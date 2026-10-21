ChatGPT Locked Chats: Τώρα μπορείτε να προστατεύετε τις συνομιλίες σας με PIN

Σύνοψη

Η OpenAI εισάγει επίσημα τη λειτουργία Locked Chats, επιτρέποντας στους χρήστες του ChatGPT να κλειδώνουν συγκεκριμένες συνομιλίες πίσω από έναν προσαρμοσμένο κωδικό PIN ή βιομετρική ταυτοποίηση, εξασφαλίζοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας απέναντι σε μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση.

Η ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού πραγματοποιείται απευθείας μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής και του web interface, διαχωρίζοντας τις απλές αναζητήσεις από τα ευαίσθητα δεδομένα που ενδέχεται να περιέχουν εταιρικά έγγραφα, προσωπικούς κώδικες ή ιδιωτικούς προβληματισμούς.

Η απόκρυψη των κλειδωμένων συνομιλιών επεκτείνεται και στο ιστορικό του χρήστη, καθώς οι προστατευμένες αναζητήσεις δεν εμφανίζονται στην κεντρική μπάρα πλοήγησης χωρίς την προηγούμενη εισαγωγή του σωστού κωδικού ή την επιτυχή αναγνώριση προσώπου και δακτυλικού αποτυπώματος.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των επαγγελματιών για αυστηρότερη προστασία της ιδιωτικότητας κατά τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε κοινόχρηστα περιβάλλοντα εργασίας ή συσκευές που μοιράζονται με άλλα μέλη της οικογένειας.

Η OpenAI προχώρησε στην επίσημη διάθεση της λειτουργίας Locked Chats για το ChatGPT, παρέχοντας επιτέλους τη δυνατότητα κλειδώματος συγκεκριμένων συνομιλιών πίσω από έναν προσαρμοσμένο εξαψήφιο κωδικό PIN ή τα ενσωματωμένα βιομετρικά συστήματα της εκάστοτε συσκευής, όπως το Face ID και το Touch ID.

Η υλοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό ασφαλείας που απασχολούσε έντονα τους επαγγελματίες και τους εταιρικούς χρήστες, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να επεξεργάζονται εμπιστευτικά έγγραφα, να αναλύουν πολύπλοκα τμήματα προγραμματιστικού κώδικα ή να αναζητούν συμβουλές για ευαίσθητα εταιρικά ζητήματα μέσα από την πλατφόρμα. Μέχρι πρότινος, οποιοσδήποτε αποκτούσε φυσική πρόσβαση σε έναν ξεκλείδωτο υπολογιστή ή ένα smartphone με ανοιχτή την εφαρμογή του ChatGPT μπορούσε να διαβάσει ανεμπόδιστα ολόκληρο το ιστορικό των ερωτημάτων και των απαντήσεων, εκθέτοντας τον αρχικό χρήστη σε σοβαρούς κινδύνους διαρροής πληροφοριών. Με το νέο σύστημα προστασίας, οι επιλεγμένες συνομιλίες απομονώνονται πλήρως από το βασικό περιβάλλον διεπαφής και απαιτούν ρητή ταυτοποίηση πριν αποκαλύψουν το περιεχόμενό τους.

Για την ενεργοποίηση της προστασίας, οι χρήστες καλούνται να περιηγηθούν στο μενού ρυθμίσεων του λογαριασμού τους και να ορίσουν έναν κεντρικό κωδικό PIN, ο οποίος θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τον κωδικό κλειδώματος του λειτουργικού συστήματος της συσκευής τους. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η επιλογή "Lock Chat" προστίθεται στο αναδυόμενο μενού κάθε ξεχωριστής συνομιλίας στο αριστερό πάνελ της οθόνης, δίπλα στις ήδη υπάρχουσες επιλογές μετονομασίας, διαγραφής και αρχειοθέτησης. Μόλις μια συνομιλία χαρακτηριστεί ως κλειδωμένη, ο τίτλος της αποκρύπτεται πίσω από ένα γενικό εικονίδιο λουκέτου και η προεπισκόπηση του τελευταίου μηνύματος αντικαθίσταται από μια ουδέτερη ένδειξη, διασφαλίζοντας ότι κανένα τμήμα της πληροφορίας δεν είναι ορατό κατά τη γρήγορη σάρωση του ιστορικού.

Η αρχιτεκτονική του χαρακτηριστικού έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία σε όλα τα διαθέσιμα οικοσυστήματα, επιτρέποντας τον συγχρονισμό της κατάστασης κλειδώματος μεταξύ της web έκδοσης και των επίσημων εφαρμογών για iOS, iPadOS και Android. Εάν ένας χρήστης κλειδώσει μια συνομιλία μέσω του υπολογιστή του στο γραφείο, η ίδια ακριβώς συνομιλία θα παραμείνει αδιαπέραστη και στο smartphone του, απαιτώντας την εισαγωγή του PIN ή τη χρήση του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για να συνεχιστεί η ροή της επικοινωνίας με το γλωσσικό μοντέλο. Παράλληλα, η εταιρεία έχει μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσα στις κλειδωμένες συνομιλίες να παραμένουν εξίσου προσβάσιμα στον κεντρικό αλγόριθμο αναζήτησης του χρήστη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η ταυτοποίηση έχει προηγηθεί επιτυχώς κατά την τρέχουσα συνεδρία σύνδεσης.

Οι προεκτάσεις αυτής της προσθήκης αγγίζουν ιδιαίτερα τους χώρους εργασίας όπου εφαρμόζονται πολιτικές κοινής χρήσης συσκευών ή επικρατεί η λογική των ανοιχτών γραφείων χωρίς διαχωριστικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο οπτικής υποκλοπής από διερχόμενους συναδέλφους. Η προσθήκη του επιπέδου προστασίας μειώνει δραστικά το άγχος της τυχαίας έκθεσης ιδιωτικών ερωτημάτων κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ή ενός screen sharing σε τηλεδιασκέψεις, περιπτώσεις όπου κατά το παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά ακούσιας αποκάλυψης ευαίσθητου ιστορικού αναζητήσεων. Επιπλέον, το σύστημα αποτρέπει ενεργά την τυχαία διαγραφή ή αλλοίωση σημαντικών συνομιλιών από παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας που μπορεί να πάρουν στα χέρια τους ένα ξεκλείδωτο tablet για να απασχοληθούν στο διαδίκτυο.

Η προσέγγιση της OpenAI στην ιδιωτικότητα φαίνεται να ωριμάζει σταθερά, ακολουθώντας τα βήματα άλλων καθιερωμένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων που προσφέρουν αντίστοιχες λειτουργίες προστασίας εδώ και αρκετά χρόνια. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στους γενικούς κωδικούς πρόσβασης των λειτουργικών συστημάτων, η πλατφόρμα χτίζει το δικό της τοπικό τείχος προστασίας εντός της εφαρμογής, δίνοντας στον τελικό χρήστη τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με το ποια τμήματα της ψηφιακής του ζωής πρέπει να παραμείνουν αυστηρά προσβάσιμα μόνο στον ίδιο. Αναμένεται ότι σταδιακά οι περισσότεροι προγραμματιστές συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν παρόμοιες στρατηγικές μικρο-διαχείρισης της ασφάλειας, καθώς ο όγκος και η κρισιμότητα των δεδομένων που τροφοδοτούνται στα μοντέλα αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς.