ChatGPT Meetings Plugin: Ο AI βοηθός κρατά αυτόματα σημειώσεις από τα meetings

Σύνοψη

Το νέο Meetings Plugin διατίθεται επίσημα μέσω της desktop εφαρμογής του ChatGPT για το macOS, υποστηρίζοντας τους χρήστες των συνδρομητικών πακέτων Pro και Business.

Λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο αντλώντας τον ήχο απευθείας από το σύστημα και το μικρόφωνο του υπολογιστή, καταργώντας την ανάγκη συμμετοχής κάποιου εικονικού bot στην τηλεδιάσκεψη.

Μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε οργανωμένες περιλήψεις εντός του ChatGPT Space, συνδυάζοντας το περιεχόμενο με δεδομένα από άλλες συνδεδεμένες εφαρμογές για τη δημιουργία άμεσων action items.

Εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα ιδιωτικότητας καθώς τα ηχητικά αρχεία δεν αποθηκεύονται πουθενά, διαγράφονται οριστικά από τους διακομιστές της OpenAI αμέσως μετά την επεξεργασία τους και δεν προσφέρουν δυνατότητα αναπαραγωγής.

Βρίσκεται σε στάδιο Beta για το οικοσύστημα της Apple, ενώ η αντίστοιχη υποστήριξη για λειτουργικά συστήματα Windows, iOS και Android αναμένεται να κυκλοφορήσει στο άμεσο μέλλον.

Η ενσωμάτωση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή επαγγελματική ρουτίνα περνάει πλέον σε ένα εντελώς νέο στάδιο ωριμότητας μέσω της αυτοματοποιημένης παρακολούθησης συναντήσεων. Η OpenAI παρουσίασε το Meetings Plugin ως μια ενσωματωμένη λειτουργία της desktop εφαρμογής του ChatGPT για τους υπολογιστές της Apple, προσφέροντας μια λύση η οποία υπόσχεται να εξαλείψει την ανάγκη για χειροκίνητες σημειώσεις κατά τη διάρκεια σημαντικών επαγγελματικών κλήσεων. Αντί να βασίζεται σε εξωτερικές υπηρεσίες που απαιτούν περίπλοκες διασυνδέσεις ή ξεχωριστές συνδρομές, η εταιρεία φέρνει την απομαγνητοφώνηση και την ανάλυση κειμένου απευθείας μέσα στο περιβάλλον εργασίας που εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν ήδη καθημερινά για τις παραγωγικές τους ανάγκες.

Αντίθετα με γνωστές ανταγωνιστικές πλατφόρμες απομαγνητοφώνησης οι οποίες απαιτούν την αποστολή ενός αυτοματοποιημένου λογισμικού ως προσκεκλημένου συμμετέχοντα στο Zoom, στο Microsoft Teams ή στο Google Meet, το εργαλείο της OpenAI λειτουργεί αποκλειστικά σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος. Ζητώντας ταυτόχρονη πρόσβαση στο μικρόφωνο του χρήστη και στον κεντρικό ήχο του συστήματος, το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να ακούει την πλήρη συνομιλία ανεξάρτητα από την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης που χρησιμοποιείται ή ακόμα και αν πρόκειται για μια απλή κλήση ήχου μέσω κάποιας εφαρμογής τρίτων. Αυτή η αρχιτεκτονική εξασφαλίζει μια εξαιρετικά ομαλή εμπειρία χωρίς τις αμήχανες διακοπές που προκαλούνται όταν ένα bot εισέρχεται στο ψηφιακό δωμάτιο συναντήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα την επαγγελματική αισθητική της επικοινωνίας ακέραιη.

Ακόμη, δεν περιορίζεται απλώς στην παραγωγή ενός επίπεδου κειμένου που καταγράφει όσα ειπώθηκαν, αλλά επεκτείνεται στην ουσιαστική διαχείριση της πληροφορίας μέσω του ChatGPT Space. Μόλις ολοκληρωθεί η συνάντηση, το σύστημα συνδυάζει την παραγόμενη απομαγνητοφώνηση με τυχόν σημειώσεις που κράτησε ο χρήστης παράλληλα, καθώς και με δεδομένα από άλλες συνδεδεμένες εφαρμογές του οικοσυστήματος, προκειμένου να συνθέσει μια απόλυτα εξατομικευμένη και λειτουργική σύνοψη. Ο χρήστης αποκτά άμεση πρόσβαση σε προτεινόμενες ενέργειες που προκύπτουν από τα συμφραζόμενα της κλήσης, επιτρέποντας στο ChatGPT να συντάξει αυτόματα το follow-up email προς τους συνεργάτες ή να δημιουργήσει τα επόμενα βήματα ενός project plan με ένα μόνο κλικ στην οθόνη.

Το ζήτημα της διαχείρισης των ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού για τη συγκεκριμένη λειτουργία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συζητήσεις που συχνά περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες, οικονομικά στοιχεία ή στρατηγικά σχέδια. Ο ήχος από το μικρόφωνο και το σύστημα του Mac μεταδίδεται απευθείας στους servers της OpenAI αποκλειστικά για την παραγωγή του κειμένου, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τα ηχητικά αρχεία καταστρέφονται οριστικά χωρίς να παρέχεται απολύτως καμία δυνατότητα μελλοντικής αναπαραγωγής ή αποθήκευσης. Οι τελικές σημειώσεις παραμένουν αυστηρά ιδιωτικές και προσβάσιμες μόνο από τον κάτοχο του λογαριασμού, εκτός εάν ο ίδιος επιλέξει συνειδητά να διαμοιραστεί τη σελίδα των πρακτικών με τους συναδέλφους του, μεταθέτοντας ωστόσο, την ευθύνη της συγκατάθεσης των συνομιλητών αποκλειστικά στον ίδιο τον χρήστη που καταγράφει την κλήση.

Η παρούσα δοκιμαστική έκδοση (Beta) απευθύνεται αποκλειστικά στους χρήστες του οικοσυστήματος της Apple που διαθέτουν συνδρομή επιπέδου Pro ή Business, αφήνοντας προσωρινά εκτός της εξίσωσης το τεράστιο κοινό των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Παρόλα αυτά, οι επίσημες πηγές υποστήριξης της πλατφόρμας επιβεβαιώνουν πως η ανάπτυξη των αντίστοιχων εκδόσεων για Windows, iOS και Android προχωράει με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο της αγοράς. Επιπλόν, το κοινό του ChatGPT Enterprise ενδέχεται να χρειαστεί λίγη περισσότερη υπομονή, καθώς η λειτουργία βρίσκεται ακόμα σε κλειστό πρόγραμμα Alpha για την επιβεβαίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε εταιρικά δίκτυα μεγάλης κλίμακας.