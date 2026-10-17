Ενσωμάτωση ChatGPT στο Chrome: Πώς η AI διαβάζει τα ενεργά tabs

Σύνοψη

Η OpenAI δοκιμάζει μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στο ChatGPT να αλληλεπιδρά απευθείας με τις ενεργές καρτέλες (tabs) του Google Chrome.

Οι χρήστες θα μπορούν να ζητούν από το chatbot να συνοψίσει, να αναλύσει ή να εξάγει δεδομένα από τις ανοιχτές ιστοσελίδες χωρίς αντιγραφή και επικόλληση.

Η κίνηση αυτή καταργεί τα ενδιάμεσα βήματα και φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στο λειτουργικό επίπεδο του browser.

Η ενσωμάτωση αναμένεται να λειτουργήσει είτε μέσω επίσημου Chrome Extension είτε μέσω εγγενούς συνεργασίας, με έμφαση στον έλεγχο ιδιωτικότητας από τον χρήστη.

Η αλληλεπίδραση με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα περνάει σταδιακά από τα απομονωμένα περιβάλλοντα συνομιλίας στο ίδιο το επίπεδο του λειτουργικού συστήματος και των βασικών εφαρμογών που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Η OpenAI αναπτύσσει μια νέα μέθοδο απευθείας διασύνδεσης του ChatGPT με το Google Chrome, επιτρέποντας στην τεχνητή νοημοσύνη να έχει πρόσβαση στις ανοιχτές καρτέλες του χρήστη.

Η παραδοσιακή ροή εργασίας με εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης απαιτούσε μέχρι σήμερα συνεχή εναλλαγή παραθύρων, αντιγραφή εκτενών κειμένων από ιστοσελίδες και μη αυτόματη επικόλληση στο πεδίο εισαγωγής του ChatGPT προκειμένου να γίνει η οποιαδήποτε επεξεργασία. Η νέα λειτουργία που φέρεται να δοκιμάζει η εταιρεία, στοχεύει στην πλήρη εξάλειψη αυτής της τριβής. Με την παροχή των κατάλληλων δικαιωμάτων από τον χρήστη, το μοντέλο θα μπορεί να «βλέπει» το περιεχόμενο ενός ενεργού tab και να απαντά σε ερωτήσεις βασισμένο σε αυτό, σε πραγματικό χρόνο.

Πώς λειτουργεί η ανάγνωση των tabs

Τεχνικά, η υλοποίηση τέτοιων δυνατοτήτων απαιτεί στενή συνεργασία με το API του browser. Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι η πρόσβαση θα γίνεται με αυστηρά ελεγχόμενο τρόπο, όπου ο χρήστης θα καλεί το ChatGPT είτε μέσω μιας επέκτασης (extension) είτε μέσω μιας συνοδευτικής desktop εφαρμογής, δίνοντας ρητή εντολή για την ανάλυση της τρέχουσας σελίδας. Αντί να μεταφέρεται όλος ο κώδικας HTML της σελίδας, το σύστημα αναμένεται να εξάγει το καθαρό κείμενο (parsing) και τα βασικά μεταδεδομένα, τροφοδοτώντας τα στο μοντέλο για άμεση επεξεργασία.

Αυτό σημαίνει ότι διαδικασίες όπως η σύνοψη ενός εκτενούς άρθρου, η σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών μεταξύ δύο προϊόντων σε διαφορετικά tabs ή η εξαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων από έναν πίνακα, θα εκτελούνται με μια απλή γραπτή ή φωνητική εντολή. Το ChatGPT δεν θα λειτουργεί πλέον ως ένας εξωτερικός σύμβουλος, αλλά ως ένας ενσωματωμένος βοηθός έρευνας που παρακολουθεί την πλοήγηση, εφόσον του ζητηθεί.

Ιδιωτικότητα και τοπική επεξεργασία

Η πρόσβαση στα δεδομένα περιήγησης αποτελεί παραδοσιακά ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα ασφαλείας και ιδιωτικότητας. Η OpenAI καλείται να διασφαλίσει ότι η ανάγνωση των tabs δεν θα γίνεται ανεξέλεγκτα στο παρασκήνιο (background scraping), αλλά μόνο κατόπιν ενεργοποίησης (on-demand trigger).

Παράλληλα, δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με το αν τα δεδομένα που διαβάζονται από τα tabs θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μελλοντικών μοντέλων της εταιρείας, κάτι που θα απαιτήσει ξεκάθαρους όρους χρήσης και εύκολες επιλογές εξαίρεσης (opt-out) για τους τελικούς καταναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις.

Η άποψη του Techgear

Η κίνηση της OpenAI να φέρει το ChatGPT στα tabs του Chrome επιβεβαιώνει ότι ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρεται από τα γλωσσικά μοντέλα στα σημεία διανομής. Η Google ήδη ενσωματώνει το Gemini βαθιά μέσα στον Chrome και το οικοσύστημα του Android, προσφέροντας αντίστοιχες λειτουργίες σύνοψης και ανάλυσης περιεχομένου. Η απάντηση της OpenAI μέσω αυτής της άμεσης διασύνδεσης αποσκοπεί στο να κρατήσει τους χρήστες της ενεργούς στο δικό της οικοσύστημα, παρά την εγγενή υπεροχή της Google στον browser.