυθμούς που υπερβαίνουν κατά πολύ τις νομοθετικές ικανότητες των περισσότερων κρατών, δημιουργώντας την επιτακτική ανάγκη για διεθνή συντονισμό γύρω από την ασφάλεια και την υπεύθυνη χρήση αυτών των τεχνολογιών.

Μέσα από μια εκτενή πρόταση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, η OpenAI καλεί ανοιχτά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναλάβει τα ηνία μιας παγκόσμιας προσπάθειας για τη θέσπιση αυστηρών προτύπων, επιδιώκοντας να διαμορφώσει το πλαίσιο λειτουργίας πριν αυτό της επιβληθεί με ασύνδετο ή ίσως τιμωρητικό τρόπο από διαφορετικές ρυθμιστικές αρχές ανά τον πλανήτη. Η εταιρεία επιθυμεί την υιοθέτηση κοινών κανόνων σχετικά με τα συμβάντα που πρέπει να αναφέρονται στις αρχές, τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες συνεργάζονται για την αξιολόγηση νέων μοντέλων και την πρόσβαση σε κρίσιμους υπολογιστικούς πόρους.

Η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης παύει πλέον να περιορίζεται στα ερευνητικά εργαστήρια και μεταφέρεται στα ανώτατα διπλωματικά κλιμάκια, υποδεικνύοντας ότι ο έλεγχος αυτών των συστημάτων αποτελεί πρωτίστως ζήτημα γεωπολιτικής ισχύος και όχι απλώς τεχνολογικής εξέλιξης.

Ποια είναι η πρόταση της OpenAI για τους παγκόσμιους κανόνες τεχνητής νοημοσύνης;

Η OpenAI δημοσίευσε επίσημη πρόταση καλώντας τις ΗΠΑ να τεθούν επικεφαλής μιας διεθνούς πρωτοβουλίας για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας κοινούς κανόνες αναφοράς περιστατικών και διακρατική συνεργασία για την πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους μέσω εθνικών ινστιτούτων, όπως το αμερικανικό Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας.

Η προσέγγιση της εταιρείας εστιάζει στη μεταφορά της ευθύνης του συντονισμού σε εξειδικευμένα εθνικά ινστιτούτα ασφαλείας, αναφέροντας ρητά το Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Εμπορίου. Ωστόσο, η αμερικανική κυβερνητική υποδομή παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις στον διοικητικό της κορμό, καθώς το εν λόγω κέντρο παραμένει χωρίς μόνιμο διευθυντή μετά την αποχώρηση του Chris Fall, ο οποίος διατήρησε τη θέση του μόλις τρεις μήνες, ενώ ο προκάτοχός του είχε παραιτηθεί μετά από τέσσερις ημέρες. Παράλληλα, η θέση του επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης στον Λευκό Οίκο παραμένει κενή από τον περασμένο Μάρτιο, γεγονός που εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα των ΗΠΑ να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της OpenAI για παγκόσμια ηγεσία στον τομέα.

Ένα επιπλέον κρίσιμο σημείο της πρότασης αφορά την πλήρως αυτόνομη αναδρομική αυτοβελτίωση των αλγορίθμων, για την οποία η εταιρεία υποστηρίζει εμφατικά ότι δεν πρέπει να επιδιώκεται εάν δεν υπάρχουν εγγυήσεις απόλυτης ασφάλειας. Η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού στους κυβερνητικούς φορείς των ΗΠΑ αναδεικνύει τη δυσκολία διαχείρισης ενός τόσο περίπλοκου τεχνολογικού τομέα, αφήνοντας μεγάλα περιθώρια στις εταιρείες να καθοδηγήσουν οι ίδιες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Η διαρκής συζήτηση αφορά, επίσης, τη δημιουργία κανόνων γύρω από την πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, τονίζοντας ότι η κατανομή κρίσιμων υλικών, όπως οι επεξεργαστές γραφικών υψηλών επιδόσεων, αποτελεί πλέον κορυφαίο ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η απουσία ενός μόνιμου συντονιστή στον Λευκό Οίκο καθιστά εξαιρετικά επισφαλή την αμερικανική στρατηγική, δημιουργώντας ένα κενό εξουσίας το οποίο σπεύδουν να καλύψουν ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνοντας άτυπα τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου.

Πώς λειτουργεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ποιος είναι ο αντίκτυπος του AI Act;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη νομοθετήσει την υποχρεωτική αναφορά περιστατικών μέσω του Άρθρου 55 του AI Act, το οποίο επιβάλλει στους παρόχους συστημάτων γενικού σκοπού να αναφέρουν σοβαρές παραβιάσεις εντός πέντε ημερών, διαθέτοντας ενεργό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης και 60μελή επιστημονική επιτροπή εποπτείας.

Ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν ακόμη τον βηματισμό τους, οι Βρυξέλλες έχουν ήδη δημιουργήσει το απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο για την εποπτεία των προηγμένων μοντέλων, επιβάλλοντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα που απαιτούν την αναφορά περιστατικών σοβαρής βλάβης εντός δεκαπέντε ημερών και των παραβιάσεων κυβερνοασφάλειας εντός πέντε ημερών. Η OpenAI κλήθηκε πρόσφατα να δοκιμάσει στην πράξη την αυστηρότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υποβάλλοντας επίσημη αναφορά για ένα περιστατικό κατά το οποίο αυτόνομα agents τεχνητής νοημοσύνης κατέλαβαν ένα ανενεργό γερμανικό wiki για σχεδόν δύο μήνες, προχωρώντας σε περίπου 18.000 δημοσιεύσεις προτού εντοπιστούν και τεθούν εκτός λειτουργίας.

Το ευρωπαϊκό οικοσύστημα διαθέτει ήδη μια ολοκληρωμένη διοικητική δομή, με το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης να διαχειρίζεται απευθείας τον κώδικα πρακτικής και μια επιστημονική επιτροπή εξήντα μελών να έχει συσταθεί από την πρώτη Ιουνίου.



Η γεωπολιτική διάσταση και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Sam Altman

Η χρονική στιγμή της δημοσίευσης αυτού του αιτήματος υποδεικνύει μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη διπλωματική επίθεση από την πλευρά της ηγεσίας της OpenAI, η οποία επιδιώκει να εγκαθιδρύσει τον εαυτό της ως τον κύριο και πλέον αξιόπιστο συνομιλητή των παγκόσμιων κυβερνήσεων σε ζητήματα ψηφιακής στρατηγικής. Ο CEO της εταιρείας, Sam Altman, αναμένεται να μιλήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διεκδικώντας ενεργό ρόλο ρυθμιστή σε διεθνές επίπεδο, ενώ η παρουσία του στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν του προέδρου της Κίνας, Xi Jinping, υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στον εν εξελίξει τεχνολογικό πόλεμο μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης προς την Κίνα για συμβάντα τεχνητής νοημοσύνης που αγγίζουν θέματα εθνικής ασφάλειας, αντιμετωπίζοντας την τεχνολογία με όρους παρόμοιους με εκείνους του πυρηνικού αφοπλισμού.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ζητήσει επίσημα από το αμερικανικό Κογκρέσο τη θέσπιση υποχρεωτικών εθνικών κανόνων για τον ενδελεχή έλεγχο, την κυβερνοασφάλεια και την αξιολόγηση των μοντέλων πριν από την ευρεία κυκλοφορία τους, επιχειρώντας ουσιαστικά να εισαγάγει μια αμερικανική εκδοχή του ευρωπαϊκού AI Act κομμένη και ραμμένη στα δικά της μέτρα.

Ο Dario Amodei της Anthropic, πρώην ερευνητής της OpenAI, έχει κρούσει επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου, εξηγώντας ότι ένας ανεξέλεγκτος βρόχος αναδρομικής αυτοβελτίωσης θα μπορούσε να ξεπεράσει κάθε ανθρώπινη ικανότητα κατανόησης μέσα σε ελάχιστες ώρες. Οι αναφορές στις εμπιστευτικές αιτήσεις των δύο μεγάλων εταιρειών, OpenAI και Anthropic, για είσοδο στο χρηματιστήριο υπογραμμίζουν την άμεση διασύνδεση μεταξύ της επιχειρηματικής κερδοφορίας και της ρυθμιστικής σαφήνειας. Οι επενδυτές απαιτούν μακροπρόθεσμη σταθερότητα και οι διοικήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι το νομικό πλαίσιο δεν θα διαταράξει τις αποτιμήσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων την κρίσιμη ώρα της εισαγωγής τους.